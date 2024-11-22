https://sarabic.ae/20241122/بمشاركة-5-فرق-عربية-الهلال-السعودي-يعلن-عن-هدفه-الأساس-من-المشاركة-بكأس-العالم-للأندية-1095088068.html
بمشاركة 5 فرق عربية... الهلال السعودي يعلن عن هدفه الأساس من المشاركة بكأس العالم للأندية
بمشاركة 5 فرق عربية... الهلال السعودي يعلن عن هدفه الأساس من المشاركة بكأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
كشف ستيف كالزادا، المدير التنفيذي للهلال السعودي عن هدفه الأساس في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T11:25+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن كالزادا أن الفريق السعودي لم يذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية للسياحة، بل للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.وأوضح المدير التنفيذي للهلال على أن "فريقه السعودي يملك استدامة مالية رائعة، فلا خسائر سجلناها، ولا ديون على النادي، وعلى الرغم من احتياج بعض الأندية إلى الدعم الخارجي لجلب اللاعبين، إلا أننا تمكنا من جلب لاعبين بمواردنا الخاصة".وقال ستيف كالزادا:البعض يعتقد أن فوز الهلال بالمباريات يرجع لضعف المنافسين، لكنني أستطيع التأكيد أننا نخوض مباريات تنافسية وقوية للغاية.ويشار إلى أن الهلال السعودي يشاركه 4 فرق عربية في كأس العالم للأندية 2025، وهي الأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي، من بين 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية "فيفا" في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو/تموز 2025.فيما تقام مباراة الافتتاح يوم الأحد 15 يونيو/حزيران المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي على أن يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أنه استقر على "إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الحالي، على أن تستضيفها مدينة ميامي الأمريكية".
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أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الأهلي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الأهلي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة
بمشاركة 5 فرق عربية... الهلال السعودي يعلن عن هدفه الأساس من المشاركة بكأس العالم للأندية
كشف ستيف كالزادا، المدير التنفيذي للهلال السعودي عن هدفه الأساس في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن كالزادا أن الفريق السعودي لم يذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية للسياحة، بل للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.
وأوضح المدير التنفيذي للهلال على أن "فريقه السعودي يملك استدامة مالية رائعة، فلا خسائر سجلناها، ولا ديون على النادي، وعلى الرغم من احتياج بعض الأندية إلى الدعم الخارجي لجلب اللاعبين، إلا أننا تمكنا من جلب لاعبين بمواردنا الخاصة".
البعض يعتقد أن فوز الهلال بالمباريات يرجع لضعف المنافسين، لكنني أستطيع التأكيد أننا نخوض مباريات تنافسية وقوية للغاية.
ويشار إلى أن الهلال السعودي
يشاركه 4 فرق عربية في كأس العالم للأندية 2025، وهي الأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي، من بين 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية "فيفا" في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو/تموز 2025.
فيما تقام مباراة الافتتاح
يوم الأحد 15 يونيو/حزيران المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي على أن يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أنه استقر على "إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الحالي، على أن تستضيفها مدينة ميامي الأمريكية".