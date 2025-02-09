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القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250209/مفاجاة-لمن-يحملون-فصيلة-الدم-هذه-كيف-تؤثر-في-أعمارهم-1097605362.html
مفاجاة لمن يحملون فصيلة الدم هذه.. كيف تؤثر في أعمارهم
مفاجاة لمن يحملون فصيلة الدم هذه.. كيف تؤثر في أعمارهم
سبوتنيك عربي
تشير دراسة علمية حديثة، أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فصيلة دم محددة، يتقدمون في العمر بشكل أبطأ ممن يحملون فصائل دم أخرى. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T08:47+0000
2025-02-09T08:47+0000
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وأظهرت فصيلة الدم "بي" مقاومة أكبر للشيخوخة من الأنواع الأخرى، بحسب الدراسة التي نُشرت في موقع "Planet Today".وتتميز فصيلة الدم هذه بتجديد الأنسجة وإصلاح الخلايا، وهما جزء من عملية أبطأ في التقدم بالعمر، وغالبا ما ترتبط فصيلة الدم "بي" بالاستقرار العاطفي والحاجة العميقة للعاطفة والرعاية، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.ومع ذلك، فإن هذا غير ممكن بالنسبة لفصيلة الدم "بي" دون أن يحقق أصحابها 3 ركائز رئيسية: ممارسة الرياضة، وتناول الأكل الصحي، وتقليل التوتر.ولم تؤكد هذه الدراسة ذلك فحسب، بل زعمت دراسة سابقة أخرى أجريت في اليابان، ونشرت في مجلة Experimental" Gerontology" بالفعل أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم "بي" يعيشون لفترة أطول.وتظهر دراسات أخرى العكس، إذ تقول دراسة نشرت في مجلة "BMC Medicine" أن فصيلتي الدم "إيه" و"بي" معرّضتان لخطر أكبر للوفاة، الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.من ناحية أخرى، خلص العديد من العلماء من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، وجامعة طهران للعلوم الطبية، إلى أن الأشخاص الذين يحملون هاتين الفصيلتين الدمويتين، لديهم خطر أعلى بنسبة 9٪ للوفاة من الأمراض بشكل عام، وخطر أعلى بنسبة 15٪ للوفاة من مشاكل القلب.كما أشارت هذه الدراسة إلى أن فصيلة الدم "إيه" و"بي"، أظهرتا استعدادا أعلى للإصابة بسرطان المعدة.
https://sarabic.ae/20241216/دراسة-تكشف-عن-فصيلة-من-البشر-لا-تحتاج-للنوم-لساعات-طويلة-1095836324.html
https://sarabic.ae/20241013/فصيلة-دمك-تؤثر-على-خطر-إصابتك-بالسكتة-الدماغية-المبكرة-1093700419.html
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الصحة, علوم, الأخبار
الصحة, علوم, الأخبار

مفاجاة لمن يحملون فصيلة الدم هذه.. كيف تؤثر في أعمارهم

08:47 GMT 09.02.2025
© Photo / Unsplash/ Danie Francoالتقدم في العمر
التقدم في العمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
التقدم في العمر
© Photo / Unsplash/ Danie Franco
تابعنا عبر
تشير دراسة علمية حديثة، أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فصيلة دم محددة، يتقدمون في العمر بشكل أبطأ ممن يحملون فصائل دم أخرى.
وأظهرت فصيلة الدم "بي" مقاومة أكبر للشيخوخة من الأنواع الأخرى، بحسب الدراسة التي نُشرت في موقع "Planet Today".
وتتميز فصيلة الدم هذه بتجديد الأنسجة وإصلاح الخلايا، وهما جزء من عملية أبطأ في التقدم بالعمر، وغالبا ما ترتبط فصيلة الدم "بي" بالاستقرار العاطفي والحاجة العميقة للعاطفة والرعاية، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
ومع ذلك، فإن هذا غير ممكن بالنسبة لفصيلة الدم "بي" دون أن يحقق أصحابها 3 ركائز رئيسية: ممارسة الرياضة، وتناول الأكل الصحي، وتقليل التوتر.
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ولم تؤكد هذه الدراسة ذلك فحسب، بل زعمت دراسة سابقة أخرى أجريت في اليابان، ونشرت في مجلة Experimental" Gerontology" بالفعل أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم "بي" يعيشون لفترة أطول.
وتظهر دراسات أخرى العكس، إذ تقول دراسة نشرت في مجلة "BMC Medicine" أن فصيلتي الدم "إيه" و"بي" معرّضتان لخطر أكبر للوفاة، الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.
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من ناحية أخرى، خلص العديد من العلماء من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، وجامعة طهران للعلوم الطبية، إلى أن الأشخاص الذين يحملون هاتين الفصيلتين الدمويتين، لديهم خطر أعلى بنسبة 9٪ للوفاة من الأمراض بشكل عام، وخطر أعلى بنسبة 15٪ للوفاة من مشاكل القلب.
كما أشارت هذه الدراسة إلى أن فصيلة الدم "إيه" و"بي"، أظهرتا استعدادا أعلى للإصابة بسرطان المعدة.
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