دراسة تكشف عن بكتيريا في الفم قد تحدد خطر الإصابة بمرض خطير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250208/دراسة-تكشف-عن-بكتيريا-في-الفم-قد-تحدد-خطر-الإصابة-بمرض-خطير-1097578676.html
دراسة تكشف عن بكتيريا في الفم قد تحدد خطر الإصابة بمرض خطير
دراسة تكشف عن بكتيريا في الفم قد تحدد خطر الإصابة بمرض خطير
سبوتنيك عربي
أشارت أبحاث، مؤخرا، إلى أن البكتيريا التي تعيش على لسانك ولثتك قد تؤثر على كيفية عمل الدماغ، وكيف يتغير مع تقدمنا ​​في العمر. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T06:03+0000
2025-02-08T06:03+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/39/1045863988_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_2635c55652f081b89cce3453394be7f6.jpg
واكتشف العلماء، روابط مدهشة بين الميكروبيوم الفموي، وهو النظام البيئي للبكتيريا في أفواهنا، وصحة الدماغ، حيث تشير دراسة جديدة نشرتها جوناه ليرو، في مجلة "ساينس أليرت"، إلى أن بعض البكتيريا قد تساعد في تحسين الذاكرة ومهارات التفكير، في حين أن البعض الآخر قد يكون علامات تحذير مبكرة لتدهور وظائف المخ.وكتبت ليرو أنها توصلت وزملاؤها، إلى أن "هذا يثير احتمال أن النظام الغذائي والعلاجات التي تغير بكتيريا الفم لدينا، قد تلعب يومًا ما دورًا في المساعدة في الحفاظ على صحة الدماغ، مع تقدمنا ​​في العمر".وكتبت ليرو: "لقد قمنا بفحص البكتيريا الموجودة في هذه العينات، وتوصلنا إلى أن الأشخاص الذين لديهم أعداد كبيرة، من مجموعتين من البكتيريا تسمى "نيسريا" و"هايموفيلوس"، كان أداؤهم أفضل في اختبارات صحة الدماغ، وبشكل خاص، كان لدى الأشخاص الذين لديهم هذه البكتيريا ذاكرة أفضل وقدرة أفضل على الانتباه وأداء المهام المعقدة".وأضافت ليرو: "يشير هذا إلى أن تناول الكثير من الخضروات الغنية بالنترات، مثل السبانخ الخضراء الورقية والجرجير، يمكن أن يعزز مستويات البكتيريا الصحية، ويساعد في تحسين صحة الدماغ، وهو ما قد يكون مهمًا بشكل خاص مع تقدم الناس في السن".وأوضحت ليرو: "كانت المجموعة الأولى تسمى بورفيروموناس، والتي غالبًا ما ترتبط بأمراض اللثة، أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة مقارنة بالأشخاص الأصحاء".وتشير هذه النتائج، إلى أن بعض البكتيريا قد تلعب دورًا ضارًا في التغيرات في صحة الدماغ، مع تقدم الناس في السن، كما يثير هذا السؤال ما إذا كان من الممكن استخدام الاختبارات الروتينية لقياس مستويات هذه البكتيريا للكشف عن العلامات المبكرة جدًا لتدهور صحة الدماغ كجزء من الفحوصات السنية في المستقبل.اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلةعلماء روس يكشفون سر نبتة تدمر الأسفلت وتحمل فوائد صحية غير متوقعة
https://sarabic.ae/20250205/كيف-يؤثر-توقيت-النوم-على-الحالة-المزاجية-للإنسان-1097498008.html
https://sarabic.ae/20250206/الخوف-والرهاب-طبيبة-توضح-الفرق-1097532895.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/39/1045863988_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_2b989b45679a6ea0da5261f782f09eb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن بكتيريا في الفم قد تحدد خطر الإصابة بمرض خطير

06:03 GMT 08.02.2025
© Depositphotos.com / AndreyPopovبخاخ لإزالة رائحة الفم
بخاخ لإزالة رائحة الفم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Depositphotos.com / AndreyPopov
تابعنا عبر
أشارت أبحاث، مؤخرا، إلى أن البكتيريا التي تعيش على لسانك ولثتك قد تؤثر على كيفية عمل الدماغ، وكيف يتغير مع تقدمنا ​​في العمر.
واكتشف العلماء، روابط مدهشة بين الميكروبيوم الفموي، وهو النظام البيئي للبكتيريا في أفواهنا، وصحة الدماغ، حيث تشير دراسة جديدة نشرتها جوناه ليرو، في مجلة "ساينس أليرت"، إلى أن بعض البكتيريا قد تساعد في تحسين الذاكرة ومهارات التفكير، في حين أن البعض الآخر قد يكون علامات تحذير مبكرة لتدهور وظائف المخ.
وكتبت ليرو أنها توصلت وزملاؤها، إلى أن "هذا يثير احتمال أن النظام الغذائي والعلاجات التي تغير بكتيريا الفم لدينا، قد تلعب يومًا ما دورًا في المساعدة في الحفاظ على صحة الدماغ، مع تقدمنا ​​في العمر".
ومن أجل البحث، قامت ليرو وزملاؤها، بتحليل عينات اللعاب من 115 بالغًا تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، من بين هؤلاء الأشخاص، كان لدى 52 في المائة وظائف دماغية صحية، وكان لدى 48 في المائة الآخرين علامات مبكرة على تدهور الذاكرة ووظائف الدماغ الأخرى.
وكتبت ليرو: "لقد قمنا بفحص البكتيريا الموجودة في هذه العينات، وتوصلنا إلى أن الأشخاص الذين لديهم أعداد كبيرة، من مجموعتين من البكتيريا تسمى "نيسريا" و"هايموفيلوس"، كان أداؤهم أفضل في اختبارات صحة الدماغ، وبشكل خاص، كان لدى الأشخاص الذين لديهم هذه البكتيريا ذاكرة أفضل وقدرة أفضل على الانتباه وأداء المهام المعقدة".
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
مجتمع
كيف يؤثر توقيت النوم على الحالة المزاجية للإنسان؟
5 فبراير, 11:40 GMT
كما كان لدى هؤلاء الأشخاص مستويات أعلى من أيون النتريت في أفواههم، حيث يتم تصنيع النتريت بواسطة البكتيريا عندما تقوم بتكسير النترات، وهو جزء طبيعي من النظام الغذائي الغني بالخضروات، يمكن للبكتيريا أيضًا تكسير النتريت لإنتاج أكسيد النيتريك، مما يحسن الدورة الدموية، بما في ذلك تدفق الدم إلى الدماغ.
وأضافت ليرو: "يشير هذا إلى أن تناول الكثير من الخضروات الغنية بالنترات، مثل السبانخ الخضراء الورقية والجرجير، يمكن أن يعزز مستويات البكتيريا الصحية، ويساعد في تحسين صحة الدماغ، وهو ما قد يكون مهمًا بشكل خاص مع تقدم الناس في السن".
من ناحية أخرى، قد تتسبب مجموعة مختلفة من البكتيريا بالضرر، حيث توصلت الدراسة، حسب ليرو، إلى مجموعتين من البكتيريا التي قد ترتبط بصحة الدماغ السيئة.
وأوضحت ليرو: "كانت المجموعة الأولى تسمى بورفيروموناس، والتي غالبًا ما ترتبط بأمراض اللثة، أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة مقارنة بالأشخاص الأصحاء".
فتاة تحاول النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
مجتمع
الخوف والرهاب... طبيبة توضح الفرق
6 فبراير, 12:03 GMT

وكانت المجموعة الثانية تسمى بريفوتيلا، وهي مرتبطة بانخفاض النتريت، مما قد يعني بدوره صحة دماغية أضعف، وكانت بريفوتيلا أيضًا أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يحملون الجين "أي بي أو إي 4"، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وتشير هذه النتائج، إلى أن بعض البكتيريا قد تلعب دورًا ضارًا في التغيرات في صحة الدماغ، مع تقدم الناس في السن، كما يثير هذا السؤال ما إذا كان من الممكن استخدام الاختبارات الروتينية لقياس مستويات هذه البكتيريا للكشف عن العلامات المبكرة جدًا لتدهور صحة الدماغ كجزء من الفحوصات السنية في المستقبل.
اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة
علماء روس يكشفون سر نبتة تدمر الأسفلت وتحمل فوائد صحية غير متوقعة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала