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وفاة أكبر معمر مصاب بالشيخوخة المبكرة
وفاة أكبر معمر مصاب بالشيخوخة المبكرة
سبوتنيك عربي
أكدت الرابطة الإيطالية لمرضى الشيخوخة المبكرة، وفاة سامي باسو، عن عمر ناهز 28 عامًا وكان يعاني من مرض الشيخوخة المبكرة (متلازمة هاتشينسون غيلفورد) 07.10.2024, سبوتنيك عربي
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الشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضاً باسم "متلازمة هاتشينسون-غيلفورد"، وتظهر آثار الشيخوخة المبكرة على صغار السن ويؤثر بالسلب على ممارسة الحياة اليومية.ووُلد سامي في 1995، شمالي إيطاليا، وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره. وفي 2005، أسس والداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض، ولقد ذاع صيت سامي باسو بعد إذاعة قناة "ناشيونال جيوغرافيك" فيلم وثائقي عن حياته ورحلته في الحياة مع المرض النادر، وأيضًا رحلة بصحبة والده وأصحابه في الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الرابطة: "اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكراً لك سامي لجعلنا جزءاً من هذه الحياة الرائعة".لكن الرابطة تقدّر أن عدد المصابيين ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة، بسبب صعوبة رصد المصابين به، خصوصاً في الدول النامية.دراسة تكشف تأثيرا جديدا لـ"كورونا" على أدمغة المراهقينمشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان
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العالم, منوعات, إيطاليا
العالم, منوعات, إيطاليا

وفاة أكبر معمر مصاب بالشيخوخة المبكرة

07:07 GMT 07.10.2024
© Photo / X سامي باسو هو أكبر معمر مصاب بمرض الشيخوخة المبكرة حول العالم
سامي باسو هو أكبر معمر مصاب بمرض الشيخوخة المبكرة حول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Photo / X
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أكدت الرابطة الإيطالية لمرضى الشيخوخة المبكرة، وفاة سامي باسو، عن عمر ناهز 28 عامًا وكان يعاني من مرض الشيخوخة المبكرة (متلازمة هاتشينسون غيلفورد)
الشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضاً باسم "متلازمة هاتشينسون-غيلفورد"، وتظهر آثار الشيخوخة المبكرة على صغار السن ويؤثر بالسلب على ممارسة الحياة اليومية.

ويتسبب هذا المرض في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمراً مما هو عليه في الحقيقة، ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقاً لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.

ووُلد سامي في 1995، شمالي إيطاليا، وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره. وفي 2005، أسس والداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض، ولقد ذاع صيت سامي باسو بعد إذاعة قناة "ناشيونال جيوغرافيك" فيلم وثائقي عن حياته ورحلته في الحياة مع المرض النادر، وأيضًا رحلة بصحبة والده وأصحابه في الولايات المتحدة الأمريكية.
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وقالت الرابطة: "اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكراً لك سامي لجعلنا جزءاً من هذه الحياة الرائعة".

يوجد العديد من المصابين بمرض الشيخوخة المبكرة حول أنحاء العالم، وهم 130، منها 4 في إيطاليا. يبلغ متوسط أعمار مصابي هذا المرض نحو 13 عامًا

لكن الرابطة تقدّر أن عدد المصابيين ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة، بسبب صعوبة رصد المصابين به، خصوصاً في الدول النامية.
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