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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20241114/فيفا-يكشف-عن-تصميم-مهيب-لكأس-مونديال-الأندية-2025-فيديو-1094810532.html
"فيفا" يكشف عن تصميم مهيب لكأس مونديال الأندية 2025.. فيديو
"فيفا" يكشف عن تصميم مهيب لكأس مونديال الأندية 2025.. فيديو
سبوتنيك عربي
أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، الستار عما سيكون عليه التصميم الجديد لكأس العالم للأندية 2025، الذي سيقام بنظامه الجديد في أمريكا لأول... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T17:20+0000
2024-11-14T17:20+0000
مجتمع
أخبار الفيفا
رياضة
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كأس العالم للأندية
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وأوضح بيان صادر عن "فيفا"، أن الكأس الذهبية المصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطا، تتسم بتصميم مداري متعدد الأوجه، وتحمل نقوشا ترمز لتاريخ كرة القدم، بما في ذلك خريطة العالم، وأسماء 211 اتحادا وطنيا، و6 اتحادات قارية.ويرمز القرص المركزي إلى رموز مرتبطة باللعبة وتقاليدها، ومزود بنقوش بـ 13 لغة، تشمل "برايل" للمكفوفين.واستلهم التصميم الجديد لكأس العالم للأندية، من لوحة فوياجر الذهبية المرسلة للفضاء في سبعينيات القرن الماضي مع إحدى البعثات التابعة للإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة باسم وكالة "ناسا"، وكذلك من علم الفلك، وتتضمن رموزا تمثل مواقع الكواكب عند تأسيس "فيفا" عام 1904.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أنه استقر على "إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الحالي، على أن تستضيفها مدينة ميامي الأمريكية".ويشارك الأهلي المصري في هذه النسخة من البطولة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، لينضم إلى قائمة الأندية العربية التي تمثل المنطقة، والتي تضم الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي.وعلى صعيد الأندية الأوروبية، من المتوقع أن تشارك في البطولة أسماء كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما سيعزز القوة في البطولة.وأعلن الاتحاد الدولي مشاركة إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية ليحسم الفريق المقعد قبل الأخير، ويتبقى مكان وحيد من المنتظر أن يتم حسمه بين الفائز من مواجهة أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو في نهائي كأس ليبرتادوريس.وسيتحدد الفريق الفائز بالمقعد الأخير في ركب الملتحقين بالمشاركة في كأس العالم للأندية في المواجهة التي ستنطلق يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بين كل من أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو، ويقام اللقاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
https://sarabic.ae/20241020/تحت-قيادة-ميسي-فيفا-يعلن-تأهل-إنتر-ميامي-إلى-كأس-العالم-للأندية-2025-1093963665.html
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أخبار الفيفا, رياضة, الأخبار, كأس العالم للأندية
أخبار الفيفا, رياضة, الأخبار, كأس العالم للأندية

"فيفا" يكشف عن تصميم مهيب لكأس مونديال الأندية 2025.. فيديو

17:20 GMT 14.11.2024
© AP Photo / Michael Probstالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، الستار عما سيكون عليه التصميم الجديد لكأس العالم للأندية 2025، الذي سيقام بنظامه الجديد في أمريكا لأول مرة.
وأوضح بيان صادر عن "فيفا"، أن الكأس الذهبية المصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطا، تتسم بتصميم مداري متعدد الأوجه، وتحمل نقوشا ترمز لتاريخ كرة القدم، بما في ذلك خريطة العالم، وأسماء 211 اتحادا وطنيا، و6 اتحادات قارية.
ويرمز القرص المركزي إلى رموز مرتبطة باللعبة وتقاليدها، ومزود بنقوش بـ 13 لغة، تشمل "برايل" للمكفوفين.
واستلهم التصميم الجديد لكأس العالم للأندية، من لوحة فوياجر الذهبية المرسلة للفضاء في سبعينيات القرن الماضي مع إحدى البعثات التابعة للإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة باسم وكالة "ناسا"، وكذلك من علم الفلك، وتتضمن رموزا تمثل مواقع الكواكب عند تأسيس "فيفا" عام 1904.
كما يحتوي الكأس الجديد على رسالة محفورة للأبطال، تنص على أن "من يرفعها يكتب فصول التاريخ الكروي، إنكم شهود على لحظة تاريخية تمثل ذروة كرة القدم على صعيد الأندية، لحظة في متناول قلة قليلة، ولكنها تحظى بالاحتفال في أوساط كثيرة".
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أنه استقر على "إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الحالي، على أن تستضيفها مدينة ميامي الأمريكية".
ويشارك الأهلي المصري في هذه النسخة من البطولة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، لينضم إلى قائمة الأندية العربية التي تمثل المنطقة، والتي تضم الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي.
إنتر ميامي يتوج بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
مجتمع
تحت قيادة ميسي... "فيفا" يعلن تأهل إنتر ميامي إلى كأس العالم للأندية 2025
20 أكتوبر, 10:18 GMT
وعلى صعيد الأندية الأوروبية، من المتوقع أن تشارك في البطولة أسماء كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما سيعزز القوة في البطولة.
وأعلن الاتحاد الدولي مشاركة إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية ليحسم الفريق المقعد قبل الأخير، ويتبقى مكان وحيد من المنتظر أن يتم حسمه بين الفائز من مواجهة أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو في نهائي كأس ليبرتادوريس.
وسيتحدد الفريق الفائز بالمقعد الأخير في ركب الملتحقين بالمشاركة في كأس العالم للأندية في المواجهة التي ستنطلق يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بين كل من أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو، ويقام اللقاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
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