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غرامة مليونية وترحيل.. ماذا فعل لاعب الأهلي في الإمارات ليتعرض لهذا العقاب الشديد؟
غرامة مليونية وترحيل.. ماذا فعل لاعب الأهلي في الإمارات ليتعرض لهذا العقاب الشديد؟
سبوتنيك عربي
قررت إدارة فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري إعادة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة، وتغريمة مليون جنيه عقابا له عما بدر منه عقب مباراة الفريق في بطولة... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T05:39+0000
2024-10-21T05:39+0000
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وأصدر الأهلي بيانا أعلن فيه قرار محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، بمعاقبة كهربا بعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر، وخصم مليون جنيه من مستحقاته، دون ذكر الكثير من التفاصيل عما بدر من اللاعب.ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر داخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن كهربا افتعل أزمة كبيرة وهو على دكة البدلاء لعدم مشاركته فى المباراة وهو الأمر الذي أغضب الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر.وأوضح المصدر ذاته أن محمود عبد المنعم كهربا ظهر أيضا غاضبا وبشدة داخل غرفة خلع الملابس وتحدث بصوت عال وبانفعال لعدم مشاركته وجلوسه على دكة البدلاء.يذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري كان قد تأهل، أمس الأحد، تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدا مع نادي الزمالك في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل.
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رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

غرامة مليونية وترحيل.. ماذا فعل لاعب الأهلي في الإمارات ليتعرض لهذا العقاب الشديد؟

05:39 GMT 21.10.2024
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قررت إدارة فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري إعادة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة، وتغريمة مليون جنيه عقابا له عما بدر منه عقب مباراة الفريق في بطولة السوبر المصري المقامة حاليا في دولة الإمارات.
وأصدر الأهلي بيانا أعلن فيه قرار محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، بمعاقبة كهربا بعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر، وخصم مليون جنيه من مستحقاته، دون ذكر الكثير من التفاصيل عما بدر من اللاعب.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر داخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن كهربا افتعل أزمة كبيرة وهو على دكة البدلاء لعدم مشاركته فى المباراة وهو الأمر الذي أغضب الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر.
وأوضح المصدر ذاته أن محمود عبد المنعم كهربا ظهر أيضا غاضبا وبشدة داخل غرفة خلع الملابس وتحدث بصوت عال وبانفعال لعدم مشاركته وجلوسه على دكة البدلاء.
يذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري كان قد تأهل، أمس الأحد، تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدا مع نادي الزمالك في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل.
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