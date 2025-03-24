https://sarabic.ae/20250324/دراسة-7-وجبات-ليلية-تساعدك-على-النوم-العميق-والتخلص-من-الأرق-1098900573.html

دراسة: 7 وجبات ليلية تساعدك على النوم العميق والتخلص من الأرق

دراسة: 7 وجبات ليلية تساعدك على النوم العميق والتخلص من الأرق

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن 7 وجبات ليلية تساعد على النوم العميق والتخلص من الأرق. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T11:32+0000

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أشارت الدراسة الجديدة إلى أن تناول وجبة خفيفة مناسبة قبل النوم يساعد على النوم بشكل أسرع والاستمتاع بنوم أفضل، ويكمن السر في اختيار الوجبات الخفيفة التي توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لإنتاج النواقل العصبية في الدماغ التي تعزز النوم.وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "إيتينغ ويل"، فإن انخفاض مستويات السيروتونين يرتبط بالأرق، في حين أن الطعام لا يحتوي بشكل طبيعي على السيروتونين، إلا أن بعض الأطعمة توفر حمض التريبتوفان الأميني الأساسي، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين والميلاتونين (وهو هرمون مهم أيضًا للنوم).ووفقا للدراسة الجديدة نستعرض 7 وجبات ليلية تساعد على النوم العميق والتخلص من الأرق، وهي كالآتي:وخلصت الدراسة إلى أن تناول هذه الوجبات بانتظام من شأنه أن يحسن من نوعية النوم والتخلص من الأرق، كونه يزيد من مستويات السيروتونين الضروروية للدماغ.عبوات الأطعمة الجاهزة تزيد من خطر الإصابة بقصور القلبتناول "مزيج لذيذ" قد يساعد في خفض الكوليسترول خلال شهر

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علوم, الصحة, أطعمة, الأطعمة, نوم