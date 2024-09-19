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محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة قطرية

محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة قطرية

سبوتنيك عربي

بدأت محكمة القاهرة في مصر، اليوم الخميس، جلسة محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في دولة قطر. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T13:44+0000

2024-09-19T13:44+0000

2024-09-19T14:15+0000

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وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على لاعب الريان القطري أحمد ياسر المحمدي، شقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، على خلفية القضية.فيما، قررت النيابة المصرية إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدي على فتاة في دولة قطر.وفي وقت سابق اليوم، وصل اللاعب في حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة في عابدين، وذلك لحضوره ثاني جلسات نظر محاكمته على خلفية القضية.ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن خالة اللاعب، قولها إن "المجني عليها جاية تتهم أحمد بعد مرور 3 سنوات بالتعدي عليها- هل ده منطق؟".وتابعت: "الفتاة راحت له بمزاجها وليس غصبا عنها، لكن في أشخاص عايزين يدمروا مسقبله بس ربنا هيقف معانا وهيخرج منها بالسلامة".وكشفت التحقيقات عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

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