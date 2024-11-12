https://sarabic.ae/20241112/مدرب-نابولي-الإيطالي-يكشف-السبب-وراء-التعادل-مع-إنتر-ميلان-1094739143.html
مدرب نابولي الإيطالي يكشف السبب وراء التعادل مع إنتر ميلان
مدرب نابولي الإيطالي يكشف السبب وراء التعادل مع إنتر ميلان
سبوتنيك عربي
حمَّل أنطونيو كونتي، مدرب نادي نابولي الإيطالي، التحكيم، مسؤولية التعادل مع غريمه التقليدي إنتر ميلان خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T19:06+0000
2024-11-12T19:06+0000
2024-11-12T19:06+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن كونتي تحميله حكم الفيديو المساعد لعدم تدخله لإلغاء ركلة جزاء أهدرها هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان في النهاية، خلال تعادل الفريقين بهدف لهدف. ورغم فشل أوغلو في التسجيل من ركلة الجزاء، فإن كونتي انتقد حكم الفيديو المساعد لعدم إلغاء قرار الحكم بمعاقبة أحد لاعبي إنتر إثر خطأ ضد دينزل دمفريس أحد لاعبي رفيقه نابولي الإيطالي.وقال كونتي: "هل يتدخل حكم الفيديو المساعد عندما يناسبه ذلك فقط؟ قرار من الحكم مثل هذا يمكن أن يقلب المباراة، ولا يمكن لتقنية الفيديو أن تفعل أي شيء حيال ذلك؟".وأضاف مدرب نادي نابولي الإيطالي أنه "إذا كانت تقنية الفيديو موجودة فيجب استخدامها لتصحيح الأخطاء وإظهار بعض الحالات التي لم يشاهدها الحكم. إذا كان الخطأ واضحا، وكان كذلك، فلماذا يُسمح للحكم ماوريتسيو مارياني بفعل ذلك فقط".ومع تعادل فريقي إنتر ميلان ونابولي بهدف لكل منهما، حصد نابولي نقطة ثمينة ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في صراع يبدو متقاربا على اللقب.ويتصدر فريق نابولي الإيطالي ترتيب الدوري في بلاده برصيد 26 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن كل من أتلانتا وفيورنتينا وإنتر ولاتسيو.
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إيطاليا, أخبار كرة القدم, رياضة
إيطاليا, أخبار كرة القدم, رياضة
مدرب نابولي الإيطالي يكشف السبب وراء التعادل مع إنتر ميلان
حمَّل أنطونيو كونتي، مدرب نادي نابولي الإيطالي، التحكيم، مسؤولية التعادل مع غريمه التقليدي إنتر ميلان خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ12 من مواجهات الدوري الإيطالي.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن كونتي تحميله حكم الفيديو المساعد لعدم تدخله لإلغاء ركلة جزاء أهدرها هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان في النهاية، خلال تعادل الفريقين بهدف لهدف.
ورغم فشل أوغلو في التسجيل من ركلة الجزاء، فإن كونتي انتقد حكم الفيديو المساعد لعدم إلغاء قرار الحكم بمعاقبة أحد لاعبي إنتر إثر خطأ ضد دينزل دمفريس أحد لاعبي رفيقه نابولي الإيطالي.
وقال كونتي: "هل يتدخل حكم الفيديو المساعد عندما يناسبه ذلك فقط؟ قرار من الحكم مثل هذا يمكن أن يقلب المباراة، ولا يمكن لتقنية الفيديو أن تفعل أي شيء حيال ذلك؟".
وأضاف مدرب نادي نابولي الإيطالي
أنه "إذا كانت تقنية الفيديو موجودة فيجب استخدامها لتصحيح الأخطاء وإظهار بعض الحالات التي لم يشاهدها الحكم. إذا كان الخطأ واضحا، وكان كذلك، فلماذا يُسمح للحكم ماوريتسيو مارياني بفعل ذلك فقط".
ومع تعادل فريقي إنتر ميلان ونابولي بهدف لكل منهما، حصد نابولي نقطة ثمينة ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي
لكرة القدم في صراع يبدو متقاربا على اللقب.
ويتصدر فريق نابولي الإيطالي ترتيب الدوري في بلاده برصيد 26 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن كل من أتلانتا وفيورنتينا وإنتر ولاتسيو.