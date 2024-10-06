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https://sarabic.ae/20241006/هل-تعاقد-الزمالك-مع-الجزائري-سفيان-فيغولي؟-1093484824.html
هل تعاقد الزمالك مع الجزائري سفيان فيغولي؟
هل تعاقد الزمالك مع الجزائري سفيان فيغولي؟
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، حقيقة رغبة الفريق في التعاقد مع الجزائري سفيان فيغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T14:36+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "بوابة البلد"، مساء اليوم الأحد، عن مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، نفيه الأنباء التي تتحدث عن دخول الفريق المصري في مفاوضات لضم اللاعب الجزائري سفيان فغولي البالغ من العمر 34 عاما.وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك أبدت تحفظها على فكرة التعاقد مع اللاعب الجزائري لتقدمه في السن، فضلا عن أن المدير الفني للفريق خوسيه جوميز، سبق أن طلب التعاقد مع لاعبين صغار السن من أجل الاستمرار أطول فترة ممكنة. وكانت أنباء وتقارير عدة قد أشارت إلى أن الزمالك المصري يفاوض الجزائري سفيان فيغولي لإبرام صفقة انتقال حر معه لن تكلف خزينة الأبيض الكثير، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.ويشار إلى أنه تم ترشيح سفيان فيغولي من قبل الكثيرين من وكلا اللاعبين للزمالك، مع التأكيد على أن اللاعب الجزائري يبلغ من العمر 34 عاما، ولم يرتبط بأي ناد منذ نهاية عقده مع نادي فاتح كاراجومرك التركي.ويشار إلى أن نادي الزمالك سيشارك في كأس السوبر المصري لكرة القدم لعام 2024 إلى جانب أندية الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20240927/الزمالك-يخطف-كأس-السوبر-الأفريقي-من-النادي-الأهلي-في-الرياض-1093201295.html
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار الفنانين في مصر, نادي الأهلي
رياضة, أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار الفنانين في مصر, نادي الأهلي

هل تعاقد الزمالك مع الجزائري سفيان فيغولي؟

14:36 GMT 06.10.2024
© AP Photo / Ahmed Gamilجمهور فريق الزمالك المصري
جمهور فريق الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Ahmed Gamil
تابعنا عبر
كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، حقيقة رغبة الفريق في التعاقد مع الجزائري سفيان فيغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونقل الموقع الإلكتروني "بوابة البلد"، مساء اليوم الأحد، عن مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، نفيه الأنباء التي تتحدث عن دخول الفريق المصري في مفاوضات لضم اللاعب الجزائري سفيان فغولي البالغ من العمر 34 عاما.
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الزمالك يخطف كأس السوبر الأفريقي من النادي الأهلي في الرياض
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وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك أبدت تحفظها على فكرة التعاقد مع اللاعب الجزائري لتقدمه في السن، فضلا عن أن المدير الفني للفريق خوسيه جوميز، سبق أن طلب التعاقد مع لاعبين صغار السن من أجل الاستمرار أطول فترة ممكنة.
وكانت أنباء وتقارير عدة قد أشارت إلى أن الزمالك المصري يفاوض الجزائري سفيان فيغولي لإبرام صفقة انتقال حر معه لن تكلف خزينة الأبيض الكثير، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.
ويشار إلى أنه تم ترشيح سفيان فيغولي من قبل الكثيرين من وكلا اللاعبين للزمالك، مع التأكيد على أن اللاعب الجزائري يبلغ من العمر 34 عاما، ولم يرتبط بأي ناد منذ نهاية عقده مع نادي فاتح كاراجومرك التركي.
ويشار إلى أن نادي الزمالك سيشارك في كأس السوبر المصري لكرة القدم لعام 2024 إلى جانب أندية الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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