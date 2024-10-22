https://sarabic.ae/20241022/عليك-الاستماع-إلى-الموسيقى-عندما-تمرض-وهذا-هو-السبب-1094042011.html

عليك الاستماع إلى الموسيقى عندما تمرض... وهذا هو السبب

عليك الاستماع إلى الموسيقى عندما تمرض... وهذا هو السبب

سبوتنيك عربي

تعتبر الموسيقى وسيلة فعالة لها تأثيرات إيجابية على الصحة البدنية والنفسية للمرضى، حيث تسهم في تحسين الحالة النفسية وتخفيف الألم، ومن الطبيعي أن تجعل هذه الآثار... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T14:26+0000

2024-10-22T14:26+0000

2024-10-22T14:26+0000

مجتمع

علوم

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كشفت دراسة أميركية أجريت في كلية الطب في جامعة "نورث ستيت" في ولاية كاليفورنيا، أن الاستماع للموسيقى باختلاف أنواعها يعجل بالشفاء بعد الجراحة، ويقلل احتياج المريض لتناول المسكنات.وأجرى الباحثون تجربة على 35 عينة من المرضى، ليتبين من خلال تلك البيانات أن الموسيقى لها تأثير كبير على خفض الأوجاع والتوترات في اليوم التالي للجراحة.وبيّن الباحثون إن الاستماع للموسيقى يقلل نبض القلب ما يساعد على التعافي عن طريق تحسين قدرة الدورة الدموية على نقل الأكسجين والمغذيات داخل الجسم، بحسب ما نقله موقع "العربية نت".ووفقا لدرسات سابقة، فإن الموسيقى أثبتت فعاليتها في تخفيف الألم لدى العديد من المرضى، حيث تعمل على تنشيط الجهاز العصبي وإفراز بعض المواد الكيميائية التي تساعد في تقليل الإحساس بالألم، وتوصي بعض المرافق الصحية بدمج الموسيقى في خطط العلاج لكي تعزز من تجربة التعافي.ويشار إلى أن العديد من المستشفيات، بدأت في دمج الموسيقى ضمن الإجراءات العلاجية، ويتم استخدام الموسيقى في غرف الانتظار، وأثناء العمليات، وحتى كجزء من برنامج إعادة التأهيل، توظيف الموسيقى في هذه البيئات يسهم في خلق جو من الراحة ويساعد المرضى على الاسترخاء.

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علوم