https://sarabic.ae/20250206/اكتشاف-طريقة-بسيطة-للتخلص-من-الشعر-الأبيض-1097546921.html

اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض

اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض

سبوتنيك عربي

توصل علماء من اليابان إلى حل لمشكلة تؤرق الكثيرين، وهي الشيب والشعر الرمادي، الذي قد يطرأ على بعض الأشخاص في مرحلة عمرية مبكرة أو منذ منصف الثلاثينيات. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T18:44+0000

2025-02-06T18:44+0000

2025-02-06T18:44+0000

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واكتشف العلماء من جامعة ناغويا اليابانية، طريقة بسيطة لمنع الشيب، والمتربطة بمضاد الأكسدة المسمى "لوتيولين"، والذي يبدو أنه يوقف عملية الشيب لدى الفئران.وبينما لم يتم اختبار "لوتيولين" بعد على البشر، إلا أن العلماء يعتقدون أنه قد يكون له تأثير مماثل، وفقا لصحيفة "يابان تايمز".وأفضل ما في الأمر، هو أن مضاد الأكسدة من الممكن العثور عليه في العديد من الخضروات الشائعة، بما في ذلك الكرفس والبروكلي والجزر والبصل والفلفل.وشرع الباحثون في دراستهم الجديدة، في فهم ما إذا كانت 3 مضادات أكسدة محددة، هي "لوتيولين" و"هسبريتين" و"ديوسميتين"، من الممكن أن توفر الحل للتخلص من الشيب، من خلال إجراء تجارب على الفئران.وفي العادة، لا ينمو لدى الفئران شعر رمادي اللون عندما تتقدم في العمر، لكن فريق البروفيسور ماساشي كاتو، ابتكر نموذج فأر معدل وراثيا يعاني من الشيب المبكر، وتم استخدام هذه الفئران، التي يتحول شعرها إلى اللون الرمادي بنسبة 80%، بحلول الوقت الذي تبلغ فيه 10 أشهر، وهو ما يعادل منتصف العمر لدى البشر، في التجربة.وفي البداية، قام العلماء بتربية الفئران لـ16 أسبوعا لكي تصبح رمادية مثل البشر، وبعد ذلك تم منح القوارض أحد مضادات الأكسدة الثلاثة، إما موضعيا أو عن طريق الفم، وكانت النتائج "مذهلة"، وفقا لهم.واحتفظت الفئران، التي مُنحت "لوتيولين" بفرائها الأسود، حتى مع تحول فراء زملائها في القفص إلى اللون الرمادي.وكان من المثير للاهتمام بشأن الاكتشاف العلمي، هو أن تأثير "لوتيولين" لم يكن مرتبطا بدورة نمو الشعر نفسها، بل في تأثير "لوتيولين" على الصبغة في الشعر.وكشفت فحوصات أخرى أجريت على بصيلات الشعر في ذات الدراسة، أن مادة "الإندوثيلين"، وهي مادة تتناقص مع زيادة الشعر الرمادي، ظلت موجودة لدى الفئران المعالجة، وتدعم مادة "الإندوثيلين" الخلايا التي تنتج صبغة الشعر، وتشير الأبحاث إلى أن خصائص "لوتيولين" المضادة للأكسدة قد تساعد في منع شيخوخة هذه الخلايا، ما يؤدي في النهاية إلى قمع تطور الشعر الرمادي.وقال البروفيسور كاتو: "هذا الإجراء المستهدف يجعل "لوتيولين" مرشحا مثيرا للاهتمام بشكل خاص لمعالجة الشيب المرتبط بالتقدم في العمر".ومن مزايا مضاد الأكسدة "لوتيولين"، هو أنه متوافر أيضا كمكمل للاستخدام الموضعي أو عن طريق الفم، في حال عدم الرغبة في تناول الخضروات.

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