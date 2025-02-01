https://sarabic.ae/20250201/تناول-مزيج-لذيذ-قد-يساعد-في-خفض-الكوليسترول-خلال-شهر-1097381577.html
تناول "مزيج لذيذ" قد يساعد في خفض الكوليسترول خلال شهر
تناول "مزيج لذيذ" قد يساعد في خفض الكوليسترول خلال شهر
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن تناول وجبة لذيذة، من الممكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار"، خلال 4 أسابيع فقط. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T14:40+0000
2025-02-01T14:40+0000
2025-02-01T14:40+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
إنقاص الوزن
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وتزعم الدراسة أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع اللوز يقلل بشكل ملحوظ من الكوليسترول البروتيني الدهني منخفض الكثافة، مما قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "American Heart Association"، نحو 50 شخصا يعانون من زيادة الوزن، خضعوا لأربع مراحل غذائية مختلفة، تضمنت استهلاك اللوز والشوكولاتة الداكنة والكاكاو بشكل منفصل ومجتمع.وأظهرت النتائج أن اللوز وحده أسهم في خفض الكوليسترول بنسبة 7%، بينما كان التأثير أكبر عند دمجه مع الشوكولاتة الداكنة.وأكد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل لهذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون مفيدا لصحة القلب، لكن الإفراط فيها غير مستحسن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.كما أوضحت الدراسة أن الشوكولاتة الداكنة وحدها لا تخفض الكوليسترول، لكنها تحتوي على مضادات أكسدة قد تعزز صحة الأوعية الدموية.ومن أجل الحفاظ على مستويات كوليسترول صحية، يُوصى بتناول الأطعمة المغذية، وممارسة الرياضة، وتقليل الدهون غير الصحية، والإقلاع عن التدخين والكحول، وفي حال القلق بشأن الكوليسترول، يُفضل استشارة الطبيب.
https://sarabic.ae/20241115/دراسة-تكشف-مفاجأة-عن-دور-البيض-في-خفض-الكوليسترول-وحماية-المخ-1094830119.html
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علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, إنقاص الوزن
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, إنقاص الوزن
تناول "مزيج لذيذ" قد يساعد في خفض الكوليسترول خلال شهر
أظهرت دراسة حديثة أن تناول وجبة لذيذة، من الممكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار"، خلال 4 أسابيع فقط.
وتزعم الدراسة أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع اللوز يقلل بشكل ملحوظ من الكوليسترول البروتيني الدهني منخفض الكثافة، مما قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة
"American Heart Association"، نحو 50 شخصا يعانون من زيادة الوزن، خضعوا لأربع مراحل غذائية مختلفة، تضمنت استهلاك اللوز والشوكولاتة الداكنة والكاكاو بشكل منفصل ومجتمع.
وأظهرت النتائج أن اللوز وحده أسهم في خفض الكوليسترول بنسبة 7%، بينما كان التأثير أكبر عند دمجه مع الشوكولاتة الداكنة.
15 نوفمبر 2024, 12:34 GMT
وأكد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل لهذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون مفيدا لصحة القلب، لكن الإفراط فيها غير مستحسن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.
كما أوضحت الدراسة أن الشوكولاتة الداكنة وحدها لا تخفض الكوليسترول، لكنها تحتوي على مضادات أكسدة قد تعزز صحة الأوعية الدموية.
ومن أجل الحفاظ على مستويات كوليسترول صحية، يُوصى بتناول الأطعمة المغذية، وممارسة الرياضة، وتقليل الدهون غير الصحية، والإقلاع عن التدخين والكحول، وفي حال القلق بشأن الكوليسترول، يُفضل استشارة الطبيب.