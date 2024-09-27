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https://sarabic.ae/20240927/علماء-روس-يكتشفون-فراشة-يمكنها-إعادة-تدوير-البلاستيك-صور-1093195134.html
علماء روس يكتشفون فراشة يمكنها إعادة تدوير البلاستيك... صور
علماء روس يكتشفون فراشة يمكنها إعادة تدوير البلاستيك... صور
سبوتنيك عربي
تُعدّ إعادة تدوير البلاستيك كمواد خام ثانوية، هي الطريقة الأكثر شيوعًا للتخلص من نفايات "البوليمر"، بشكل صديق للبيئة، ولكن تنفيذه يكلف الكثير من المال، لهذا... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T16:13+0000
2024-09-27T16:13+0000
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وفي هذا السياق، طوّر أحد طلاب جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الروسية (NSTU)، تقنية لإعادة تدوير البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، باستخدام خط مطور خصيصًا مصنع من حشرة عث الشمع (عثة النحل)، التي تعتبر آفة تصيب نحل العسل.وتابعت دوبوفسكايا، أن "التكنولوجيا ستتيح إمكانية تربية الجيل المطلوب المعدل وراثيا من العث، خلال خمسة أجيال، بفضل خطة التغذية المختارة بشكل صحيح وخلق بيئة مواتية، حيث تبدأ الحشرات في التكيف ومن ثم معالجتها بشكل فعال"، وفقًا لموقع الجامعة.ويشار إلى أن عث الشمع الكبيرة تعيش وتستقر في خلايا النحل، ويأكل أقراص العسل والعسل وفضلات النحل، ويدمر كل شيء دون أن يترك أثرا، وتتغذى الحشرة بنشاط عندما تكون يرقة وفي الأماكن الدافئة.في المجمل، يشبه الشمع البلاستيك إلى حد كبير في تركيبه الكيميائي، ولهذا نشأت النظرية القائلة بأن الحشرات يمكن أن تأكل البلاستيك.
https://sarabic.ae/20240927/تجربة-فضائية-تكشف-أن-أنسجة-القلب-تتدهور-أسرع-بـ-5-مرات-خارج-الأرض-1093181371.html
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علوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
علوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

علماء روس يكتشفون فراشة يمكنها إعادة تدوير البلاستيك... صور

16:13 GMT 27.09.2024
© Photo / nstuمشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية
مشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Photo / nstu
تابعنا عبر
تُعدّ إعادة تدوير البلاستيك كمواد خام ثانوية، هي الطريقة الأكثر شيوعًا للتخلص من نفايات "البوليمر"، بشكل صديق للبيئة، ولكن تنفيذه يكلف الكثير من المال، لهذا السبب، تُفضّل المنظمات، في أغلب الأحيان، التخلص من البلاستيك غبر حرقه بالنار، وهي طريقة ضارة جدًا بالبيئة.
وفي هذا السياق، طوّر أحد طلاب جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الروسية (NSTU)، تقنية لإعادة تدوير البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، باستخدام خط مطور خصيصًا مصنع من حشرة عث الشمع (عثة النحل)، التي تعتبر آفة تصيب نحل العسل.

وقالت صاحبة المشروع، بولينا دوبوفسكايا، في بحثها، إن "إنشاء مزارع الحشرات هو وسيلة جديدة صديقة للبيئة، والأهم من ذلك، وسيلة رخيصة لإعادة تدوير البلاستيك"، موضحة أن "السمة الرئيسية للمشروع، إنشاء خط اصطناعي من الحشرات التي تأكل البلاستيك بشكل أكثر كفاءة".

© Photo / nstuمشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية
مشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية
© Photo / nstu
وتابعت دوبوفسكايا، أن "التكنولوجيا ستتيح إمكانية تربية الجيل المطلوب المعدل وراثيا من العث، خلال خمسة أجيال، بفضل خطة التغذية المختارة بشكل صحيح وخلق بيئة مواتية، حيث تبدأ الحشرات في التكيف ومن ثم معالجتها بشكل فعال"، وفقًا لموقع الجامعة.
© Photo / nstuمشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية
مشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية
© Photo / nstu

وبيّنت الباحثة، بالقول: "تتيح لك خطة التغذية الخاصة تربية العث أثناء عملية التوليد، واستهلاك المزيد من نفايات البوليمر، فمع كل جيل، تأكل مئتان من يرقات عث النحل 4 كيلوغرامات من البلاستيك في 10 أيام، ولتسهيل تناول الحشرات لغذائها، نقوم بطحن القمامة وإضافة العسل ومسحوق الذرة والشمع وغيرها من المنتجات، التي تسهل عملية الهضم الفعال للبوليمرات".

© Photo / nstuمشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية
مشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مشاهد من الاختبارات في جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية الروسية
© Photo / nstu

ولفتت دوبوفسكايا إلى أن "مخلفات الحشرات لها نطاق واسع من الاستخدامات، فمن الممكن استخدامها في إنتاج المواد الحيوية المعتمدة على الشيتوزان والمكملات الغذائية وفي التجميل وفي الطب (الصبغات)، وفي الزراعة كمضافات علفية للحيوانات، وفي الأبحاث المختبرية كعنصر كيميائي من شأنه أن يجمع بشكل فعال المواد الضرورية.

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ويشار إلى أن عث الشمع الكبيرة تعيش وتستقر في خلايا النحل، ويأكل أقراص العسل والعسل وفضلات النحل، ويدمر كل شيء دون أن يترك أثرا، وتتغذى الحشرة بنشاط عندما تكون يرقة وفي الأماكن الدافئة.
في المجمل، يشبه الشمع البلاستيك إلى حد كبير في تركيبه الكيميائي، ولهذا نشأت النظرية القائلة بأن الحشرات يمكن أن تأكل البلاستيك.
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