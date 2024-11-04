https://sarabic.ae/20241104/الأهلي-المصري-يخاطب-فيفا-لوضع-شعار-جديد-على-قميصه-1094477647.html

الأهلي المصري يخاطب "فيفا" لوضع شعار جديد على قميصه

الأهلي المصري يخاطب "فيفا" لوضع شعار جديد على قميصه

سبوتنيك عربي

أفاد الإعلامى المصري، محمد الليثى بأن مسؤولى النادي الأهلي المصري قرروا مُخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على موافقته بشأن وضع شعار "بطل القارات... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T13:56+0000

2024-11-04T13:56+0000

2024-11-04T13:56+0000

مجتمع

رياضة

أخبار كرة القدم

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/04/1094477489_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b45eebef1edaae914c3caaea7b71c768.jpg

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الليثى تصريحات إذاعية قال فيها إن هذه الخطوة تأتي بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي مؤخراً في كأس إنتر كونتيننتال ليحصد المارد الأحمر لقب بطل القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وهو لقب مُعتمد من فيفا بشكل رسمي، وهو ما جعل مسؤولي الأهلي يرغبون في استثمار لقب بطل القارات الثلاث بشكل يُحقق له مكاسب مالية وجماهيرية وشعبية".نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.تغلب فريق الشياطين الحمر على العين الإماراتي بثلاثة أهداف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي النادي المصري في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "بطولة كونكاكاف".سيطر النادي الأهلي المصري على مجريات المباراة، التي شهدت حضوريا جماهيريا غفيرا باستاد القاهرة الدولي، حيث سجل الأهداف كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه يحصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.ومن المنتظر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بين الأهلي المصري والفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس، ثم يلعب الفائز منهما مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر بالدوحة أيضاً.يشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد استطاع أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري على أرض الإمارات العربية المتحدة.

https://sarabic.ae/20241029/الأهلي-يتوج-بطلا-لثلاث-قارات-بعد-التغلب-على-العين-بثلاثية-في-إنتركونتنينتال-1094297770.html

https://sarabic.ae/20241010/الأهلي-المصري-يعلن-موعد-عودة-علي-معلول-للتدريبات-1093614291.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن