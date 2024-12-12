https://sarabic.ae/20241212/آرسنال-يستهدف-التعاقد-مع-صفقة-الأهلي-السعودي-1095716572.html

آرسنال يستهدف التعاقد مع صفقة الأهلي السعودي

آرسنال يستهدف التعاقد مع صفقة الأهلي السعودي

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين الذي يسعى الأهلي السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، بأن فريق آرسنال الإنجليزي يسعى جاهدا للتعاقد مع أديمولا لوكمان، نجم نادي أتالانتا الإيطالي، والذي يحاول فريق الأهلي السعودي التعاقد معه أيضا.وكان الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي قد طلب دعم الفريق بقوة خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل المنافسة القوية التي يخوضها خاصة مع استمراره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهل الفريق للدور التالي للبطولة.ويأتي هذا في وقت طالبت جماهير الأهلي السعودي إدارة فريقها بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد، على رأسهم اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان البالغ من العمر 27 عاماً، المتألق مع فريق أتالانتا الإيطالي.وكان لوكمان قد تألق خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في المواجهة التي جمعت الفريقين مؤخراً بدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك "النادي الملكي".ونجح اللاعب النيجيري لوكمان في تسجيل 17 هدفا الموسم الماضي، منهم ثلاثية في نهائي الدوري الأوروبي، في وقت انضم إلى الفريق الإيطالي في أغسطس 2022 بعقد لمدة أربع سنوات.

https://sarabic.ae/20241129/الأهلي-السعودي-يتخوف-من-انتقال-أحد-نجومه-الدوليين-إلى-أحد-الدوريات-الأوروبية-1095310105.html

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