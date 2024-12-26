https://sarabic.ae/20241226/علماء-روس-يطورون-مكملا-غذائيا-من-الجسيمات-النانوية-يجعل-الحليب-فائق-التغذية----1096197759.html

علماء روس يطورون مكملا غذائيا من "الجسيمات النانوية" يجعل الحليب "فائق التغذية"

علماء روس يطورون مكملا غذائيا من "الجسيمات النانوية" يجعل الحليب "فائق التغذية"

سبوتنيك عربي

قام علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية في روسيا، وجامعة غرغان للعلوم الزراعية والموارد الطبيعية في إيران، بتصنيع جسيمات نانوية تجعل الحليب "فائق التغذية"،... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T08:12+0000

2024-12-26T08:12+0000

2024-12-26T08:12+0000

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طور العلماء جزيئات السيلينيوم النانوية التي يمكن استخدامها كمكمل غذائي. وبما أن نقص السيلينيوم يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، وتدهور الغدة الدرقية، واضطرابات القلب والأوعية الدموية وغيرها من الاضطرابات، فإن هذا المكمل سيساعد على حماية الناس من نقص هذا العنصر الدقيق، والمشاكل الصحية ذات الصلة.وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، يعتبر السيلينيوم عنصرا نادرا ضروريا للعمل الطبيعي للجهاز المناعي، والقلب والأوعية الدموية، والقدرة الإنجابية، والجهاز العصبي، وكذلك الغدة الدرقية والجهاز العضلي الهيكلي. عادة، يحصل الناس على الكميات المطلوبة من هذا العنصر من الطعام: الحبوب والفطر والكبد والأسماك والمأكولات البحرية. ومع ذلك، وفقا للإحصاءات، فإن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من نقص السيلينيوم.ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق إثراء المنتجات الغذائية البسيطة، والأكثر استخدامًا بشكل مصنّع، مثل الحليب، بالعناصر الدقيقة.قام العلماء بتصنيع جسيمات السيلينيوم النانوية المستقرة بواسطة مادة "توين-80" (الخافضة للتوتر السطحي). اختار الباحثون "توين-80" لأن هذا الجزيء العضوي آمن للبشر وغالباً ما يستخدم في مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية كمثبت.قام الكيميائيون بإذابة "توين-80" في حمض السيلينيك، ثم أضافوا حمض الأسكوربيك إلى المحلول. ونتيجة لذلك، تم تشكيل جسيمات مستقرة يتراوح حجمها بين 16 و95 نانومتر، اعتمادًا على نسبة المركبات الأولية.وأضاف الباحثون الجسيمات النانوية الناتجة إلى الحليب بمحتوى دهني متفاوت من 1.5% إلى 5%. وفي الوقت نفسه، قام العلماء بحساب كمية المكمل بحيث كانت 10%، 30%، 50%، 70% أو 100% من القيمة اليومية للسيلينيوم.وأظهرت الملاحظات لمدة ثلاثة أسابيع أنه في جميع الحالات التي تمت دراستها، ظلت المعلمات الفيزيائية والكيميائية للحليب دون تغيير تقريبا. وتم ملاحظة أنه لم يتم ملاحظة أي تغييرات في الخصائص الحسية (الطعم والرائحة واللون والقوام) للحليب.بالإضافة إلى ذلك، تبين أن جزيئات السيلينيوم النانوية حفزت نمو بكتيريا حمض اللاكتيك المفيدة. وهكذا، كان عدد العصيات اللبنية (Lactobacillus acidophilus) أعلى بما يصل إلى ستة أضعاف في العينات التي تحتوي على السيلينيوم. يشير هذا إلى أن المكمل الغذائي المقترح يمكنه أيضًا تحسين جودة منتجات الألبان.وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، فإن العلماء يخططون في المستقبل، لدراسة مدى جودة امتصاص جزيئات السيلينيوم النانوية المستقرة بواسطة "توين- 80" في الجسم، وهذا ضروري لإثبات فعاليتها والقدرة على التوصية بها كمكمل غذائي يمنع نقص السيلينيوم.دراسة تكشف عن "ميكروبات خطيرة" تعيش في أجهزة الميكروويف نوع واحد من الشوكولاتة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري... تعرف إليه

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