https://sarabic.ae/20250206/الخوف-والرهاب-طبيبة-توضح-الفرق-1097532895.html
الخوف والرهاب... طبيبة توضح الفرق
الخوف والرهاب... طبيبة توضح الفرق
سبوتنيك عربي
كشفت اختصاصية الطب النفسي والعلاج النفسي، الدكتورة بيترا بيشونر، في دراسة أجرتها عن الفارق بين الخوف والرهاب، معتبرة أن ليس كل خوف يعد رُهابا (فوبيا). 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T12:03+0000
2025-02-06T12:03+0000
2025-02-06T12:03+0000
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وأكدت الدراسة التي قامت بها الطبيبة أن الخوف يصير رُهابا عندما يتفاعل المرء بشكل قوي وغير مناسب تجاه أشياء أو مواقف محددة للغاية، على سبيل المثال بأعراض القلق مثل ضيق الصدر وتسارع ضربات القلب والغثيان والدوار والاحمرار.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن هناك معيارا آخر لتشخيص الرُهاب، ألا وهو مدى القيود التي يتعرض لها المرء في حياته اليومية، على سبيل المثال عندما تمنع المخاوف الاتصالات الاجتماعية أو يصبح السفر مستحيلا بسبب الخوف من الطيران (رُهاب الطيران) أو تنتهي أمسية الشواء قبل الأوان بسبب الخوف من العناكب (رُهاب العناكب).وأشارت الطبيبة أنه في هذه الحالة ينبغي استشارة طبيب نفسي للخضوع للعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، الذي يساعد المريض على فهم أنماط تفكيره وتغييرها، اعتمادا على ثلاثة محاور، وهي كالآتي:وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن بيشونر أكدت أن مفتاح التغلب على الرهاب هو مواجهته، وذلك من خلال ما يعرف بتمارين التعرض، حيث يواجه المريض في هذه التمارين مخاوفه المحددة خطوة بخطوة، ومن ثم يتضاءل الخوف مع مرور الوقت.تعابير في وجهك تشخص احتمال إصابتك بالاكتئاب دراسة تكشف العلاقة بين الوسواس القهري والموت المبكر
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علوم, الصحة, الخوف, الرهاب, خوف, اضطراب عقلي, اضطراب نفسي, توتر نفسي, علاج نفسي, مريض نفسي, نفسية, اضطرابات نفسية, مشاكل نفسية, مشكلات نفسية, حالة نفسية, حالات نفسية, رعاية نفسية
علوم, الصحة, الخوف, الرهاب, خوف, اضطراب عقلي, اضطراب نفسي, توتر نفسي, علاج نفسي, مريض نفسي, نفسية, اضطرابات نفسية, مشاكل نفسية, مشكلات نفسية, حالة نفسية, حالات نفسية, رعاية نفسية
الخوف والرهاب... طبيبة توضح الفرق
كشفت اختصاصية الطب النفسي والعلاج النفسي، الدكتورة بيترا بيشونر، في دراسة أجرتها عن الفارق بين الخوف والرهاب، معتبرة أن ليس كل خوف يعد رُهابا (فوبيا).
وأكدت الدراسة التي قامت بها الطبيبة أن الخوف يصير رُهابا عندما يتفاعل المرء بشكل قوي وغير مناسب تجاه أشياء أو مواقف محددة للغاية، على سبيل المثال بأعراض القلق مثل ضيق الصدر وتسارع ضربات القلب والغثيان والدوار والاحمرار.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فإن هناك معيارا آخر لتشخيص الرُهاب، ألا وهو مدى القيود التي يتعرض لها المرء في حياته اليومية، على سبيل المثال عندما تمنع المخاوف الاتصالات الاجتماعية أو يصبح السفر مستحيلا بسبب الخوف من الطيران (رُهاب الطيران) أو تنتهي أمسية الشواء قبل الأوان بسبب الخوف من العناكب (رُهاب العناكب).
وأشارت الطبيبة أنه في هذه الحالة ينبغي استشارة طبيب نفسي للخضوع للعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي،
الذي يساعد المريض على فهم أنماط تفكيره وتغييرها، اعتمادا على ثلاثة محاور، وهي كالآتي:
1.
التعرف على دورة الخوف كسلسلة من الأفكار والمشاعر وردود الفعل الجسدية والسلوكيات.
3.
ثالثا: التعلم أثناء العلاج لمواجهة المخاوف الرُهابية حتى تصبح أقل قوة، وأكثر وقابلية للسيطرة أو حتى التغلب عليها.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فإن بيشونر أكدت أن مفتاح التغلب على الرهاب هو مواجهته، وذلك من خلال ما يعرف بتمارين التعرض، حيث يواجه المريض في هذه التمارين مخاوفه المحددة خطوة بخطوة، ومن ثم يتضاءل الخوف مع مرور الوقت.