https://sarabic.ae/20250208/دراسة-تكشف-عن-بكتيريا-في-الفم-قد-تحدد-خطر-الإصابة-بمرض-خطير-1097578676.html

دراسة تكشف عن بكتيريا في الفم قد تحدد خطر الإصابة بمرض خطير

دراسة تكشف عن بكتيريا في الفم قد تحدد خطر الإصابة بمرض خطير

سبوتنيك عربي

أشارت أبحاث، مؤخرا، إلى أن البكتيريا التي تعيش على لسانك ولثتك قد تؤثر على كيفية عمل الدماغ، وكيف يتغير مع تقدمنا ​​في العمر. 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T06:03+0000

2025-02-08T06:03+0000

2025-02-08T06:03+0000

مجتمع

الصحة

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واكتشف العلماء، روابط مدهشة بين الميكروبيوم الفموي، وهو النظام البيئي للبكتيريا في أفواهنا، وصحة الدماغ، حيث تشير دراسة جديدة نشرتها جوناه ليرو، في مجلة "ساينس أليرت"، إلى أن بعض البكتيريا قد تساعد في تحسين الذاكرة ومهارات التفكير، في حين أن البعض الآخر قد يكون علامات تحذير مبكرة لتدهور وظائف المخ.وكتبت ليرو أنها توصلت وزملاؤها، إلى أن "هذا يثير احتمال أن النظام الغذائي والعلاجات التي تغير بكتيريا الفم لدينا، قد تلعب يومًا ما دورًا في المساعدة في الحفاظ على صحة الدماغ، مع تقدمنا ​​في العمر".وكتبت ليرو: "لقد قمنا بفحص البكتيريا الموجودة في هذه العينات، وتوصلنا إلى أن الأشخاص الذين لديهم أعداد كبيرة، من مجموعتين من البكتيريا تسمى "نيسريا" و"هايموفيلوس"، كان أداؤهم أفضل في اختبارات صحة الدماغ، وبشكل خاص، كان لدى الأشخاص الذين لديهم هذه البكتيريا ذاكرة أفضل وقدرة أفضل على الانتباه وأداء المهام المعقدة".وأضافت ليرو: "يشير هذا إلى أن تناول الكثير من الخضروات الغنية بالنترات، مثل السبانخ الخضراء الورقية والجرجير، يمكن أن يعزز مستويات البكتيريا الصحية، ويساعد في تحسين صحة الدماغ، وهو ما قد يكون مهمًا بشكل خاص مع تقدم الناس في السن".وأوضحت ليرو: "كانت المجموعة الأولى تسمى بورفيروموناس، والتي غالبًا ما ترتبط بأمراض اللثة، أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة مقارنة بالأشخاص الأصحاء".وتشير هذه النتائج، إلى أن بعض البكتيريا قد تلعب دورًا ضارًا في التغيرات في صحة الدماغ، مع تقدم الناس في السن، كما يثير هذا السؤال ما إذا كان من الممكن استخدام الاختبارات الروتينية لقياس مستويات هذه البكتيريا للكشف عن العلامات المبكرة جدًا لتدهور صحة الدماغ كجزء من الفحوصات السنية في المستقبل.اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلةعلماء روس يكشفون سر نبتة تدمر الأسفلت وتحمل فوائد صحية غير متوقعة

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