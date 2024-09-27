https://sarabic.ae/20240927/الزمالك-يتلقى-ضربة-قوية-قبل-ساعات-من-مواجهة-الأهلي-في-السوبر-الأفريقي-1093176929.html

الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

سبوتنيك عربي

تلقى نادي الزمالك المصري ضربة قوية، وذلك قبل المواجهة المثيرة أمام نظيره الأهلي المصري مساء اليوم الجمعة، في كأس السوبر الأفريقي. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

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2024-09-27T11:46+0000

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وذكر موقع "في الجول" نقلا عن مصادر مطلعة داخل الزمالك، أن حارس المرمى محمد صبحي تعرض لإصابة ستبعده عن مباراة الأهلي.وخرج صبحي من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز الذي قرر الاعتماد على الحارس البديل محمد عواد لحماية العرين في لقاء الأهلي.وكان المدير الفني لنادي الزمالك، سيعتمد على محمد صبحي في مباراة السوبر الأفريقي، قبل أن يتعرض للإصابة في التدريبات.يذكر أن عواد لم يشارك في أي مباريات مع الزمالك منذ لقاء المصري البورسعيدي بالدوري يوم 17 يونيو/حزيران الماضي بستاد برج العرب بالإسكندرية.وكان فريق الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، في المقابل توّج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.ويُعد فريق الأهلي المصري الأكثر تتويجا بلقب "السوبر الأفريقي" بواقع 8 مرات، في المقابل يمتلك مواطنه فريق الزمالك 4 ألقاب.وتقام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الأفريقي، مساء اليوم، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة، على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية.

https://sarabic.ae/20240926/قبل-مباراة-الأهلي-والزمالك-كأس-السوبر-الأفريقي-الجديد-يصل-إلى-السعودية-صور-وفيديو-1093141697.html

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