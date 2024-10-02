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الإمارات تعلن تفاصيل بطولة السوبر المصري ومواعيد المباريات
الإمارات تعلن تفاصيل بطولة السوبر المصري ومواعيد المباريات
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، عن موعد ومباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم لعام 2024. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T16:34+0000
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وتشارك أندية الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز، في البطولة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقال المجلس، في البيان، إن "استضافة السوبر المصري تأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي"، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي، العام الماضي.وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات، يوم 17 أكتوبر الجاري، حيث تقام يوم 18 أكتوبر الجاري، التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر، استعداداً لمباراتي نصف النهائي.ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، على استاد آل نهيان، فريقا الزمالك وبيراميدز، في ذات اليوم 20 أكتوبر الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة (13:05 توقيت غرينتش) في نصف النهائي.فيما يلتقي على استاد محمد بن زايد، فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة (17:00 توقيت غرينتش) في نصف النهائي. وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان، الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، خلال الأيام المقبلة.
https://sarabic.ae/20240927/الزمالك-يخطف-كأس-السوبر-الأفريقي-من-النادي-الأهلي-في-الرياض-1093201295.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار

الإمارات تعلن تفاصيل بطولة السوبر المصري ومواعيد المباريات

16:34 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 16:35 GMT 02.10.2024)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوراستاد كرة القدم
استاد كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، عن موعد ومباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم لعام 2024.
وتشارك أندية الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز، في البطولة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال المجلس، في البيان، إن "استضافة السوبر المصري تأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي"، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي، العام الماضي.
وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات، يوم 17 أكتوبر الجاري، حيث تقام يوم 18 أكتوبر الجاري، التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر، استعداداً لمباراتي نصف النهائي.
كأس السوبر الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
الزمالك يخطف كأس السوبر الأفريقي من النادي الأهلي في الرياض
27 سبتمبر, 20:27 GMT
ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، على استاد آل نهيان، فريقا الزمالك وبيراميدز، في ذات اليوم 20 أكتوبر الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة (13:05 توقيت غرينتش) في نصف النهائي.
فيما يلتقي على استاد محمد بن زايد، فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة (17:00 توقيت غرينتش) في نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد، الساعة 20:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان، الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، خلال الأيام المقبلة.
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