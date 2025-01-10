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https://sarabic.ae/20250110/كوب-واحد-من-الحليب-يوميا-يقيك-من-مرض-عضال-بنسبة-14-1096652756.html
كوب واحد من الحليب يوميا يقيك من مرض عضال بنسبة 14%
كوب واحد من الحليب يوميا يقيك من مرض عضال بنسبة 14%
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة مراقبة لأكثر من نصف مليون امرأة أن شرب 200 غرام من الحليب يوميًا، قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 14%. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-10T11:45+0000
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وأكدت الدراسة أن منتجات الألبان، وخاصة تلك الغنية بالكالسيوم، قد تلعب دورًا وقائيًا في الأمعاء، وخاصة بين النساء، اللاتي يميلن إلى استهلاك كميات أقل من الكالسيوم والمعرضات لنقص الكالسيوم.ويعتقد العلماء، اليوم، أنه يمكن الوقاية مما يصل إلى نصف جميع سرطانات الأمعاء من خلال اتباع نمط حياة صحي وتغييرات في النظام الغذائي، مشيرين إلى أن الكحول واللحوم الحمراء والمصنعة يمكن أن تعرض صحة أمعائك للخطر إذا تم تناولها كثيرًا، بحسب موقع "sciencealer".
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الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

كوب واحد من الحليب يوميا يقيك من مرض عضال بنسبة 14%

11:45 GMT 10.01.2025
© Unsplash /engin akyurt كوب من الحليب
كوب من الحليب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Unsplash /engin akyurt
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وجدت دراسة مراقبة لأكثر من نصف مليون امرأة أن شرب 200 غرام من الحليب يوميًا، قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 14%.
وأكدت الدراسة أن منتجات الألبان، وخاصة تلك الغنية بالكالسيوم، قد تلعب دورًا وقائيًا في الأمعاء، وخاصة بين النساء، اللاتي يميلن إلى استهلاك كميات أقل من الكالسيوم والمعرضات لنقص الكالسيوم.

وقال الفريق المشرف على الدارسة في جامعة أكسفورد، إن استهلاك 300 غرام من الكالسيوم يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17%، أي أكثر بثلاث نقاط مئوية من الحليب.

صورة زيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
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ووجد الباحثون أن الارتباط بين سرطان الأمعاء والحليب كان يرجع في المقام الأول إلى الكالسيوم، وبالتالي، هناك فرصة أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم، حتى لو كانت خيارات غير الألبان مثل فول الصويا، قد تحمي من مشاكل صحية طويلة الأمد في الأمعاء السفلية.

ويعتقد العلماء، اليوم، أنه يمكن الوقاية مما يصل إلى نصف جميع سرطانات الأمعاء من خلال اتباع نمط حياة صحي وتغييرات في النظام الغذائي، مشيرين إلى أن الكحول واللحوم الحمراء والمصنعة يمكن أن تعرض صحة أمعائك للخطر إذا تم تناولها كثيرًا، بحسب موقع "sciencealer".
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