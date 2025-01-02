https://sarabic.ae/20250102/فيروس-يضرب-لاعبي-آرسنال-قبل-مباراة-برنتفورد-أرتيتا-يكشف-التفاصيل-1096413488.html
فيروس يضرب لاعبي آرسنال قبل مباراة برنتفورد... أرتيتا يكشف التفاصيل
فيروس يضرب لاعبي آرسنال قبل مباراة برنتفورد... أرتيتا يكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
كشف ميكيل أرتيتا، المدرب الإسباني لنادي آرسنال الإنجليزي، أن استعدادات فريقه لمواجهة برنتفورد في المرحلة الـ19 تعثرت، بسبب فيروس أصيب به العديد من اللاعبين. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T10:44+0000
2025-01-02T10:44+0000
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وقال أرتيتيا، عقب فوز آرسنال بـ3 أهداف مقابل هدف في مبارة الفريق ضد برنتفورد، إن "العديد من نجوم الفريق أصيبوا بالمرض عشية مواجهة برنتفورد في ختام المرحلة الـ19"، مضيفا أن "ذلك أثّر على اللاعبين داخل الملعب وخارجه".واضاف: "هناك دائما أشياء تُلقى عليك، عدوى، فيروسات، لذلك أحاول تأخير التشكيلة قدر الإمكان لأنك قد تستيقظ في الصباح ولسوء الحظ تحصل على مفاجأة مثل هذه".وقلب آرسنال الطاولة بفوزه 3-1 في ديربي العاصمة لندن على ملعب "غريفين بارك"، بعدما كان برنتفورد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الكاميروني براين مبويمو.وحذا آرسنال حذو ليفربول وحقق الفوز الثالث توالياً بعد تعادلين متتاليين، مستعيداً المركز الثاني من نوتنغهام فوريست، ليعيد "الغانرز" الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.
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أخبار الدوري الإنجليزي, آرسنال, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, آرسنال, رياضة, منوعات
فيروس يضرب لاعبي آرسنال قبل مباراة برنتفورد... أرتيتا يكشف التفاصيل
كشف ميكيل أرتيتا، المدرب الإسباني لنادي آرسنال الإنجليزي، أن استعدادات فريقه لمواجهة برنتفورد في المرحلة الـ19 تعثرت، بسبب فيروس أصيب به العديد من اللاعبين.
وقال أرتيتيا، عقب فوز آرسنال بـ3 أهداف مقابل هدف في مبارة الفريق ضد برنتفورد، إن "العديد من نجوم الفريق أصيبوا بالمرض عشية مواجهة برنتفورد في ختام المرحلة الـ19"، مضيفا أن "ذلك أثّر على اللاعبين داخل الملعب وخارجه".
واضاف: "هناك دائما أشياء تُلقى عليك، عدوى، فيروسات، لذلك أحاول تأخير التشكيلة قدر الإمكان لأنك قد تستيقظ في الصباح ولسوء الحظ تحصل على مفاجأة مثل هذه".
12 ديسمبر 2024, 08:52 GMT
وقلب آرسنال
الطاولة بفوزه 3-1 في ديربي العاصمة لندن على ملعب "غريفين بارك"، بعدما كان برنتفورد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الكاميروني براين مبويمو.
ورد أرسنال بثلاثية، تناوب عليها كل من البرازيلي غابريال جيسوس، والإسباني ميكل ميرينو، والبرازيلي غابريال مارتينيلي.
وحذا آرسنال حذو ليفربول وحقق الفوز الثالث توالياً بعد تعادلين متتاليين، مستعيداً المركز الثاني من نوتنغهام فوريست، ليعيد "الغانرز" الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.