https://sarabic.ae/20250120/اضطراب-تبدد-الشخصية-أسبابه-وأعراضه-1096958356.html

"اضطراب تبدد الشخصية"... أسبابه وأعراضه

"اضطراب تبدد الشخصية"... أسبابه وأعراضه

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن أعراض جديدة لما يعرف بـ"اضطراب تبدد الشخصية"، وتحدثت الدراسة عن أسبابه وطريقة علاجه. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T09:20+0000

2025-01-20T09:20+0000

2025-01-20T09:20+0000

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اضطراب تبدد الشخصية، هو اضطراب محيّر في كثير من النواحي، إذ ان الأعراض الرئيسية لهذا الاضطراب تتمثل في الشعور العميق بالانفصال وعدم الواقعية، وهو ما يجعل من يعاني منه في حيرة.وتشمل الأوصاف الشائعة بهذا الاضطراب، الشعور بالانغلاق في فقاعة أو الاحتجاز خلف لوح زجاجي أو رؤية العالم من مسافة بعيدة للغاية، كما يصف الناس شعورهم بعدم الألفة، وكأن أفكارهم وذكرياتهم، بل وحتى أجسادهم تنتمي إلى شخص آخر.ومن عجيب المفارقات أن هذا القلق المستمر هو الذي يُعتقد أنه المسؤول عن استمرار "اضطراب تبدد الشخصية"، فمن خلال التركيز الدائم على الأحاسيس الغريبة التي يسببها هذا الاضطراب، يضمن الناس عن طريق الخطأ أنهم سيلاحظون حتى أكثر الأحاسيس دقة، ومن خلال الخوف منها، يزيدون من يقظتهم ومستويات التوتر لديهم.وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من المتخصصين في الصحة العقلية لا يتلقون أي تدريب حول الاضطرابات الانفصالية. ونتيجة لذلك، فإن الأشخاص الذين يصلون إلى خدمات الصحة العقلية يشكون من تبدد الشخصية، من المرجح للغاية أن يتم تجاهل أعراضهم أو سوء فهمها.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه لهذا السبب، يستغرق الأمر ما بين 8 إلى 12 عامًا في المتوسط، ​​لتشخيص "اضطراب تبدد الشخصية" بشكل صحيح. وفي غضون ذلك، قد يخضع الأشخاص لعلاجات (غير ناجحة) للاكتئاب أو القلق أو يتم رفض أعراضهم باعتبارها "مجرد" جزء من اضطراب مختلف قد يعانون منه أيضًا.الأمراض العقلية التي "من المرجح" أن تصاب بها اعتمادا على وظيفتكدراسة تكشف عن طعام له "تأثير مدهش" للتخلص من الاكتئاب

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علوم, الصحة, اضطرابات نفسية, اضطراب عقلي, اكتئاب, علاج الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, الاكتئاب, القلق