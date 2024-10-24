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https://sarabic.ae/20241024/ماذا-يحدث-حال-انتهاء-مباراة-الأهلي-والزمالك-بالتعادل-في-نهائي-السوبر-المصري؟-1094111294.html
ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل في نهائي السوبر المصري؟
ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل في نهائي السوبر المصري؟
سبوتنيك عربي
يدخل الفريقان المصريان الأهلي والزمالك، اليوم الخميس، في موعد لقمة كروية بديري مصري جديد حينما يلتقيان في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T09:47+0000
2024-10-24T09:47+0000
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تغلب النادي الزمالك على غريمه التقليدي بيراميدز بركلات الجزاء (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي (1-1)، فيما اقتنص الأهلي الفوز بصعوبة على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.وتنص لائحة كأس السوبر المصري على أن تكون المباراة النهائية فقط، حال انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء فيها إلى الأشواط الإضافية أولًا، وحال استمرار التعادل، يتم الاحتكام بعدها إلى ركلات الترجيح.وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حال انتهى وقتها الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة لتحديد البطل دون الرجوع إلى شوطين إضافيين، حالها حال مباراتي الدور نصف النهائي من البطولة.ويذكر أن مباراة الأهلي والزمالك، ستقام مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر المصري.على أن يسبقها مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، لتحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تقام على ملعب آل نهيان، بحلول الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس.فيما يشار إلى أن نهائي النسخة الأولى من سوبر الأبطال المصري، وكانت في الموسم الماضي، والذي جمع بين الأهلي ومودرن سبورت، قد أمتد إلى الأشواط الإضافية، وحسمه المارد الأحمر بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2).
https://sarabic.ae/20241023/المحاكمة-العاجلة-الزمالك-المصري-في-ورطة-فهل-ينسحب-بعد-احتجاز-لاعبيه-في-الإمارات-1094055479.html
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نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل في نهائي السوبر المصري؟

09:47 GMT 24.10.2024
© Eurosport.com
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يدخل الفريقان المصريان الأهلي والزمالك، اليوم الخميس، في موعد لقمة كروية بديري مصري جديد حينما يلتقيان في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة بالإمارات.
تغلب النادي الزمالك على غريمه التقليدي بيراميدز بركلات الجزاء (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي (1-1)، فيما اقتنص الأهلي الفوز بصعوبة على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.
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أمس, 06:03 GMT
وتنص لائحة كأس السوبر المصري على أن تكون المباراة النهائية فقط، حال انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء فيها إلى الأشواط الإضافية أولًا، وحال استمرار التعادل، يتم الاحتكام بعدها إلى ركلات الترجيح.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حال انتهى وقتها الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة لتحديد البطل دون الرجوع إلى شوطين إضافيين، حالها حال مباراتي الدور نصف النهائي من البطولة.
ويذكر أن مباراة الأهلي والزمالك، ستقام مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر المصري.
على أن يسبقها مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، لتحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تقام على ملعب آل نهيان، بحلول الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس.
فيما يشار إلى أن نهائي النسخة الأولى من سوبر الأبطال المصري، وكانت في الموسم الماضي، والذي جمع بين الأهلي ومودرن سبورت، قد أمتد إلى الأشواط الإضافية، وحسمه المارد الأحمر بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2).
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