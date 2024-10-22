عليك الاستماع إلى الموسيقى عندما تمرض... وهذا هو السبب

عربي
بوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241022/عليك-الاستماع-إلى-الموسيقى-عندما-تمرض-وهذا-هو-السبب-1094042011.html
عليك الاستماع إلى الموسيقى عندما تمرض... وهذا هو السبب
عليك الاستماع إلى الموسيقى عندما تمرض... وهذا هو السبب
سبوتنيك عربي
تعتبر الموسيقى وسيلة فعالة لها تأثيرات إيجابية على الصحة البدنية والنفسية للمرضى، حيث تسهم في تحسين الحالة النفسية وتخفيف الألم، ومن الطبيعي أن تجعل هذه الآثار... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T14:26+0000
2024-10-22T14:26+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094040743_0:660:2048:1812_1920x0_80_0_0_da0c915d610a76b83deb239feb499a24.jpg
كشفت دراسة أميركية أجريت في كلية الطب في جامعة "نورث ستيت" في ولاية كاليفورنيا، أن الاستماع للموسيقى باختلاف أنواعها يعجل بالشفاء بعد الجراحة، ويقلل احتياج المريض لتناول المسكنات.وأجرى الباحثون تجربة على 35 عينة من المرضى، ليتبين من خلال تلك البيانات أن الموسيقى لها تأثير كبير على خفض الأوجاع والتوترات في اليوم التالي للجراحة.وبيّن الباحثون إن الاستماع للموسيقى يقلل نبض القلب ما يساعد على التعافي عن طريق تحسين قدرة الدورة الدموية على نقل الأكسجين والمغذيات داخل الجسم، بحسب ما نقله موقع "العربية نت".ووفقا لدرسات سابقة، فإن الموسيقى أثبتت فعاليتها في تخفيف الألم لدى العديد من المرضى، حيث تعمل على تنشيط الجهاز العصبي وإفراز بعض المواد الكيميائية التي تساعد في تقليل الإحساس بالألم، وتوصي بعض المرافق الصحية بدمج الموسيقى في خطط العلاج لكي تعزز من تجربة التعافي.ويشار إلى أن العديد من المستشفيات، بدأت في دمج الموسيقى ضمن الإجراءات العلاجية، ويتم استخدام الموسيقى في غرف الانتظار، وأثناء العمليات، وحتى كجزء من برنامج إعادة التأهيل، توظيف الموسيقى في هذه البيئات يسهم في خلق جو من الراحة ويساعد المرضى على الاسترخاء.
https://sarabic.ae/20240924/علماء-يحذرون-من-وباء-صامت-تسببه-عدوى-فطرية-قاتلة-1093039566.html
https://sarabic.ae/20240924/علماء-روس-يكتشفون-الجينات-المرتبطة-بشيخوخة-القلب-والأوعية-الدموية----1093041571.html
https://sarabic.ae/20240927/علماء-روس-يكتشفون-فراشة-يمكنها-إعادة-تدوير-البلاستيك-صور-1093195134.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094040743_0:468:2048:2004_1920x0_80_0_0_9fe75b74432cb4dcdd4aa68b09f959ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

عليك الاستماع إلى الموسيقى عندما تمرض... وهذا هو السبب

14:26 GMT 22.10.2024
© Photo / unsplash /Jules D. موسيقى القيثارة
موسيقى القيثارة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Photo / unsplash /Jules D.
تابعنا عبر
تعتبر الموسيقى وسيلة فعالة لها تأثيرات إيجابية على الصحة البدنية والنفسية للمرضى، حيث تسهم في تحسين الحالة النفسية وتخفيف الألم، ومن الطبيعي أن تجعل هذه الآثار الموسيقى خيارًا مثاليًا لإدخالها في بيئات العلاج المختلفة.
كشفت دراسة أميركية أجريت في كلية الطب في جامعة "نورث ستيت" في ولاية كاليفورنيا، أن الاستماع للموسيقى باختلاف أنواعها يعجل بالشفاء بعد الجراحة، ويقلل احتياج المريض لتناول المسكنات.
وأكدت الدراسة أن المرضى الذين يستمعون للموسيقى بعد الجراحة يحتاجون لنصف كمية مخدر المورفين التي يحتاجها المرضى الذين لا يستمعون للموسيقى لتسكين شعورهم بالألم.
أدوية مختلفة مع مكملات غذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
مجتمع
علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة
24 سبتمبر, 07:32 GMT
وأجرى الباحثون تجربة على 35 عينة من المرضى، ليتبين من خلال تلك البيانات أن الموسيقى لها تأثير كبير على خفض الأوجاع والتوترات في اليوم التالي للجراحة.
وأوضح الطبيب ألدو فريزا اختصاصي الجراحة بالجامعة: "عندما يستيقظ المرضى بعد الجراحة، أحيانا يشعرون بالفزع، وانعدام الإحساس بالمكان، ولكن الموسيقى تخفف الشعور بالقلق في المرحلة الانتقالية بعد الإفاقة حتى يعود المريض إلى حالته الطبيعية، ويمكن أيضا أن تقلل الشعور بالتوتر في هذه المرحلة".
وبيّن الباحثون إن الاستماع للموسيقى يقلل نبض القلب ما يساعد على التعافي عن طريق تحسين قدرة الدورة الدموية على نقل الأكسجين والمغذيات داخل الجسم، بحسب ما نقله موقع "العربية نت".
صحة القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
مجتمع
علماء روس يكتشفون الجينات المرتبطة بشيخوخة القلب والأوعية الدموية
24 سبتمبر, 09:06 GMT
ووفقا لدرسات سابقة، فإن الموسيقى أثبتت فعاليتها في تخفيف الألم لدى العديد من المرضى، حيث تعمل على تنشيط الجهاز العصبي وإفراز بعض المواد الكيميائية التي تساعد في تقليل الإحساس بالألم، وتوصي بعض المرافق الصحية بدمج الموسيقى في خطط العلاج لكي تعزز من تجربة التعافي.

وتتنوع الموسيقى المستخدمة في العلاج، منها؛ الموسيقى الكلاسيكية، الموسيقى الطبيعية، وكذلك الموسيقى الحديثة، تختلف الأغراض من اختيار نوع موسيقي إلى آخر، حيث يتم اختيار الموسيقى بناءً على الحالة الطبية للمريض، بعض الأنواع تركز على الاسترخاء، بينما أخرى تهدف إلى تنشيط الذاكرة والحس الإبداعي.

مشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
علماء روس يكتشفون فراشة يمكنها إعادة تدوير البلاستيك... صور
27 سبتمبر, 16:13 GMT
ويشار إلى أن العديد من المستشفيات، بدأت في دمج الموسيقى ضمن الإجراءات العلاجية، ويتم استخدام الموسيقى في غرف الانتظار، وأثناء العمليات، وحتى كجزء من برنامج إعادة التأهيل، توظيف الموسيقى في هذه البيئات يسهم في خلق جو من الراحة ويساعد المرضى على الاسترخاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:11 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала