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https://sarabic.ae/20240905/دراسة-تكشف-مفاجأة-صادمة-4-عناصر-غذائية-أساسية-مفقودة-في-أكثر-من-60-من-الأنظمة-الغذائية-1092420449.html
دراسة تكشف مفاجأة صادمة: 4 عناصر غذائية أساسية مفقودة في أكثر من 60% من الأنظمة الغذائية
دراسة تكشف مفاجأة صادمة: 4 عناصر غذائية أساسية مفقودة في أكثر من 60% من الأنظمة الغذائية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن 4 عناصر غذائية أساسية مفقودة في أكثر من 60% من الأنظمة الغذائية التي يتبعها الناس. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T11:42+0000
2024-09-05T11:42+0000
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إنقاص الوزن
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ويقول الباحثون وراء الدراسة، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تي إتش تشان، وجامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، والتحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN)، إنها "دعوة للاستيقاظ بشأن الصحة العالمية".وباستخدامهم مجموعة من البيانات، التي تم جمعها من قاعدة بيانات النظام الغذائي العالمية والنماذج الإحصائية التي طورها الباحثون، قدر فريق الدراسة، التي نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، مستويات المغذيات الدقيقة في الأنظمة الغذائية لـ99.3% من سكان العالم، عبر 185 دولة.ويقول عالم الأغذية من التحالف العالمي لتحسين التغذية، تاي بيل،: "هذه النتائج مثيرة للقلق، فمعظم الناس - حتى أكثر مما كان يُعتقد سابقا، في جميع المناطق والبلدان من جميع الدخول - لا يستهلكون ما يكفي من المغذيات الدقيقة الأساسية المتعددة، وهذه الفجوات تعرض النتائج الصحية للخطر وتحد من الإمكانات البشرية على نطاق عالمي".1) "اليود" - 5.1 مليار من سكان الأرض لا يحصلون عليه (68%)كان اليود على رأس القائمة بسبب عدم كفاية تناوله، والذي يعد ضروريا لإنتاج هرمون الثيروكسين، الذي يحافظ على نشاط الخلايا، وهو ضروري لصحة القلب، ووزن الجسم، وتطور الدماغ، وأكثر من ذلك بكثير.ويتواجد اليود في المأكولات البحرية ومنتجات الألبان، و68% منا لا يحصلون على ما يكفي منه.2) "فيتامين هـ" 5.0 مليار من سكان الأرض لا يحصلون عليه (67%)ثم هناك فيتامين هـ، إذ هناك 67% من الناس يعانون من نقصه في أجسامهم، والذي يوجد في الأطعمة مثل المكسرات والبذور والبيض، ويساعد في إعادة تدوير النفايات في الجسم، وهو مهم أيضا لإرسال الرسائل إلى الخلايا والدفاع عن الجسم من العدوى.3) "الكالسيوم" - 5.0 مليار من سكان الأرض لا يحصلون عليه (66%) يعتمد البشر عليه لتقوية العظام والأسنان، وكذلك الأداء السليم للقلب والعضلات والأعصاب، وهو متوافر في الأطعمة، بما في ذلك الحليب والجبن والخضروات الورقية الخضراء، و66% منا لا يحصلون على ما يكفي منه في نظامنا الغذائي.4) "الحديد" - 4.9 مليار شخص من سكان الأرض لا يحصلون عليه (65%)جاء في المركز الرابع الحديد، إذ يعاني 65% من الأنظمة الغذائية من نقصه، ويمكن العثور عليه في الكبد واللحوم الحمراء والفاصوليا، وهو عنصر غذائي بالغ الأهمية لإنتاج الهيموغلوبين، الضروري لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.ويمكن أن يتسبب نقص الحديد في التعب والصداع، فضلا عن العديد من المشكلات الصحية الأخرى.
https://sarabic.ae/20240209/نظام-حمية-خال-من-الغلوتين-1085912290.html
https://sarabic.ae/20240106/علماء-يحذرون-من-نتائج-عكسية-للحمية-القاسية--1084748049.html
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منوعات, الصحة, الأخبار, العالم, إنقاص الوزن
منوعات, الصحة, الأخبار, العالم, إنقاص الوزن

دراسة تكشف مفاجأة صادمة: 4 عناصر غذائية أساسية مفقودة في أكثر من 60% من الأنظمة الغذائية

11:42 GMT 05.09.2024
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiyaأسماك
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiya
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن 4 عناصر غذائية أساسية مفقودة في أكثر من 60% من الأنظمة الغذائية التي يتبعها الناس.
ويقول الباحثون وراء الدراسة، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تي إتش تشان، وجامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، والتحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN)، إنها "دعوة للاستيقاظ بشأن الصحة العالمية".
وباستخدامهم مجموعة من البيانات، التي تم جمعها من قاعدة بيانات النظام الغذائي العالمية والنماذج الإحصائية التي طورها الباحثون، قدر فريق الدراسة، التي نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، مستويات المغذيات الدقيقة في الأنظمة الغذائية لـ99.3% من سكان العالم، عبر 185 دولة.
ويقول عالم الأغذية من التحالف العالمي لتحسين التغذية، تاي بيل،: "هذه النتائج مثيرة للقلق، فمعظم الناس - حتى أكثر مما كان يُعتقد سابقا، في جميع المناطق والبلدان من جميع الدخول - لا يستهلكون ما يكفي من المغذيات الدقيقة الأساسية المتعددة، وهذه الفجوات تعرض النتائج الصحية للخطر وتحد من الإمكانات البشرية على نطاق عالمي".
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1) "اليود" - 5.1 مليار من سكان الأرض لا يحصلون عليه (68%)

كان اليود على رأس القائمة بسبب عدم كفاية تناوله، والذي يعد ضروريا لإنتاج هرمون الثيروكسين، الذي يحافظ على نشاط الخلايا، وهو ضروري لصحة القلب، ووزن الجسم، وتطور الدماغ، وأكثر من ذلك بكثير.
ويتواجد اليود في المأكولات البحرية ومنتجات الألبان، و68% منا لا يحصلون على ما يكفي منه.

2) "فيتامين هـ" 5.0 مليار من سكان الأرض لا يحصلون عليه (67%)

ثم هناك فيتامين هـ، إذ هناك 67% من الناس يعانون من نقصه في أجسامهم، والذي يوجد في الأطعمة مثل المكسرات والبذور والبيض، ويساعد في إعادة تدوير النفايات في الجسم، وهو مهم أيضا لإرسال الرسائل إلى الخلايا والدفاع عن الجسم من العدوى.
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3) "الكالسيوم" - 5.0 مليار من سكان الأرض لا يحصلون عليه (66%)

يعتمد البشر عليه لتقوية العظام والأسنان، وكذلك الأداء السليم للقلب والعضلات والأعصاب، وهو متوافر في الأطعمة، بما في ذلك الحليب والجبن والخضروات الورقية الخضراء، و66% منا لا يحصلون على ما يكفي منه في نظامنا الغذائي.

4) "الحديد" - 4.9 مليار شخص من سكان الأرض لا يحصلون عليه (65%)

جاء في المركز الرابع الحديد، إذ يعاني 65% من الأنظمة الغذائية من نقصه، ويمكن العثور عليه في الكبد واللحوم الحمراء والفاصوليا، وهو عنصر غذائي بالغ الأهمية لإنتاج الهيموغلوبين، الضروري لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.
ويمكن أن يتسبب نقص الحديد في التعب والصداع، فضلا عن العديد من المشكلات الصحية الأخرى.
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