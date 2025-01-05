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وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما

سبوتنيك عربي

توفيت اليابانية توميكو إيتوكا، التي كانت تُعتبر أكبر مُعمّرة في العالم، عن عمر يناهز 116 عامًا، وذلك في مدينة آشيا التي كانت تقيم بها. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T07:20+0000

2025-01-05T07:20+0000

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وقالت وكالة "نيكاي آسيا" إن إيتوكا، التي أنجبت أربعة أبناء وخمسة أحفاد، توفيت في 29 ديسمبر/ كانون الأول في دار المسنين الذي كانت تقيم فيه منذ عام 2019.يشار إلى إيتوكا كان قد في 23 مايو/ أيار 1908 في أوساكا بالقرب من آشيا، وحصلت على لقب أكبر مُعمّرة في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في أغسطس/ آب 2024 عن عمر ناهز 117 عامًا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وقد علّق رئيس بلدية آشيا، ريوسوكي تاكاشيما، قائلًا: "منحتنا السيدة إيتوكا الشجاعة والأمل طوال حياتها الطويلة"، وأضاف المسؤول البالغ من العمر 27 عامًا: "نشكرها على ذلك".تنحدر إيتوكا من عائلة مكونة من ثلاثة أبناء، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وشهدت خلال حياتها أحداثًا تاريخية هامة، من بينها حروب وأوبئة وتطورات التكنولوجيا.وأفاد بيان صحفي صادر عن مجلس المدينة أنها كانت تُحب في شيخوختها تناول الموز وشرب مشروب كالبيس الشعبي في اليابان، المصنوع من خلال عملية تخمر لبني.وبعد وفاة توميكو إيتوكا، أصبحت البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، المولودة في 8 يونيو/ حزيران 1908 وتبلغ من العمر 116 عامًا، أكبر مُعمّرة في العالم حاليًا، وذلك وفقًا لمجموعة أبحاث الشيخوخة الأميركية و"لونغيفيكويست".أما بالنسبة للرجل الأكبر عمرًا على الإطلاق في العالم حاليًا، فهو الإنجليزي جون ألفريد تينيسوود، البالغ من العمر 111 عامًا، والذي أفاد بأن نظامه الغذائي الوحيد هو تناول السمك والبطاطس كل يوم جمعة.

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