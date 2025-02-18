دراسة: السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب

عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250218/دراسة-السعرات-الحرارية-الصباحية-تكافح-اكتئاب-مرضى-القلب-1097921876.html
دراسة: السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب
دراسة: السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء في جامعة هاربين الصينية، أن تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية ربما يساعد في حماية مرضى أمراض القلب من الإصابة... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T13:13+0000
2025-02-18T13:13+0000
مجتمع
علوم
الصحة
اكتئاب
علاج الاكتئاب
الاكتئاب
أمراض القلب والسكري والضغط
سعرات حرارية
السعرات الحرارية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090984073_0:74:1570:957_1920x0_80_0_0_c9d6a9980db8c6ca9f88403c6a49e2f7.jpg
وأكد العلماء أن هناك أدلة متزايدة تربط بين أمراض القلب والاكتئاب، وقد تبين أن العناصر الغذائية تلعب دورا مهما في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى المصابين بأمراض القلب والشرايين الدموية.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن مجلة "BMC Psychiatry" المتخصصة في أبحاث طب النفس، فقد قام الباحثون بتحليل بيانات صحية تخص قرابة 32 ألف شخص مع تسجيل نوعية الأغذية التي يتناولها المتطوعون في الأيام العادية، وكان من بينهم نحو 3 آلاف و500 شخص مصابين بأمراض القلب وزهاء 550 شخصا يعانون من الاكتئاب.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المغذيات الرئيسية، مثل البروتين والكربوهيدرات، لا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب، في حين أن تحويل بعض السعرات الحرارية من وجبة العشاء إلى الإفطار قد يعود بالفائدة.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإنه من المهم التنسيق بين توقيت استهلاك المغذيات الغنية بالطاقة وبين التغيرات الجسمانية التي تطرأ على كل شخص للحد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب."نتائج مدمرة"… أطباء يكشفون عن أضرار المشروبات المحلاة بالسكر فوائد مذهلة للصيام المتقطع على صحتك... تعرف إليها
https://sarabic.ae/20210916/تقرير-يعدد-مخاطر-للأنظمة-الغذائية-منخفضة-السعرات-الحرارية-1050172235.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090984073_75:0:1570:1121_1920x0_80_0_0_ba3f5a7039fa7b20b69048299126558b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, أمراض القلب والسكري والضغط, سعرات حرارية, السعرات الحرارية
علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, أمراض القلب والسكري والضغط, سعرات حرارية, السعرات الحرارية

دراسة: السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب

13:13 GMT 18.02.2025
© Photo / Unsplash/ Jannis Brandt أطعمة صحية
أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Photo / Unsplash/ Jannis Brandt
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء في جامعة هاربين الصينية، أن تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية ربما يساعد في حماية مرضى أمراض القلب من الإصابة بالاكتئاب.
وأكد العلماء أن هناك أدلة متزايدة تربط بين أمراض القلب والاكتئاب، وقد تبين أن العناصر الغذائية تلعب دورا مهما في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى المصابين بأمراض القلب والشرايين الدموية.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن مجلة "BMC Psychiatry" المتخصصة في أبحاث طب النفس، فقد قام الباحثون بتحليل بيانات صحية تخص قرابة 32 ألف شخص مع تسجيل نوعية الأغذية التي يتناولها المتطوعون في الأيام العادية، وكان من بينهم نحو 3 آلاف و500 شخص مصابين بأمراض القلب وزهاء 550 شخصا يعانون من الاكتئاب.
وشدد العلماء على أن التوقيت الذي نأكل فيه الطعام هو بنفس أهمية نوعية الأغذية التي نتناولها.
وجبة بيض مع البندورة والخضار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2021
مجتمع
تقرير يعدد مخاطر للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية
16 سبتمبر 2021, 20:01 GMT
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المغذيات الرئيسية، مثل البروتين والكربوهيدرات، لا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب، في حين أن تحويل بعض السعرات الحرارية من وجبة العشاء إلى الإفطار قد يعود بالفائدة.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإنه من المهم التنسيق بين توقيت استهلاك المغذيات الغنية بالطاقة وبين التغيرات الجسمانية التي تطرأ على كل شخص للحد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.
"نتائج مدمرة"… أطباء يكشفون عن أضرار المشروبات المحلاة بالسكر
فوائد مذهلة للصيام المتقطع على صحتك... تعرف إليها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала