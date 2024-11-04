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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20241104/الأهلي-المصري-يخاطب-فيفا-لوضع-شعار-جديد-على-قميصه-1094477647.html
الأهلي المصري يخاطب "فيفا" لوضع شعار جديد على قميصه
الأهلي المصري يخاطب "فيفا" لوضع شعار جديد على قميصه
سبوتنيك عربي
أفاد الإعلامى المصري، محمد الليثى بأن مسؤولى النادي الأهلي المصري قرروا مُخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على موافقته بشأن وضع شعار "بطل القارات... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T13:56+0000
2024-11-04T13:56+0000
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ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الليثى تصريحات إذاعية قال فيها إن هذه الخطوة تأتي بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي مؤخراً في كأس إنتر كونتيننتال ليحصد المارد الأحمر لقب بطل القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وهو لقب مُعتمد من فيفا بشكل رسمي، وهو ما جعل مسؤولي الأهلي يرغبون في استثمار لقب بطل القارات الثلاث بشكل يُحقق له مكاسب مالية وجماهيرية وشعبية".نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.تغلب فريق الشياطين الحمر على العين الإماراتي بثلاثة أهداف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي النادي المصري في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "بطولة كونكاكاف".سيطر النادي الأهلي المصري على مجريات المباراة، التي شهدت حضوريا جماهيريا غفيرا باستاد القاهرة الدولي، حيث سجل الأهداف كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه يحصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.ومن المنتظر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بين الأهلي المصري والفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس، ثم يلعب الفائز منهما مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر بالدوحة أيضاً.يشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد استطاع أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري على أرض الإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20241029/الأهلي-يتوج-بطلا-لثلاث-قارات-بعد-التغلب-على-العين-بثلاثية-في-إنتركونتنينتال-1094297770.html
https://sarabic.ae/20241010/الأهلي-المصري-يعلن-موعد-عودة-علي-معلول-للتدريبات-1093614291.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن

الأهلي المصري يخاطب "فيفا" لوضع شعار جديد على قميصه

13:56 GMT 04.11.2024
© Getty Images / NurPhotoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
أفاد الإعلامى المصري، محمد الليثى بأن مسؤولى النادي الأهلي المصري قرروا مُخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على موافقته بشأن وضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الليثى تصريحات إذاعية قال فيها إن هذه الخطوة تأتي بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي مؤخراً في كأس إنتر كونتيننتال ليحصد المارد الأحمر لقب بطل القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وهو لقب مُعتمد من فيفا بشكل رسمي، وهو ما جعل مسؤولي الأهلي يرغبون في استثمار لقب بطل القارات الثلاث بشكل يُحقق له مكاسب مالية وجماهيرية وشعبية".
نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مجتمع
الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"
29 أكتوبر, 20:53 GMT
تغلب فريق الشياطين الحمر على العين الإماراتي بثلاثة أهداف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي النادي المصري في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "بطولة كونكاكاف".
سيطر النادي الأهلي المصري على مجريات المباراة، التي شهدت حضوريا جماهيريا غفيرا باستاد القاهرة الدولي، حيث سجل الأهداف كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".
وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه يحصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
مجتمع
الأهلي المصري يعلن موعد عودة علي معلول للتدريبات
10 أكتوبر, 11:39 GMT
ومن المنتظر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بين الأهلي المصري والفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس، ثم يلعب الفائز منهما مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر بالدوحة أيضاً.
يشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد استطاع أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري على أرض الإمارات العربية المتحدة.
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