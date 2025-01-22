https://sarabic.ae/20250122/دراسة-تناول-منتجات-الألبان-يقي-من-أحد-أخطر-أنواع-السرطانات-1097037857.html
دراسة: تناول منتجات الألبان يقي من أحد أخطر أنواع السرطانات
دراسة: تناول منتجات الألبان يقي من أحد أخطر أنواع السرطانات
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في جامعة أكسفورد، عن أن تناول منتجات الألبان يقي من أحد أخطر أنواع السرطانات. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T11:59+0000
2025-01-22T11:59+0000
2025-01-22T11:59+0000
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شملت الدراسة أكثر من نصف مليون امرأة، وكشفت عن أن منتجات الألبان تسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان القولون.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن موقع "أبونيت.دي"، فإن من بين 97 صنف من الأطعمة، توفر منتجات الألبان، مثل الزبادي والحليب، أفضل حماية ضد سرطان القولون.وكان الارتباط بين الوقاية من سرطان القولون والحليب يرجع بشكل رئيسي إلى الكالسيوم الموجود في الحليب. ولذلك، فمن الممكن جدا أن تساعد الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم أيضا في الحماية من سرطان القولون.وقد أكدت هذه الدراسة على ذلك، فعلى سبيل المثال، يزيد تناول مشروبين كحوليين يوميا، من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 15 في المئة، كما يرتبط تناول 30 غراما من اللحوم الحمراء والمصنعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 8 في المئة.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن العلماء يرون أن نحو نصف حالات سرطان القولون يمكن الوقاية منها من خلال اتباع نمط حياة صحي وإجراء تعديلات على النظام الغذائي.علماء روس يطورون مكملا غذائيا من "الجسيمات النانوية" يجعل الحليب "فائق التغذية" دراسة تكشف عن "ميكروبات خطيرة" تعيش في أجهزة الميكروويف
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https://sarabic.ae/20241218/حليب-الأبقار-أو-الحليب-النباتي؟-دراسة-تكشف-عن-الأفضل-1095917303.html
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علوم, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان, قولون, القولون العصبي, حليب, الحليب, مشتقات الحليب, ألبان, منتجات الألبان, الكالسيوم
علوم, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان, قولون, القولون العصبي, حليب, الحليب, مشتقات الحليب, ألبان, منتجات الألبان, الكالسيوم
دراسة: تناول منتجات الألبان يقي من أحد أخطر أنواع السرطانات
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في جامعة أكسفورد، عن أن تناول منتجات الألبان يقي من أحد أخطر أنواع السرطانات.
شملت الدراسة أكثر من نصف مليون امرأة، وكشفت عن أن منتجات الألبان تسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان القولون.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
نقلا عن موقع "أبونيت.دي"، فإن من بين 97 صنف من الأطعمة، توفر منتجات الألبان، مثل الزبادي والحليب، أفضل حماية ضد سرطان القولون.
وأشارت الدراسة إلى أن تناول كوب من الحليب يوميا يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 14 في المئة، كما أن تناول 300 مليغرام من الكالسيوم يوميا، يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 17 في المئة.
18 ديسمبر 2024, 11:38 GMT
وكان الارتباط بين الوقاية من سرطان القولون والحليب
يرجع بشكل رئيسي إلى الكالسيوم الموجود في الحليب. ولذلك، فمن الممكن جدا أن تساعد الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم أيضا في الحماية من سرطان القولون.
يذكر أن سرطان القولون والمستقيم يتزايد في العديد من أنحاء العالم، حيث ترفع الأغذية غير الصحية مثل اللحوم المصنعة أو الحمراء والكحول خطر الإصابة به.
18 ديسمبر 2024, 11:37 GMT
وقد أكدت هذه الدراسة على ذلك، فعلى سبيل المثال، يزيد تناول مشروبين كحوليين يوميا، من خطر الإصابة بسرطان القولون
بنسبة 15 في المئة، كما يرتبط تناول 30 غراما من اللحوم الحمراء والمصنعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 8 في المئة.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فإن العلماء يرون أن نحو نصف حالات سرطان القولون يمكن الوقاية منها من خلال اتباع نمط حياة صحي وإجراء تعديلات على النظام الغذائي.