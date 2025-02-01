تناول "مزيج لذيذ" قد يساعد في خفض الكوليسترول خلال شهر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250201/تناول-مزيج-لذيذ-قد-يساعد-في-خفض-الكوليسترول-خلال-شهر-1097381577.html
تناول "مزيج لذيذ" قد يساعد في خفض الكوليسترول خلال شهر
تناول "مزيج لذيذ" قد يساعد في خفض الكوليسترول خلال شهر
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن تناول وجبة لذيذة، من الممكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار"، خلال 4 أسابيع فقط. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T14:40+0000
2025-02-01T14:40+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
إنقاص الوزن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097381421_0:93:1179:756_1920x0_80_0_0_2e29bd4f15f9e3433f56136292decd54.jpg
وتزعم الدراسة أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع اللوز يقلل بشكل ملحوظ من الكوليسترول البروتيني الدهني منخفض الكثافة، مما قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "American Heart Association"، نحو 50 شخصا يعانون من زيادة الوزن، خضعوا لأربع مراحل غذائية مختلفة، تضمنت استهلاك اللوز والشوكولاتة الداكنة والكاكاو بشكل منفصل ومجتمع.وأظهرت النتائج أن اللوز وحده أسهم في خفض الكوليسترول بنسبة 7%، بينما كان التأثير أكبر عند دمجه مع الشوكولاتة الداكنة.وأكد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل لهذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون مفيدا لصحة القلب، لكن الإفراط فيها غير مستحسن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.كما أوضحت الدراسة أن الشوكولاتة الداكنة وحدها لا تخفض الكوليسترول، لكنها تحتوي على مضادات أكسدة قد تعزز صحة الأوعية الدموية.ومن أجل الحفاظ على مستويات كوليسترول صحية، يُوصى بتناول الأطعمة المغذية، وممارسة الرياضة، وتقليل الدهون غير الصحية، والإقلاع عن التدخين والكحول، وفي حال القلق بشأن الكوليسترول، يُفضل استشارة الطبيب.
https://sarabic.ae/20241115/دراسة-تكشف-مفاجأة-عن-دور-البيض-في-خفض-الكوليسترول-وحماية-المخ-1094830119.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097381421_48:0:1179:848_1920x0_80_0_0_cf8f10b0fa94eb471e36e3223cda42d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, إنقاص الوزن
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, إنقاص الوزن

تناول "مزيج لذيذ" قد يساعد في خفض الكوليسترول خلال شهر

14:40 GMT 01.02.2025
© Photo / Unsplash/ Brooke Larkأطعمة صحية
أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
أطعمة صحية
© Photo / Unsplash/ Brooke Lark
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة أن تناول وجبة لذيذة، من الممكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار"، خلال 4 أسابيع فقط.
وتزعم الدراسة أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع اللوز يقلل بشكل ملحوظ من الكوليسترول البروتيني الدهني منخفض الكثافة، مما قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "American Heart Association"، نحو 50 شخصا يعانون من زيادة الوزن، خضعوا لأربع مراحل غذائية مختلفة، تضمنت استهلاك اللوز والشوكولاتة الداكنة والكاكاو بشكل منفصل ومجتمع.
وأظهرت النتائج أن اللوز وحده أسهم في خفض الكوليسترول بنسبة 7%، بينما كان التأثير أكبر عند دمجه مع الشوكولاتة الداكنة.
البيض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
مجتمع
دراسة تكشف مفاجأة عن دور البيض في خفض الكوليسترول وحماية المخ
15 نوفمبر 2024, 12:34 GMT
وأكد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل لهذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون مفيدا لصحة القلب، لكن الإفراط فيها غير مستحسن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.
كما أوضحت الدراسة أن الشوكولاتة الداكنة وحدها لا تخفض الكوليسترول، لكنها تحتوي على مضادات أكسدة قد تعزز صحة الأوعية الدموية.
ومن أجل الحفاظ على مستويات كوليسترول صحية، يُوصى بتناول الأطعمة المغذية، وممارسة الرياضة، وتقليل الدهون غير الصحية، والإقلاع عن التدخين والكحول، وفي حال القلق بشأن الكوليسترول، يُفضل استشارة الطبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведут огонь из БМП-3 во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала