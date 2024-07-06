https://sarabic.ae/20240706/خبير-يكشف-عن-المنتجات-والعلاجات-التي-تساعد-في-الحد-من-تساقط-الشعر-1090537572.html

خبير يكشف عن المنتجات والعلاجات التي تساعد في الحد من تساقط الشعر

خبير يكشف عن المنتجات والعلاجات التي تساعد في الحد من تساقط الشعر

سبوتنيك عربي

كشف الأستاذ في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية والخبير في العلوم الطبية، غريغوري فلاكس، عن كيفية التعامل مع تساقط الشعر وما هي المنتجات التي يجب استهلاكها... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T07:43+0000

2024-07-06T07:43+0000

2024-07-06T07:43+0000

مجتمع

علوم

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وقال فلاكس، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العامل الرئيسي هو تقليل مستوى التوتر وأن يكون الشخص أقل عصبية، والتأكد من تخصيص وقت للنشاط البدني والراحة والنوم الجيد"، مضيفا بالقول إنه "يجب ممارسة التأمل أو اليوغا أو الأنشطة الأخرى التي تساعدك على الهدوء والاسترخاء".ورأى فلاكس أنه من الأفضل الحد من استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية واستخدام المصفف الناعم.كما أوصى فلاكس بشراء منتجات العناية الاحترافية، التي تحتوي على زيت اللوز ومستخلص البابونج، وذلك بهدف استعادة نمو الشعر في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى إضافة عدد من المنتجات إلى النظام الغذائي.وأشار إلى وجوب الحرص على تناول الخضروات، التي تحتوي على الحديد وعلى فيتامينات "أ" و"ج"، ولا يمكن تجاهل المأكولات البحرية فهي غنية بالزنك واليود والسيلينيوم، الذي يؤثر على نمو الشعر وصحته بشكل إيجابي.فوائد "فيتامين د" للشعروخلص الخبير الطبي بالقول إنه من المفيد تناول البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد وفيتامينات "ب"، وكذلك الحمضيات، فهي تحتوي على فيتامين "ج" وهو ضروري للكولاجين الموجود أيضا في الكيوي والتوت، بالإضافة إلى تناول المكسرات والفطر.

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