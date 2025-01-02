فيروس يضرب لاعبي آرسنال قبل مباراة برنتفورد... أرتيتا يكشف التفاصيل

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250102/فيروس-يضرب-لاعبي-آرسنال-قبل-مباراة-برنتفورد-أرتيتا-يكشف-التفاصيل-1096413488.html
فيروس يضرب لاعبي آرسنال قبل مباراة برنتفورد... أرتيتا يكشف التفاصيل
فيروس يضرب لاعبي آرسنال قبل مباراة برنتفورد... أرتيتا يكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
كشف ميكيل أرتيتا، المدرب الإسباني لنادي آرسنال الإنجليزي، أن استعدادات فريقه لمواجهة برنتفورد في المرحلة الـ19 تعثرت، بسبب فيروس أصيب به العديد من اللاعبين. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T10:44+0000
2025-01-02T10:44+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
آرسنال
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وقال أرتيتيا، عقب فوز آرسنال بـ3 أهداف مقابل هدف في مبارة الفريق ضد برنتفورد، إن "العديد من نجوم الفريق أصيبوا بالمرض عشية مواجهة برنتفورد في ختام المرحلة الـ19"، مضيفا أن "ذلك أثّر على اللاعبين داخل الملعب وخارجه".واضاف: "هناك دائما أشياء تُلقى عليك، عدوى، فيروسات، لذلك أحاول تأخير التشكيلة قدر الإمكان لأنك قد تستيقظ في الصباح ولسوء الحظ تحصل على مفاجأة مثل هذه".وقلب آرسنال الطاولة بفوزه 3-1 في ديربي العاصمة لندن على ملعب "غريفين بارك"، بعدما كان برنتفورد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الكاميروني براين مبويمو.وحذا آرسنال حذو ليفربول وحقق الفوز الثالث توالياً بعد تعادلين متتاليين، مستعيداً المركز الثاني من نوتنغهام فوريست، ليعيد "الغانرز" الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.
https://sarabic.ae/20241212/آرسنال-يستهدف-التعاقد-مع-صفقة-الأهلي-السعودي-1095716572.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, آرسنال, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, آرسنال, رياضة, منوعات

فيروس يضرب لاعبي آرسنال قبل مباراة برنتفورد... أرتيتا يكشف التفاصيل

10:44 GMT 02.01.2025
© Getty Images / Richard Heathcoteالمدرب الإسباني لنادي أرسنال ميكيل أرتيتا بعد فوز فريقه على برنتفورد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي
المدرب الإسباني لنادي أرسنال ميكيل أرتيتا بعد فوز فريقه على برنتفورد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Richard Heathcote
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كشف ميكيل أرتيتا، المدرب الإسباني لنادي آرسنال الإنجليزي، أن استعدادات فريقه لمواجهة برنتفورد في المرحلة الـ19 تعثرت، بسبب فيروس أصيب به العديد من اللاعبين.
وقال أرتيتيا، عقب فوز آرسنال بـ3 أهداف مقابل هدف في مبارة الفريق ضد برنتفورد، إن "العديد من نجوم الفريق أصيبوا بالمرض عشية مواجهة برنتفورد في ختام المرحلة الـ19"، مضيفا أن "ذلك أثّر على اللاعبين داخل الملعب وخارجه".
واضاف: "هناك دائما أشياء تُلقى عليك، عدوى، فيروسات، لذلك أحاول تأخير التشكيلة قدر الإمكان لأنك قد تستيقظ في الصباح ولسوء الحظ تحصل على مفاجأة مثل هذه".
آرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
مجتمع
آرسنال يستهدف التعاقد مع صفقة الأهلي السعودي
12 ديسمبر 2024, 08:52 GMT
وقلب آرسنال الطاولة بفوزه 3-1 في ديربي العاصمة لندن على ملعب "غريفين بارك"، بعدما كان برنتفورد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الكاميروني براين مبويمو.

ورد أرسنال بثلاثية، تناوب عليها كل من البرازيلي غابريال جيسوس، والإسباني ميكل ميرينو، والبرازيلي غابريال مارتينيلي.

وحذا آرسنال حذو ليفربول وحقق الفوز الثالث توالياً بعد تعادلين متتاليين، مستعيداً المركز الثاني من نوتنغهام فوريست، ليعيد "الغانرز" الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.
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