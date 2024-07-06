خبير يكشف عن المنتجات والعلاجات التي تساعد في الحد من تساقط الشعر

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البرنامج الصباحي
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
14 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240706/خبير-يكشف-عن-المنتجات-والعلاجات-التي-تساعد-في-الحد-من-تساقط-الشعر-1090537572.html
خبير يكشف عن المنتجات والعلاجات التي تساعد في الحد من تساقط الشعر
خبير يكشف عن المنتجات والعلاجات التي تساعد في الحد من تساقط الشعر
سبوتنيك عربي
كشف الأستاذ في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية والخبير في العلوم الطبية، غريغوري فلاكس، عن كيفية التعامل مع تساقط الشعر وما هي المنتجات التي يجب استهلاكها... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T07:43+0000
2024-07-06T07:43+0000
مجتمع
علوم
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وقال فلاكس، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العامل الرئيسي هو تقليل مستوى التوتر وأن يكون الشخص أقل عصبية، والتأكد من تخصيص وقت للنشاط البدني والراحة والنوم الجيد"، مضيفا بالقول إنه "يجب ممارسة التأمل أو اليوغا أو الأنشطة الأخرى التي تساعدك على الهدوء والاسترخاء".ورأى فلاكس أنه من الأفضل الحد من استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية واستخدام المصفف الناعم.كما أوصى فلاكس بشراء منتجات العناية الاحترافية، التي تحتوي على زيت اللوز ومستخلص البابونج، وذلك بهدف استعادة نمو الشعر في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى إضافة عدد من المنتجات إلى النظام الغذائي.وأشار إلى وجوب الحرص على تناول الخضروات، التي تحتوي على الحديد وعلى فيتامينات "أ" و"ج"، ولا يمكن تجاهل المأكولات البحرية فهي غنية بالزنك واليود والسيلينيوم، الذي يؤثر على نمو الشعر وصحته بشكل إيجابي.فوائد "فيتامين د" للشعروخلص الخبير الطبي بالقول إنه من المفيد تناول البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد وفيتامينات "ب"، وكذلك الحمضيات، فهي تحتوي على فيتامين "ج" وهو ضروري للكولاجين الموجود أيضا في الكيوي والتوت، بالإضافة إلى تناول المكسرات والفطر.
https://sarabic.ae/20240619/الحمض-النووي-المأخوذ-من-شعر-بيتهوفن-يكشف-عن-مفاجأة-بعد-حوالي-200-عام-1089980563.html
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علوم
علوم

خبير يكشف عن المنتجات والعلاجات التي تساعد في الحد من تساقط الشعر

07:43 GMT 06.07.2024
© Photo / unsplash/Towfiqu barbhuiyaتساقط الشعر
تساقط الشعر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Photo / unsplash/Towfiqu barbhuiya
تابعنا عبر
كشف الأستاذ في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية والخبير في العلوم الطبية، غريغوري فلاكس، عن كيفية التعامل مع تساقط الشعر وما هي المنتجات التي يجب استهلاكها لاستعادة نموه.
وقال فلاكس، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العامل الرئيسي هو تقليل مستوى التوتر وأن يكون الشخص أقل عصبية، والتأكد من تخصيص وقت للنشاط البدني والراحة والنوم الجيد"، مضيفا بالقول إنه "يجب ممارسة التأمل أو اليوغا أو الأنشطة الأخرى التي تساعدك على الهدوء والاسترخاء".
ورأى فلاكس أنه من الأفضل الحد من استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية واستخدام المصفف الناعم.
لوحة فنيّة رَسمها جوزيف كارل ستيلر عام 1820 للموسيقار لودفيج فان بيتهوفن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
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كما أوصى فلاكس بشراء منتجات العناية الاحترافية، التي تحتوي على زيت اللوز ومستخلص البابونج، وذلك بهدف استعادة نمو الشعر في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى إضافة عدد من المنتجات إلى النظام الغذائي.
وأشار إلى وجوب الحرص على تناول الخضروات، التي تحتوي على الحديد وعلى فيتامينات "أ" و"ج"، ولا يمكن تجاهل المأكولات البحرية فهي غنية بالزنك واليود والسيلينيوم، الذي يؤثر على نمو الشعر وصحته بشكل إيجابي.
فوائد "فيتامين د" للشعر
وخلص الخبير الطبي بالقول إنه من المفيد تناول البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد وفيتامينات "ب"، وكذلك الحمضيات، فهي تحتوي على فيتامين "ج" وهو ضروري للكولاجين الموجود أيضا في الكيوي والتوت، بالإضافة إلى تناول المكسرات والفطر.
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