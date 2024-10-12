https://sarabic.ae/20241012/هل-يؤدي-التوتر-إلى-ظهور-الشيب-المبكر؟-دراسة-تكشف-الحقيقة---1093668098.html

هل يؤدي التوتر إلى ظهور الشيب المبكر؟... دراسة تكشف الحقيقة

هل يؤدي التوتر إلى ظهور الشيب المبكر؟... دراسة تكشف الحقيقة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها فريق من العلماء عن تأثير التوتر والإجهاد النفسي على الشعر، وإمكانية ظهور الشيب المبكر. 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T05:45+0000

2024-10-12T05:45+0000

2024-10-12T05:45+0000

مجتمع

علوم

الصحة

الشيب

تساقط الشعر

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يعتمد وقت تحوّل الشعر إلى اللون الأبيض إلى حد كبير على العوامل الوراثية، ويحدث الشيب السريع عادة بين سن الخمسين والستين.يظهر أول شعر أبيض عادة في أي وقت بين العشرينات والخمسينيات من العمر. وبالنسبة للرجال، يبدأ الشعر الأبيض عند الصدغين والجانبين. في حين تميل النساء إلى التحول إلى اللون الأبيض على خط الشعر في منتصف الرأس، وخاصة في المقدمة.مع تقدمنا ​​في السن، من الطبيعي أن تصبح الخلايا أقل نشاطًا في بصيلات الشعر، يعني هذا أن الخلايا الجذعية تنتج كمية أقل من الميلانين، مما يحول شعرنا إلى اللون الأبيض، وكمية أقل من الكيراتين، مما يتسبب في ترقق الشعر وتساقطه.الإجهاد التأكسدي هو اختلال التوازن بين العديد من المواد الكيميائية الضارة التي تسبب الجذور الحرة وعدم وجود ما يكفي من المواد الكيميائية المضادة للأكسدة الواقية في الجسم. يمكن أن يحدث بسبب الإجهاد النفسي أو العاطفي وكذلك أمراض المناعة الذاتية.ومن الممكن أن يؤدي نتف الشعر بشكل متكرر إلى تحوله إلى اللون الأبيض في وقت مبكر، إذا كانت الخلايا التي تنتج الميلانين تالفة أو مستنفدة من كثرة إعادة النمو.ووفقا للدراسة، فإن الصبغات المؤقتة وشبه الدائمة لا تسبب الشيب المبكر لأنها تغطي خصلة الشعر فقط دون تغيير بنيتها. ولكن المنتجات الدائمة تسبب تفاعلًا كيميائيًا مع الشعر، باستخدام عامل مؤكسد مثل بيروكسيد الهيدروجين.لكن يمكن أن يؤدي تراكم بيروكسيد الهيدروجين والمواد الكيميائية الأخرى لصبغ الشعر في بصيلات الشعر إلى إتلاف الخلايا الصبغية والخلايا الكيراتينية، مما قد يسبب الشيب وتساقط الشعر.قد يساعد تناول نظام غذائي صحي أيضًا في تجنب الشيب المبكر مثل تناول فيتامين ب 12 والنحاس والحديد والكالسيوم والزنك كلها تؤثر على إنتاج الميلانين وتصبغ الشعر.وبحسب الدراسة المشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن جيناتك هي التي تحدد متى سيبدأ شعرك في التحول إلى اللون الأبيض. ولكن قد تتمكن من تجنب الشيب المبكر من خلال الحفاظ على صحتك وتقليل التوتر وتجنب التدخين والإفراط في تناول الكحول والتعرض للأشعة فوق البنفسجية.لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟شكل أظافرك يكشف تفاصيل حالتك الصحية الداخلية

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علوم, الصحة, الشيب, تساقط الشعر