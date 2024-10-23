https://sarabic.ae/20241023/نجاح-المرحلة-الأولى-من-الاختبارات-السريرية-لعقار-روسي-مضاد-للأورام-الخبيثة-1094058954.html
نجاح المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لعقار روسي مضاد للأورام الخبيثة
نجاح المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لعقار روسي مضاد للأورام الخبيثة
سبوتنيك عربي
طورعلماء روس علاجا فعالا للأورام الخبيثة، مؤكدين أن العقار أثبت سلامته وفعاليته بعد اجتيازه المرحلة التجريبية الأولى. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T08:19+0000
2024-10-23T08:19+0000
2024-10-23T08:19+0000
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وأعلن معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أول عقار روسي مضاد للأورام اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وتم التأكد من سلامته وفعاليته.وقد تم تطوير العقار من قبل معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومركز ناقلات الأمراض في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، بالشراكة مع شركة "أونكوستار" في معهد "سكولكوفو" للعلوم والتكنولوجيا.كان الهدف من المرحلة الأولى من التجارب السريرية هو تقييم مدى سلامة الدواء وقابليته للتحمل ومعايير الحرائك الدوائية. في البداية، قام الأطباء بإعطائه مرة واحدة لمرضى مختلفين، ثم نظروا في كيفية تفاعل الجسم مع تكرار إعطائه.في المرحلة الثانية، تلقى المرضى الجرعة القصوى المسموح بها من الدواء 4 مرات على فترات زمنية مدتها أسبوع واحد.وقال معهد البيولوجيا الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إن التجارب أكدت أن الدواء غير سام وآمن للمريضات، فضلاً عن أنه يسبب تأثيراً علاجياً إيجابياً.وأكد المعهد نقلا عن أحد المطورين، ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية في معهد التكنولوجيا الحيوية الكيميائية التابع لـ SB RAS، فلاديمير ريختر، أن البيانات التي تم الحصول عليها تتيح إمكانية التأكيد على فعالية الدواء، مما يعني أنه يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاختبار".يعتمد العقار المضاد للأورام على السلالة المؤتلفة "VV-GMCSF-Lact"من فيروس لقاح الجدري، حيث قام العلماء باستئصال جزأين من جينوم الفيروس مسؤولان عن ضراوته وأدخلوا بدلاً من ذلك جينات تعزز نشاط الفيروس القاتل للخلايا السرطانية. لأول مرة في العالم، تم إدخال جين يشفر بروتين قاتل للخلايا السرطانية في دواء مضاد للأورام. بدأت التجارب السريرية للدواء، وهو الأول من نوعه في فئته، في روسيا في عام 2022.عليك الاستماع إلى الموسيقى عندما تمرض... وهذا هو السبب
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علوم, سرطانات, روسيا, العالم العربي, العالم
علوم, سرطانات, روسيا, العالم العربي, العالم
نجاح المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لعقار روسي مضاد للأورام الخبيثة
طورعلماء روس علاجا فعالا للأورام الخبيثة، مؤكدين أن العقار أثبت سلامته وفعاليته بعد اجتيازه المرحلة التجريبية الأولى.
وأعلن معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أول عقار روسي مضاد للأورام اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وتم التأكد من سلامته وفعاليته.
وقد تم تطوير العقار من قبل معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومركز ناقلات الأمراض في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، بالشراكة مع شركة "أونكوستار" في معهد "سكولكوفو" للعلوم والتكنولوجيا.
"تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية لأول دواء روسي مضاد للأورام يعتمد على الفيروس المعدل وراثيًا "VV-GMCSF-Lact" ولم تؤكد التجارب سلامته فحسب، بل أظهرت أيضًا فعاليته في تثبيط نمو أورام الثدي".
كان الهدف من المرحلة الأولى من التجارب السريرية هو تقييم مدى سلامة الدواء وقابليته للتحمل ومعايير الحرائك الدوائية. في البداية، قام الأطباء بإعطائه مرة واحدة لمرضى مختلفين، ثم نظروا في كيفية تفاعل الجسم مع تكرار إعطائه.
في المرحلة الثانية، تلقى المرضى الجرعة القصوى المسموح بها من الدواء 4 مرات على فترات زمنية مدتها أسبوع واحد.
وقال معهد البيولوجيا الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إن التجارب أكدت أن الدواء غير سام وآمن للمريضات، فضلاً عن أنه يسبب تأثيراً علاجياً إيجابياً.
شارك في الدراسة مرضى في المرحلة النهائية من المرض. كان لديهم تطور واضح لسرطان الثدي، وبعد إعطاء الدواء لنحو 55% من المريضات، لاحظ الأطباء انخفاضًا في حجم الورم واستقرارًا في العملية.
وأكد المعهد نقلا عن أحد المطورين، ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية في معهد التكنولوجيا الحيوية الكيميائية التابع لـ SB RAS، فلاديمير ريختر، أن البيانات التي تم الحصول عليها تتيح إمكانية التأكيد على فعالية الدواء، مما يعني أنه يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاختبار".
يعتمد العقار المضاد للأورام على السلالة المؤتلفة "VV-GMCSF-Lact"من فيروس لقاح الجدري، حيث قام العلماء باستئصال جزأين من جينوم الفيروس مسؤولان عن ضراوته وأدخلوا بدلاً من ذلك جينات تعزز نشاط الفيروس القاتل للخلايا السرطانية. لأول مرة في العالم، تم إدخال جين يشفر بروتين قاتل للخلايا السرطانية في دواء مضاد للأورام. بدأت التجارب السريرية للدواء، وهو الأول من نوعه في فئته، في روسيا في عام 2022.