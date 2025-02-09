https://sarabic.ae/20250209/دراسة-تكشف-سر-تحدي-تناول-30-نوعا-من-النباتات-أسبوعيا-1097612881.html

دراسة تكشف سر تحدي تناول 30 نوعا من النباتات أسبوعيا

دراسة تكشف سر تحدي تناول 30 نوعا من النباتات أسبوعيا

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة علمية للمواطنين تضم 10000 مشارك من جميع أنحاء الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مجموعة متنوعة أكبر من... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T13:45+0000

2025-02-09T13:45+0000

2025-02-09T13:45+0000

مجتمع

الصحة

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ويشير ميكروبيوم الأمعاء، إلى تريليونات البكتيريا والفيروسات والفطريات والكائنات الحية الدقيقة، التي تعيش في الجهاز الهضمي لدينا. وتظهر الأبحاث أن التنوع في الميكروبيوم، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتحسين وظيفة المناعة، وحتى تحسين الصحة العقلية.وكتبت أيسلينغ بيغوت، في مجلة "ساينس أليرت": "لكن هل تناول 30 نباتًا يوفر حقًا عددًا أكبر من الفوائد، مقارنة برسائل الصحة العامة الحالية؟ توصي هذه الرسائل بتناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا، واختيار الكربوهيدرات الكاملة، والحد من السكر المكرر واللحوم والأطعمة المصنعة قدر الإمكان".وأردفت بيغوت: "لذا، يبدو أن اتباع توصيات الصحة العامة الحالية، أو النظام الغذائي المكون من 30 نباتًا، سيحسن التنوع الميكروبي ويحقق فوائد للصحة، في حين أن 30 هو هدف مفيد وواقعي، فمن المهم أن ندرك أن التغييرات الصغيرة والمستدامة، فيمكن أن يكون لها أيضًا تأثير صحي دائم".وأضافت بيغوت: "قد يكون شراء 30 نوعًا مختلفًا من الأطعمة النباتية كل أسبوع مكلفًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الصحية الموجودة".ومع ذلك، تتطلب هذه الحلول غالبًا موارد إضافية مثل التخزين ومساحة الطهي والوقت، وهو ما قد لا يكون ممكنًا للجميع.هناك أيضًا خطر يتمثل، في أن الرسالة قد تبسط تعقيد إرشادات الصحة العامة بشكل مفرط، مما قد يتجاهل أهمية العناصر الغذائية الفردية والتوازن الغذائي العام.وتابعت بيغوت: "بصفتي اختصاصية تغذية، أحب ذلك تمامًا، لا تلقى رسائل الصحة العامة الحالية حول الغذاء والتغذية وأسلوب الحياة صدى، على الرغم من الأدلة على هذه الإرشادات، فإن معدلات المشاكل الصحية المرتبطة بأسلوب الحياة آخذة في الازدياد، ليس الأمر أن هذه التوصيات لا تعمل، بل إننا كسكان نكافح لاتباعها". وكتبت بيغوت: "إذا كنت تفكر في تجربة تحدي تناول 30 نبتة أسبوعيًا، فإليك بعض الطرق السهلة لزيادة التنوع في نظامك الغذائي.بدّل الكربوهيدراتاستبدل الخبز الأبيض أو الأرز أو المعكرونة، بالخبز أو الأرز أو المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، يمكنك أيضًا التفكير في الكربوهيدرات البديلة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الكينوا أو الكسكس المصنوع من الحبوب الكاملة.أضف المكسرات والبذورمن السهل التغاضي عن هذه الطريقة، ولكنها طريقة سهلة لإضافة التنوع، بشرط ألا تتجاوز حفنة.أضف البقول والعدساشترِ الأطعمة المعلبة والمجمدةقم بتخزين التوت المجمد والخضروات المتنوعة، والفاصوليا المعلبة والحمص لجعل تنوع النباتات أسهل في تحقيقه وبأسعار معقولة.وفي حين أن الأدلة العلمية تدعم بقوة فوائد التنوع النباتي للصحة، فمن المفيد جمع المزيد من الأبحاث حول فعاليته العملية قبل دمجه في رسائل الصحة العامة.اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيضعلماء روس يطورون جهازا منزليا ينقذك من الجلطات القلبية قبل وقوعها

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