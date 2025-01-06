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https://sarabic.ae/20250106/منتجات-ترطيب-الشعر-تخفي-خطرا-غير-معقول--1096520012.html
منتجات ترطيب الشعر تخفي "خطرا غير معقول"
منتجات ترطيب الشعر تخفي "خطرا غير معقول"
سبوتنيك عربي
أصدرت دراسة حديثة تحذيرا عاجلا بشأن علاج للشعر شائع الاستخدام داخل صالونات التجميل، يحمل في طياته خطرا غير معقول. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T09:59+0000
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وتوجد المادة الكيميائية "الفورمالديهايد" في منتجات فرد وترطيب الشعر، وتشكل خطرا صحيا كبيرا، بحسب تحذير حديث من السلطات الصحية الأمريكية، وفقا للدارسة المنشورة على موقع "Prorepublica".وتزيد هذه المادة المستخدمة في صناعات متعددة من خطر الإصابة بالسرطان، وتثير قلقا خاصا بشأن علاجات فرد الشعر.وتعمل المادة المعروفة أيضا باسم "الفورمالين" أو "الميثيلين جليكول"، على فرد الشعر بالتفاعل مع الكيراتين، وعند استخدام الحرارة أثناء علاج الشعر وفرده، ينبعث غاز "الفورمالديهايد"، الذي قد يسبب تهيجا للجهاز التنفسي والعين، وقد يؤدي مع التعرض المزمن إلى الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، وتزداد المخاطر في الأماكن السيئة التهوية مثل الصالونات.وأكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن استنشاق "الفورمالديهايد" لفترات طويلة، يقلل من وظائف الرئة، ويزيد من خطر الربو والحساسية والسرطان، كما أشارت إلى تعرض العمال لهذه المادة دون حماية كافية.ورغم التحذيرات، فإن المنتجات التي تحتوي على "الفورمالديهايد" لا تزال متاحة للبيع في بعض الدول، مثل بريطانيا، وفي المقابل، وضعت بعض الدول الأوروبية قيودا صارمة على استخدامه في منتجات الشعر.
https://sarabic.ae/20250101/مركب-شائع-في-العنب-قد-يجعل-علاج-السرطان-أكثر-فعالية-1096386614.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

منتجات ترطيب الشعر تخفي "خطرا غير معقول"

09:59 GMT 06.01.2025
© Photo / Unsplash/ Giorgio Trovatoصالون تجميل
صالون تجميل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Photo / Unsplash/ Giorgio Trovato
تابعنا عبر
أصدرت دراسة حديثة تحذيرا عاجلا بشأن علاج للشعر شائع الاستخدام داخل صالونات التجميل، يحمل في طياته خطرا غير معقول.
وتوجد المادة الكيميائية "الفورمالديهايد" في منتجات فرد وترطيب الشعر، وتشكل خطرا صحيا كبيرا، بحسب تحذير حديث من السلطات الصحية الأمريكية، وفقا للدارسة المنشورة على موقع "Prorepublica".
وتزيد هذه المادة المستخدمة في صناعات متعددة من خطر الإصابة بالسرطان، وتثير قلقا خاصا بشأن علاجات فرد الشعر.
وتعمل المادة المعروفة أيضا باسم "الفورمالين" أو "الميثيلين جليكول"، على فرد الشعر بالتفاعل مع الكيراتين، وعند استخدام الحرارة أثناء علاج الشعر وفرده، ينبعث غاز "الفورمالديهايد"، الذي قد يسبب تهيجا للجهاز التنفسي والعين، وقد يؤدي مع التعرض المزمن إلى الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، وتزداد المخاطر في الأماكن السيئة التهوية مثل الصالونات.
عناقيد من العنب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
مجتمع
مركب شائع في العنب قد يجعل علاج السرطان أكثر فعالية
1 يناير, 13:32 GMT
وأكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن استنشاق "الفورمالديهايد" لفترات طويلة، يقلل من وظائف الرئة، ويزيد من خطر الربو والحساسية والسرطان، كما أشارت إلى تعرض العمال لهذه المادة دون حماية كافية.
ورغم التحذيرات، فإن المنتجات التي تحتوي على "الفورمالديهايد" لا تزال متاحة للبيع في بعض الدول، مثل بريطانيا، وفي المقابل، وضعت بعض الدول الأوروبية قيودا صارمة على استخدامه في منتجات الشعر.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
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