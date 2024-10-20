https://sarabic.ae/20241020/السجن-3-سنوات-للاعب-كرة-قدم-مصري-شهير-1093962456.html

السجن 3 سنوات للاعب كرة قدم مصري شهير

السجن 3 سنوات للاعب كرة قدم مصري شهير

سبوتنيك عربي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي،... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T09:00+0000

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وحسب موقع "اليوم السابع"، كانت النيابة المصرية قد أحالت المحمدي للمحاكمة الجنائية بعد تقديم الفتاة بلاغا تتهمه فيه بالاعتداء عليها في شقته بقطر، بعد أن ادعى دعوتها للاحتفال بعيد ميلاده.وكشفت التحقيقات عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر.وبعد استدعائه للتحقيق، أنكر المحمدي التهمة، موضحًا أن علاقته بالمجني عليها كانت صداقة نشأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتم إطلاق سراحه مبدئيا لحين التحقق من أقوال المجني عليها والكشف الطبي.وعقب الإفراج عنه، عاد المحمدي إلى مصر، حيث تم مخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض عليه، حيث تم توقيفه في شرم الشيخ ونقله إلى القاهرة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

https://sarabic.ae/20240919/محاكمة-اللاعب-أحمد-ياسر-المحمدي-في-مصر-بتهمة-التعدي-على-فتاة-في-قطر-1092895408.html

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