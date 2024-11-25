https://sarabic.ae/20241125/الأهلي-السعودي-يهزم-العين-الإماراتي-بدوري-أبطال-آسيا-فيديو-1095181822.html
الأهلي السعودي يهزم العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا... فيديو
الأهلي السعودي يهزم العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
سجل أهلي جدة السعودي انتصارا جديدا بفوزه على فريق العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T19:56+0000
2024-11-25T19:56+0000
2024-11-25T19:56+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095181943_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_7faea8bd2e625f8ab72f1f39e8de476f.jpg
أقيمت المباراة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ5 من البطولة القارية، وتمكن الأهلي خلالها من إنهاء المباراة بتفوقه بهدفين مقابل هدف واحد.وسجل هدفي الأهلي السعودي النجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقتين الـ70 والـ74 من المباراة.لكن في اللحظات الأخيرة من المباراة، تمكن لاعب باراغواي كاكو، من إحراز الهدف الوحيد للعين الإماراتي.ويعد هذا الفوز هو الـ5 على التوالي لأهلي جدة، الذي ارتفع رصيده إلى 15 نقطة متفوقا بـ3 نقاط عن الهلال السعودي، أقرب منافسيه.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095181943_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_782e930b36cebdca062101d9f6b92fc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رياضة, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, رياضة, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأهلي السعودي يهزم العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا... فيديو
سجل أهلي جدة السعودي انتصارا جديدا بفوزه على فريق العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
أقيمت المباراة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ5 من البطولة القارية، وتمكن الأهلي خلالها من إنهاء المباراة
بتفوقه بهدفين مقابل هدف واحد.
وسجل هدفي الأهلي السعودي
النجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقتين الـ70 والـ74 من المباراة.
لكن في اللحظات الأخيرة من المباراة، تمكن لاعب باراغواي كاكو، من إحراز الهدف الوحيد للعين الإماراتي.
ويعد هذا الفوز
هو الـ5 على التوالي لأهلي جدة، الذي ارتفع رصيده إلى 15 نقطة متفوقا بـ3 نقاط عن الهلال السعودي، أقرب منافسيه.