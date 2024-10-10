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https://sarabic.ae/20241010/الأهلي-المصري-يعلن-موعد-عودة-علي-معلول-للتدريبات-1093614291.html
الأهلي المصري يعلن موعد عودة علي معلول للتدريبات
الأهلي المصري يعلن موعد عودة علي معلول للتدريبات
سبوتنيك عربي
أفاد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بفريق الأهلي المصري، اليوم الخميس، بموعد عودة لاعب الفريق الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، للمشاركة في... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T11:39+0000
2024-10-10T11:39+0000
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ونقل موقع "الأهلي اليوم"، أن معلول كانت قد داهمته إصابة في وتر "أكيلس"، أثناء مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب "رادس".وأوضح طبيب الأهلي أن "معلول دخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها، وهو ما يؤهله للمشاركة في مباريات النادي الأهلي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل".يأتي الكشف عن اقتراب عودة معلول، في ظل استعدادات النادي الأهلي لخوض المباراة المقبلة له أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي ستقام في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالإمارات.وكان الأهلي قد خسر، في الآونة الأخيرة، لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد هزيمته على يد نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.وفي وقت سابق، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد ومباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم لعام 2024، والذي تشارك فيه أندية الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقال المجلس، في البيان، إن "استضافة السوبر المصري تأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي"، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي، العام الماضي.وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات، يوم 17 أكتوبر الجاري، حيث تقام يوم 18 أكتوبر الجاري، التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر، استعداداً لمباراتي نصف النهائي.ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، على استاد آل نهيان، فريقا الزمالك وبيراميدز، الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة (13:05 توقيت غرينتش) في نصف النهائي.فيما يلتقي على استاد محمد بن زايد، فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة (17:00 توقيت غرينتش) في نصف النهائي.ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد، الساعة 20:00 مساء بتوقيت القاهرة.بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان، الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، خلال الأيام المقبلة.
https://sarabic.ae/20240927/الزمالك-يخطف-كأس-السوبر-الأفريقي-من-النادي-الأهلي-في-الرياض-1093201295.html
https://sarabic.ae/20240922/موقف-محرج-يتعرض-له-النادي-الأهلي-المصري-خلال-تسلم-درع-الدوري-فيديو-1092986268.html
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منوعات, رياضة, الأخبار, مصر, أخبار كرة القدم
منوعات, رياضة, الأخبار, مصر, أخبار كرة القدم

الأهلي المصري يعلن موعد عودة علي معلول للتدريبات

11:39 GMT 10.10.2024
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© AP Photo
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أفاد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بفريق الأهلي المصري، اليوم الخميس، بموعد عودة لاعب الفريق الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر من جديد، إذ أكد أن معلول سيعود للملاعب بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونقل موقع "الأهلي اليوم"، أن معلول كانت قد داهمته إصابة في وتر "أكيلس"، أثناء مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب "رادس".
وأوضح طبيب الأهلي أن "معلول دخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها، وهو ما يؤهله للمشاركة في مباريات النادي الأهلي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل".
يأتي الكشف عن اقتراب عودة معلول، في ظل استعدادات النادي الأهلي لخوض المباراة المقبلة له أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي ستقام في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالإمارات.
كأس السوبر الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
الزمالك يخطف كأس السوبر الأفريقي من النادي الأهلي في الرياض
27 سبتمبر, 20:27 GMT
وكان الأهلي قد خسر، في الآونة الأخيرة، لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد هزيمته على يد نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد ومباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم لعام 2024، والذي تشارك فيه أندية الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال المجلس، في البيان، إن "استضافة السوبر المصري تأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي"، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي، العام الماضي.
وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات، يوم 17 أكتوبر الجاري، حيث تقام يوم 18 أكتوبر الجاري، التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر، استعداداً لمباراتي نصف النهائي.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
موقف محرج يتعرض له النادي الأهلي المصري خلال تسلم "درع الدوري"... فيديو
22 سبتمبر, 11:41 GMT
ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، على استاد آل نهيان، فريقا الزمالك وبيراميدز، الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة (13:05 توقيت غرينتش) في نصف النهائي.
فيما يلتقي على استاد محمد بن زايد، فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة (17:00 توقيت غرينتش) في نصف النهائي.
ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد، الساعة 20:00 مساء بتوقيت القاهرة.
بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان، الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، خلال الأيام المقبلة.
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