https://sarabic.ae/20241007/وفاة-أكبر-معمر-مصاب-بالشيخوخة-المبكرة-1093496306.html

وفاة أكبر معمر مصاب بالشيخوخة المبكرة

وفاة أكبر معمر مصاب بالشيخوخة المبكرة

سبوتنيك عربي

أكدت الرابطة الإيطالية لمرضى الشيخوخة المبكرة، وفاة سامي باسو، عن عمر ناهز 28 عامًا وكان يعاني من مرض الشيخوخة المبكرة (متلازمة هاتشينسون غيلفورد) 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T07:07+0000

2024-10-07T07:07+0000

2024-10-07T07:07+0000

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الشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضاً باسم "متلازمة هاتشينسون-غيلفورد"، وتظهر آثار الشيخوخة المبكرة على صغار السن ويؤثر بالسلب على ممارسة الحياة اليومية.ووُلد سامي في 1995، شمالي إيطاليا، وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره. وفي 2005، أسس والداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض، ولقد ذاع صيت سامي باسو بعد إذاعة قناة "ناشيونال جيوغرافيك" فيلم وثائقي عن حياته ورحلته في الحياة مع المرض النادر، وأيضًا رحلة بصحبة والده وأصحابه في الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الرابطة: "اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكراً لك سامي لجعلنا جزءاً من هذه الحياة الرائعة".لكن الرابطة تقدّر أن عدد المصابيين ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة، بسبب صعوبة رصد المصابين به، خصوصاً في الدول النامية.دراسة تكشف تأثيرا جديدا لـ"كورونا" على أدمغة المراهقينمشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان

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