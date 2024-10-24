https://sarabic.ae/20241024/النادي-الأهلي-المصري-يتوج-بكأس-السوبر-المصري-للمرة-الـ15-في-تاريخه-1094141933.html
النادي الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه
النادي الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه
سبوتنيك عربي
استطاع النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T20:39+0000
2024-10-24T20:39+0000
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وحقق فريق "الشياطين الحمر" الفوز على "القلعة البيضاء"، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد بأبو ظبي.وكان التعادل السلبي، قد حسم نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي بين ناديي الأهلي والزمالك، في نهائي السوبر المصري.وفاز الأهلي المصري على الزمالك بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح.يأتي ذلك، بعد أن تمكن نادي الزمالك المصري، الشهر الماضي، من هزيمة "غريمه اللدود" الأهلي، وفاز بكأس السوير الأفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت أيضا بركلات الترجيح.يشار إلى أن "الأهلي" من أكثر الأندية المصرية تتويجا بالسوبر (15 لقبا)، يليه غريمه الزمالك بـ4 لألقاب.وكان النادي الأهلي المصري تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوزه على نادي "سيراميكا كليوبترا" بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك بعد فوزه على نادي "بيراميدز" بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.وفي لقاء تحديد المركز الثالث، فاز "بيراميدز" على "سيراميكا كليوبترا"، اليوم الخميس، أيضا بركلات الترجيح 5-4 على استاد آل نهيان، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
https://sarabic.ae/20241024/ماذا-يحدث-حال-انتهاء-مباراة-الأهلي-والزمالك-بالتعادل-في-نهائي-السوبر-المصري؟-1094111294.html
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نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم
نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم
النادي الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه
20:39 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 20:48 GMT 24.10.2024)
استطاع النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري على أرض الإمارات العربية المتحدة.
وحقق فريق "الشياطين الحمر" الفوز على "القلعة البيضاء"، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد بأبو ظبي.
وكان التعادل السلبي، قد حسم نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي بين ناديي الأهلي والزمالك، في نهائي السوبر المصري.
وفاز الأهلي المصري على الزمالك بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح.
يأتي ذلك، بعد أن تمكن نادي الزمالك المصري، الشهر الماضي، من هزيمة "غريمه اللدود" الأهلي، وفاز بكأس السوير الأفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت أيضا بركلات الترجيح.
يشار إلى أن "الأهلي" من أكثر الأندية المصرية تتويجا بالسوبر (15 لقبا)، يليه غريمه الزمالك بـ4 لألقاب.
وكان النادي الأهلي المصري تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوزه على نادي "سيراميكا كليوبترا" بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك بعد فوزه على نادي "بيراميدز" بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
وفي لقاء تحديد المركز الثالث، فاز "بيراميدز" على "سيراميكا كليوبترا"، اليوم الخميس، أيضا بركلات الترجيح 5-4 على استاد آل نهيان، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.