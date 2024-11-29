https://sarabic.ae/20241129/الأهلي-السعودي-يتخوف-من-انتقال-أحد-نجومه-الدوليين-إلى-أحد-الدوريات-الأوروبية-1095310105.html
الأهلي السعودي يتخوف من انتقال أحد نجومه الدوليين إلى أحد الدوريات الأوروبية
الأهلي السعودي يتخوف من انتقال أحد نجومه الدوليين إلى أحد الدوريات الأوروبية
سبوتنيك عربي
يسود فريق الأهلي السعودي حالة من التخوف والقلق من انتقال مدافعه الدولي إلى أحد الدوريات الأوروبية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T07:26+0000
2024-11-29T07:26+0000
2024-11-29T07:26+0000
مجتمع
رياضة
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
أخبار كرة القدم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_1eefac2a858e3fb66ac3a4501480fc82.jpg
وذكرت صحيفة الرياضية، مساء أمس الخميس، أن جماهير الأهلي السعودي تعيش حالة من القلق الشديد بشأن دخول نادي فنربخشة التركي من أجل حسم صفقة التعاقد مع اللاعب ميريح ديميرال مدافع الفريق الذي يعيش حالة من التألق اللافت هذا الموسم.وأكدت الصحيفة أن المدير الفني لفريق فنربخشة، البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في استقدام ديميرال مدافع المنتخب التركي، خلال فترة الانتقالا المقبلة في شهر يناير المقبل للاستفادة من خبراته الطويلة.وأوضحت أن وفدا من نادي فنربخشة سيصل إلى السعودية خلال الساعات القادمة لفتح مفاوضات رسمية للتعاقد مع ديميرال في شهر يناير المقبل، خاصة وأن اللاعب التركي دافع عن ألوان عدة أندية أوروبية، أهمها يوفنتوس الإيطالي بجانب تألقه مع الأهلي السعودي هذا الموسم.ويشار إلى أن نادي الأهلي يلتقي منافسه الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية عشرة للدوري السعودي للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.ويحتل الأهلي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، المركز الثامن برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب دوري "روشن للمحترفين".
https://sarabic.ae/20230728/رسميا-رياض-محرز-ينتقل-إلى-الأهلي-السعودي-1079506727.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_bec47cc591ec684df6b2887c8227aab1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الأهلي السعودي يتخوف من انتقال أحد نجومه الدوليين إلى أحد الدوريات الأوروبية
يسود فريق الأهلي السعودي حالة من التخوف والقلق من انتقال مدافعه الدولي إلى أحد الدوريات الأوروبية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت صحيفة
الرياضية، مساء أمس الخميس، أن جماهير الأهلي السعودي تعيش حالة من القلق الشديد بشأن دخول نادي فنربخشة التركي من أجل حسم صفقة التعاقد مع اللاعب ميريح ديميرال مدافع الفريق الذي يعيش حالة من التألق اللافت هذا الموسم.
وأكدت الصحيفة أن المدير الفني لفريق فنربخشة، البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في استقدام ديميرال مدافع المنتخب التركي، خلال فترة الانتقالا المقبلة في شهر يناير المقبل للاستفادة من خبراته الطويلة.
وأوضحت أن وفدا من نادي فنربخشة سيصل إلى السعودية خلال الساعات القادمة لفتح مفاوضات رسمية للتعاقد مع ديميرال في شهر يناير المقبل، خاصة وأن اللاعب التركي دافع عن ألوان عدة أندية أوروبية، أهمها يوفنتوس الإيطالي
بجانب تألقه مع الأهلي السعودي هذا الموسم.
ويشار إلى أن نادي الأهلي
يلتقي منافسه الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية عشرة للدوري السعودي للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.
ويحتل الأهلي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، المركز الثامن برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب دوري "روشن للمحترفين".