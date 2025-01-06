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الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك
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https://sarabic.ae/20250106/مسؤول-مصري-تعليقا-على-الفيروس-الجديد-كل-مصاب-يعدي-من-3-إلى-5-أشخاص-1096514099.html
مسؤول مصري تعليقا على "الفيروس الجديد": كل مصاب يعدي من 3 إلى 5 أشخاص
مسؤول مصري تعليقا على "الفيروس الجديد": كل مصاب يعدي من 3 إلى 5 أشخاص
سبوتنيك عربي
أوضح الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، أن الإنفلونزا الموسمية تشهد تحورات بشكل سنوي تقريبًا، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T07:00+0000
2025-01-06T07:00+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن تاج الدين قوله، إن الفحوصات والإجراءات المتخذة لم تثبت حتى الآن وجود أي فيروسات غريبة أو مستحدثة أو متحورات لم يتم اكتشافها سابقًا، مشيرًا إلى أن جميع الفيروسات قابلة للتحور ويتم التعامل معها وفقًا لذلك.كما بين الدكتور تاج أن الإصابات الفيروسية لا تتطلب استخدام المضادات الحيوية إلا في حالات وجود عدوى بكتيرية أو مضاعفات، مؤكدًا على أهمية الوقاية. وأشار المسؤول المصري إلى أن العدوى الفيروسية تنتقل من شخص مصاب إلى آخر، حيث يمكن للمريض الواحد نقل العدوى إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص.وأكد أيضًا أن المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروسات تستدعي تناول أدوية معينة يصفها الطبيب المعالج، بينما يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية فقط في حالة حدوث مضاعفات.تأتي تصريحات تاج بعدما كشفت وسائل إعلام صينية رسمية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس ينتشر بين الأطفال على وجه التحديد.ويُعرف بـ"الفيروس الرئوي البشري" (HMPV)، ويُسبب الفيروس التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد، وقد يؤدي إلى التهابات أكثر خطورة في الرئة، وتشير التقارير إلى أنه أصبح واحدا من بين أكثر 4 فيروسات انتشارا بين مرتادي المستشفيات في الصين.ينتمي الفيروس إلى نفس عائلة الفيروسات التي تشمل الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس موسمي معروف، واكتُشف الفيروس لأول مرة في عام 2001، ويُعتقد أنه يتسبب سنويا في نحو 20 ألف حالة دخول إلى المستشفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في أمريكا، وفقصا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وتشمل أعراض الإصابة به السعال، والحمى، وانسداد الأنف، وصعوبة التنفس، والتي قد تتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وتعد الفئات الأكثر عرضة للأعراض الشديدة هم الأطفال الصغار، وكبار السن، والأفراد ذوي المناعة الضعيفة.
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العالم العربي, الصحة, فيروس كورونا, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, الصحة, فيروس كورونا, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مسؤول مصري تعليقا على "الفيروس الجديد": كل مصاب يعدي من 3 إلى 5 أشخاص

07:00 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Ng Han Guanإغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
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أوضح الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، أن الإنفلونزا الموسمية تشهد تحورات بشكل سنوي تقريبًا، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على المستويين المحلي والدولي من الناحية العلمية والطبية والرصد الوبائي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن تاج الدين قوله، إن الفحوصات والإجراءات المتخذة لم تثبت حتى الآن وجود أي فيروسات غريبة أو مستحدثة أو متحورات لم يتم اكتشافها سابقًا، مشيرًا إلى أن جميع الفيروسات قابلة للتحور ويتم التعامل معها وفقًا لذلك.
كما بين الدكتور تاج أن الإصابات الفيروسية لا تتطلب استخدام المضادات الحيوية إلا في حالات وجود عدوى بكتيرية أو مضاعفات، مؤكدًا على أهمية الوقاية.
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2 يناير, 10:44 GMT
وأشار المسؤول المصري إلى أن العدوى الفيروسية تنتقل من شخص مصاب إلى آخر، حيث يمكن للمريض الواحد نقل العدوى إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص.
وأكد أيضًا أن المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروسات تستدعي تناول أدوية معينة يصفها الطبيب المعالج، بينما يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية فقط في حالة حدوث مضاعفات.
تأتي تصريحات تاج بعدما كشفت وسائل إعلام صينية رسمية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس ينتشر بين الأطفال على وجه التحديد.
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"شجرة متجمدة" داخل العين... فيروس يسبب مرضا خطيرا
28 ديسمبر 2024, 08:29 GMT
ويُعرف بـ"الفيروس الرئوي البشري" (HMPV)، ويُسبب الفيروس التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد، وقد يؤدي إلى التهابات أكثر خطورة في الرئة، وتشير التقارير إلى أنه أصبح واحدا من بين أكثر 4 فيروسات انتشارا بين مرتادي المستشفيات في الصين.
ينتمي الفيروس إلى نفس عائلة الفيروسات التي تشمل الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس موسمي معروف، واكتُشف الفيروس لأول مرة في عام 2001، ويُعتقد أنه يتسبب سنويا في نحو 20 ألف حالة دخول إلى المستشفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في أمريكا، وفقصا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وتشمل أعراض الإصابة به السعال، والحمى، وانسداد الأنف، وصعوبة التنفس، والتي قد تتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وتعد الفئات الأكثر عرضة للأعراض الشديدة هم الأطفال الصغار، وكبار السن، والأفراد ذوي المناعة الضعيفة.
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