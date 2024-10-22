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الزمالك المصري يحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي قبل عرضهما على النيابة
الزمالك المصري يحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي قبل عرضهما على النيابة
سبوتنيك عربي
أعلن حسام المندوه، رئيس بعثة الزمالك في الإمارات وأمين صندوق النادي، اليوم الثلاثاء، أن بعض لاعبي فريق الزمالك المصري لا يزالون محتجزين في أحد أقسام شرطة أبو... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T06:48+0000
2024-10-22T06:48+0000
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وقال المندوه عبر قناة "إم بي سي مصر": "اللاعبون أصحاب الأزمة حتى الآن في قسم الشرطة في أبو ظبي، وسيتم عرضهم على النيابة صباح اليوم الثلاثاء".وأضاف المندوه: "أرى أن الأزمة بسيطة بسبب الأجواء الحماسية في المباراة"، مؤكدا أن "مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة التي تم توقيعها على اللاعبين المحتجزين في قسم الشرطة".وأكد المندوه أن "أزمة احتجاز اللاعبين تسببت في حالة عدم تركيز والاستقرار في صفوف الزمالك، وننتظر إنتهاء الأمر ومن ثم اتخاذ القرار المناسب".وخلٌص في تصريحاته "لا نفكر في الإنسحاب من السوبر، ولكن اليوم تم إهداره من معسكر الزمالك، وسنعقد جلسة لمجلس الإدارة وسنتخذ القرار الصائب".يُذكر أنه عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي، حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه. وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقوالهما في الواقعة.وبحسب موقع "فل غول"، فإن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهم الثلاثي الذي تم اتهامه من قبل فرد الأمن الإماراتي بالاعتداء عليه. وسيتم عرض الثلاثي على نيابة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.الأهلي المصري يعلن موعد عودة علي معلول للتدريباتهل تعاقد الزمالك مع الجزائري سفيان فيغولي؟
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الزمالك اليوم, أخبار كرة القدم
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الزمالك اليوم, أخبار كرة القدم

الزمالك المصري يحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي قبل عرضهما على النيابة

06:48 GMT 22.10.2024
© AP Photo / Mohammed El Raaiجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Mohammed El Raai
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أعلن حسام المندوه، رئيس بعثة الزمالك في الإمارات وأمين صندوق النادي، اليوم الثلاثاء، أن بعض لاعبي فريق الزمالك المصري لا يزالون محتجزين في أحد أقسام شرطة أبو ظبي، وسيتم عرضهم على النيابة.
وقال المندوه عبر قناة "إم بي سي مصر": "اللاعبون أصحاب الأزمة حتى الآن في قسم الشرطة في أبو ظبي، وسيتم عرضهم على النيابة صباح اليوم الثلاثاء".
وأضاف المندوه: "أرى أن الأزمة بسيطة بسبب الأجواء الحماسية في المباراة"، مؤكدا أن "مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة التي تم توقيعها على اللاعبين المحتجزين في قسم الشرطة".
وتابع المندوه: "تحدثنا مع الشخص صاحب الأزمة واعتذرنا له وأوضحنا له أن الأمر بسبب حماس المباراة، وكذلك كان يرتدي ملابس عادية لا تميزه عن الجمهور العادي في الملعب".
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وأكد المندوه أن "أزمة احتجاز اللاعبين تسببت في حالة عدم تركيز والاستقرار في صفوف الزمالك، وننتظر إنتهاء الأمر ومن ثم اتخاذ القرار المناسب".
وخلٌص في تصريحاته "لا نفكر في الإنسحاب من السوبر، ولكن اليوم تم إهداره من معسكر الزمالك، وسنعقد جلسة لمجلس الإدارة وسنتخذ القرار الصائب".
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يُذكر أنه عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي، حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه. وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقوالهما في الواقعة.
وبحسب موقع "فل غول"، فإن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهم الثلاثي الذي تم اتهامه من قبل فرد الأمن الإماراتي بالاعتداء عليه. وسيتم عرض الثلاثي على نيابة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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