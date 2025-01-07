بروتينات "الوحدة" في دمك تشكل خطرا على صحتك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250107/بروتينات-الوحدة-في-دمك-تشكل-خطرا-على-صحتك-1096560085.html
بروتينات "الوحدة" في دمك تشكل خطرا على صحتك
بروتينات "الوحدة" في دمك تشكل خطرا على صحتك
سبوتنيك عربي
يعتبر البشر كائنات اجتماعية بطبيعتهم، فالإنسان ينمو ويزدهر من خلال التواصل وتبادل الخبرات، وهو ما يساعد في تشكيل الهوية الإنسانية وتعزيز الشعور بالانتماء. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T13:09+0000
2025-01-07T13:09+0000
مجتمع
الصحة
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096560413_0:200:3084:1935_1920x0_80_0_0_608d55638345db91b2bdefcba31203ec.jpg
وفي عالم رقمي سريع الخطى بشكل متزايد، أصبحت مشاعر الوحدة والعزلة الاجتماعية شائعة بشكل مثير للقلق.وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه المشاعر منتشرة على نطاق واسع، إذ يعاني نحو 25% من كبار السن من العزلة الاجتماعية، ويشعر 5% إلى 15% من الشباب بالوحدة.وقامت الدراسة الجديدة بمتابعة الدراسة السابقة من خلال فهم العمليات البيولوجية الأساسية وراء هذا الارتباط بين العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة والصحة، ولماذا الوحدة سيئة للغاية لأجسادنا وعقولنا؟وكشفت الدراسة أن البروتينات التي وجدت أنها مرتبطة بشكل كبير بالوحدة والعزلة الاجتماعية معروفة أيضًا بأنها متورطة في الالتهاب وكذلك الاستجابات المضادة للفيروسات والمناعية.واقترحت الدراسة أن الشعور بالوحدة قد يؤدي إلى زيادة مستويات خمسة بروتينات محددة يتم التعبير عنها في الدماغ (المعروفة باسم GFRA1 وADM وFABP4 وTNFRSF10A وASGR1).وقام العلماء بدراسة البيانات التي تتبعت صحة المشاركين لمدة 14 عامًا تقريبًا، ووجدوا أن أكثر من نصف البروتينات كانت مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 والسكتة الدماغية والوفاة.وبناءً على النتائج التي توصل إليها العلماء، فإن وجود علاقات اجتماعية جيدة وعدم الشعور بالوحدة قد يعزز الصحة من خلال تقليل مستويات بعض البروتينات الضارة، وقد تفسر البروتينات جزئيًا فقط الارتباط بين الوحدة والصحة، وقد تلعب مسارات محتملة أخرى، مثل الضغوط الاجتماعية، دورًا أيضًا.وأكد العلماء أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يؤثران على جميع الأعمار والأجناس ويؤديان إلى مشاكل صحية عقلية وجسدية كبيرة، وتساعد هذه الدراسة على فهم كيفية حدوث ذلك على المستوى البيولوجي، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأكد العلماء أن التفاعلات الاجتماعية ضرورية في نهاية المطاف لرفاهيتنا، وتعزز الصحة البدنية والعقلية، لأن الروابط الاجتماعية تقلل من التوتر وتخفض ضغط الدم وتدعم وظيفة المناعة، كما أنها تعزز الصحة الإدراكية وتحسن صحة الدماغ.مسؤول مصري تعليقا على "الفيروس الجديد": كل مصاب يعدي من 3 إلى 5 أشخاص"هومو جولو" .. علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من البشروفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما
https://sarabic.ae/20250106/علماء-يكشفون-عن-طريقة-تمكن-الخلايا-السرطانية-من-تدمير-نفسها-ذاتيا-1096540319.html
https://sarabic.ae/20250107/علماء-روس-يبتكرون-شبكة-عصبية-تتحكم-بسرعة-المحركات-الكهربائية-في-الآلات-المعقدة-1096552349.html
https://sarabic.ae/20250106/منتجات-ترطيب-الشعر-تخفي-خطرا-غير-معقول--1096520012.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096560413_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f5a77e39426738168431ee8121d9e03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم
الصحة, علوم

بروتينات "الوحدة" في دمك تشكل خطرا على صحتك

13:09 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Cameriqueفتاة تبكي والدموع تنهمر على خديها
فتاة تبكي والدموع تنهمر على خديها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Camerique
تابعنا عبر
يعتبر البشر كائنات اجتماعية بطبيعتهم، فالإنسان ينمو ويزدهر من خلال التواصل وتبادل الخبرات، وهو ما يساعد في تشكيل الهوية الإنسانية وتعزيز الشعور بالانتماء.
وفي عالم رقمي سريع الخطى بشكل متزايد، أصبحت مشاعر الوحدة والعزلة الاجتماعية شائعة بشكل مثير للقلق.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه المشاعر منتشرة على نطاق واسع، إذ يعاني نحو 25% من كبار السن من العزلة الاجتماعية، ويشعر 5% إلى 15% من الشباب بالوحدة.

ووجدت دراسة سابقة نُشرت عام 2022، أن العزلة الاجتماعية لدى كبار السن تحمل خطرًا متزايدًا بنسبة 26 % للإصابة بالخرف، كما وجدت أن الشعور بالوحدة مرتبط بالاكتئاب.

سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
مجتمع
علماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا
أمس, 18:34 GMT
وقامت الدراسة الجديدة بمتابعة الدراسة السابقة من خلال فهم العمليات البيولوجية الأساسية وراء هذا الارتباط بين العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة والصحة، ولماذا الوحدة سيئة للغاية لأجسادنا وعقولنا؟

وقامت الدراسة بالتركيز على علم تحليل البروتينات، وهو علم دراسة البروتينات، وذلك لأننا نعلم أن البروتينات تلعب دورًا في التعبير الجيني، وهي العملية التي يتم بها تحويل المعلومات المشفرة في الجين إلى نشاط بيولوجي، كما تعد البروتينات مصدرًا رئيسيًا لتطوير الأدوية.

وكشفت الدراسة أن البروتينات التي وجدت أنها مرتبطة بشكل كبير بالوحدة والعزلة الاجتماعية معروفة أيضًا بأنها متورطة في الالتهاب وكذلك الاستجابات المضادة للفيروسات والمناعية.
محرك صاروخ روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدة
09:18 GMT
واقترحت الدراسة أن الشعور بالوحدة قد يؤدي إلى زيادة مستويات خمسة بروتينات محددة يتم التعبير عنها في الدماغ (المعروفة باسم GFRA1 وADM وFABP4 وTNFRSF10A وASGR1).

وأوضح العلماء أنه وبعبارة أخرى، كانت جميع البروتينات التي حددناها على أنها مرتبطة بالوحدة "مرتبطة بشكل إيجابي"، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة يميلون إلى أن تكون لديهم مستويات أعلى من البروتين مقارنة بأولئك الذين لا يشعرون بالوحدة.

وقام العلماء بدراسة البيانات التي تتبعت صحة المشاركين لمدة 14 عامًا تقريبًا، ووجدوا أن أكثر من نصف البروتينات كانت مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 والسكتة الدماغية والوفاة.
وبناءً على النتائج التي توصل إليها العلماء، فإن وجود علاقات اجتماعية جيدة وعدم الشعور بالوحدة قد يعزز الصحة من خلال تقليل مستويات بعض البروتينات الضارة، وقد تفسر البروتينات جزئيًا فقط الارتباط بين الوحدة والصحة، وقد تلعب مسارات محتملة أخرى، مثل الضغوط الاجتماعية، دورًا أيضًا.
صالون تجميل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
مجتمع
منتجات ترطيب الشعر تخفي "خطرا غير معقول"
أمس, 09:59 GMT
وأكد العلماء أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يؤثران على جميع الأعمار والأجناس ويؤديان إلى مشاكل صحية عقلية وجسدية كبيرة، وتساعد هذه الدراسة على فهم كيفية حدوث ذلك على المستوى البيولوجي، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

وأوضح العلماء مدى أهمية التواصل مع الآخرين من خلال الأنشطة الاجتماعية، على سبيل المثال التطوع أو الرياضة الجماعية، ويمكن أن يقلل هذا من آثار العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة على العمليات البيولوجية الأساسية المهمة للنتائج الصحية.

وأكد العلماء أن التفاعلات الاجتماعية ضرورية في نهاية المطاف لرفاهيتنا، وتعزز الصحة البدنية والعقلية، لأن الروابط الاجتماعية تقلل من التوتر وتخفض ضغط الدم وتدعم وظيفة المناعة، كما أنها تعزز الصحة الإدراكية وتحسن صحة الدماغ.
مسؤول مصري تعليقا على "الفيروس الجديد": كل مصاب يعدي من 3 إلى 5 أشخاص
"هومو جولو" .. علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من البشر
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала