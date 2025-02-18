https://sarabic.ae/20250218/دراسة-السعرات-الحرارية-الصباحية-تكافح-اكتئاب-مرضى-القلب-1097921876.html
دراسة: السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب
دراسة: السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء في جامعة هاربين الصينية، أن تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية ربما يساعد في حماية مرضى أمراض القلب من الإصابة... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T13:13+0000
2025-02-18T13:13+0000
2025-02-18T13:13+0000
مجتمع
علوم
الصحة
اكتئاب
علاج الاكتئاب
الاكتئاب
أمراض القلب والسكري والضغط
سعرات حرارية
السعرات الحرارية
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وأكد العلماء أن هناك أدلة متزايدة تربط بين أمراض القلب والاكتئاب، وقد تبين أن العناصر الغذائية تلعب دورا مهما في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى المصابين بأمراض القلب والشرايين الدموية.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن مجلة "BMC Psychiatry" المتخصصة في أبحاث طب النفس، فقد قام الباحثون بتحليل بيانات صحية تخص قرابة 32 ألف شخص مع تسجيل نوعية الأغذية التي يتناولها المتطوعون في الأيام العادية، وكان من بينهم نحو 3 آلاف و500 شخص مصابين بأمراض القلب وزهاء 550 شخصا يعانون من الاكتئاب.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المغذيات الرئيسية، مثل البروتين والكربوهيدرات، لا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب، في حين أن تحويل بعض السعرات الحرارية من وجبة العشاء إلى الإفطار قد يعود بالفائدة.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإنه من المهم التنسيق بين توقيت استهلاك المغذيات الغنية بالطاقة وبين التغيرات الجسمانية التي تطرأ على كل شخص للحد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب."نتائج مدمرة"… أطباء يكشفون عن أضرار المشروبات المحلاة بالسكر فوائد مذهلة للصيام المتقطع على صحتك... تعرف إليها
https://sarabic.ae/20210916/تقرير-يعدد-مخاطر-للأنظمة-الغذائية-منخفضة-السعرات-الحرارية-1050172235.html
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علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, أمراض القلب والسكري والضغط, سعرات حرارية, السعرات الحرارية
علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, أمراض القلب والسكري والضغط, سعرات حرارية, السعرات الحرارية
دراسة: السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء في جامعة هاربين الصينية، أن تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية ربما يساعد في حماية مرضى أمراض القلب من الإصابة بالاكتئاب.
وأكد العلماء أن هناك أدلة متزايدة تربط بين أمراض القلب والاكتئاب، وقد تبين أن العناصر الغذائية تلعب دورا مهما في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى المصابين بأمراض القلب والشرايين الدموية.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"
، نقلا عن مجلة "BMC Psychiatry" المتخصصة في أبحاث طب النفس، فقد قام الباحثون بتحليل بيانات صحية تخص قرابة 32 ألف شخص مع تسجيل نوعية الأغذية التي يتناولها المتطوعون في الأيام العادية، وكان من بينهم نحو 3 آلاف و500 شخص مصابين بأمراض القلب وزهاء 550 شخصا يعانون من الاكتئاب.
وشدد العلماء على أن التوقيت الذي نأكل فيه الطعام هو بنفس أهمية نوعية الأغذية التي نتناولها.
16 سبتمبر 2021, 20:01 GMT
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المغذيات الرئيسية، مثل البروتين والكربوهيدرات، لا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب، في حين أن تحويل بعض السعرات الحرارية
من وجبة العشاء إلى الإفطار قد يعود بالفائدة.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فإنه من المهم التنسيق بين توقيت استهلاك المغذيات الغنية بالطاقة وبين التغيرات الجسمانية التي تطرأ على كل شخص للحد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.