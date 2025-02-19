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https://sarabic.ae/20250219/طبيبة-روسية-تحدد-الأطعمة-التي-تمنع-أحد-أخطر-أمراض-القلب-1097941146.html
طبيبة روسية تحدد الأطعمة التي تمنع أحد أخطر أمراض القلب
طبيبة روسية تحدد الأطعمة التي تمنع أحد أخطر أمراض القلب
سبوتنيك عربي
كشفت أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في مديرية الصحة بالعاصمة الروسية موسكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن الزيوت النباتية العضوية والمكسرات والبذور المختلفة... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T07:03+0000
2025-02-19T07:03+0000
مجتمع
الصحة
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ونصحت ستارودوبوفا، بالحد من استهلاك المخللات والنقانق واللحوم المدخنة، حيث أنها منتجات تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وملح الطعام. وتكمن الأهمية البيولوجية الرئيسية للأحماض الدهنية، في مشاركتها بتركيب المواد التي تمنع تطور تصلب الشرايين.وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الأحماض الدهنية غير المشبعة، هي مكونات غذائية حيوية و"أساسية" لا يستطيع جسم الإنسان تصنيعها بمفرده.دراسة: السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب"الصداع النصفي"... أسبابه وأعراضه
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الصحة
الصحة

طبيبة روسية تحدد الأطعمة التي تمنع أحد أخطر أمراض القلب

07:03 GMT 19.02.2025
© Photo / CCمكسرات
مكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Photo / CC
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كشفت أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في مديرية الصحة بالعاصمة الروسية موسكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن الزيوت النباتية العضوية والمكسرات والبذور المختلفة والأسماك، تحتوي على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة تمنع تطور تصلب الشرايين.
ونصحت ستارودوبوفا، بالحد من استهلاك المخللات والنقانق واللحوم المدخنة، حيث أنها منتجات تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وملح الطعام.

وقالت: "بدلاً من ذلك، كمصدر للدهون الصحية، أعط الأفضلية لمختلف الزيوت النباتية المضغوطة على البارد، أضفها شيئًا فشيئًا إلى الأطباق الجاهزة دون تسخين. الزيوت النباتية العضوية والمكسرات والبذور المختلفة والأسماك، هي مصادر غذائية للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية".

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وتكمن الأهمية البيولوجية الرئيسية للأحماض الدهنية، في مشاركتها بتركيب المواد التي تمنع تطور تصلب الشرايين.
وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الأحماض الدهنية غير المشبعة، هي مكونات غذائية حيوية و"أساسية" لا يستطيع جسم الإنسان تصنيعها بمفرده.
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ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
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