https://sarabic.ae/20250217/رسميا-أول-دواء-روسي-فعال-لفقدان-الوزن-يدخل-الأسواق--1097873650.html

رسميا... أول دواء روسي فعال لفقدان الوزن يدخل الأسواق

رسميا... أول دواء روسي فعال لفقدان الوزن يدخل الأسواق

سبوتنيك عربي

أعلنت كيرا زاسلافسكايا، مديرة المنتجات الجديدة وعضو مجلس إدارة شركة "بروموميد"، اليوم الاثنين، أن أول دواء محلي رائد لإنقاص الوزن "تيرزيتا" (تيرزيباتيد) دخل... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T13:42+0000

2025-02-17T13:42+0000

2025-02-17T13:42+0000

الصحة

روسيا

دواء

أدوية

السمنة

مكافحة السمنة

أطعمة تقي من السمنة

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وقالت في جلسة عمل لشركة الأدوية الحيوية: "يسعدنا أن نشارككم فخرنا، وهو إنجاز آخر لشركة "بروموميد" من أجل العلم الروسي، ظهور أول عقار "تيرزيباتيد" محلي بالكامل في السوق، بين أيدي الأطباء. هذا حدث كبير حقًا".وأشارت زاسلافسكايا إلى أن شركة "بروميد" نجحت في تطوير تقنية خاصة لتنقية المادة وعزلها، وبالتالي يمكن الثقة في بنية ونوعية كل جزيء من الدواء، وبالتالي في فعالية وأمان المنتج نفسه.بدورها، أشارت مديرة المركز الوطني للأبحاث الطبية العلاجية والوقائية التابع لوزارة الصحة الروسية، أوكسانا درابكينا، إلى أن السمنة أصبحت مشكلة عالمية. وتشير الدراسات إلى أن معدل الإصابة بهذا المرض ارتفع، منذ عام 2003، بشكل خطير وكبير بين الرجال.وتحدثت مقدمة البرامج التلفزيونية والطبيبة إيلينا ماليشيفا، عما هو معروف بالفعل عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمساعدة أدوية هذه المجموعة، على سبيل المثال، النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأوضحت أنها بالإضافة إلى ذلك قادرة على منع تطور سرطان القولون والمستقيم.وأوضحت ماليشيفا أن "السيماغلوتيد والتيرزيباتيد يمنعان أيضًا تطور السكتة الدماغية عن طريق تقليل الوزن. واليوم، يمكن لأطباء التوليد وأمراض النساء أيضًا وصف هذا الدواء، لأن هذه الأدوية تزيد من احتمالية الحمل، لأن السمنة تمنع الحمل لدى النساء".وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بروموميد" بيوتر بيلي، أن هناك 44 مليون شخص تم تشخيص إصابتهم بالسمنة في روسيا، وأكثر من 60 مليون شخص تم تشخيص إصابتهم بالسمنة وزيادة الوزن، وأكثر من مليون شخص مشمولون بالعلاج. وبحسب تصريحاته فإن سعر الدواء الروسي سيكون أقل بخمس إلى ست مرات من سعره في الولايات المتحدة.ويتم تقديم الدواء في شكل مناسب للمرضى، وهو محلول للإعطاء تحت الجلد في محقن ذاتي. ويمكنك إعطاء نفسك الحقن بالضغط على زر، والجرعة المطلوبة موجودة بالفعل في العبوة. ويتم استخدام المنتج مرة واحدة في الأسبوع.فوائد مذهلة للصيام المتقطع على صحتك... تعرف إليهاعلماء روس يطورون علاجا فعالا لسرطان الرئة

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الصحة, روسيا, دواء, أدوية, السمنة, مكافحة السمنة, أطعمة تقي من السمنة