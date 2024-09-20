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https://sarabic.ae/20240920/بيراميدز-المصري-يكشف-شرطه-للموافقة-على-رحيل-رمضان-صبحي-إلى-الزمالك-1092924629.html
بيراميدز المصري يكشف شرطه للموافقة على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك
بيراميدز المصري يكشف شرطه للموافقة على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك
سبوتنيك عربي
كشف نادي بيراميدز المصري، عن شرطه "الصادم" للموافقة على رحيل لاعب المنتخب المصري رمضان صبحي، إلى نادي الزمالك. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T09:01+0000
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وذكرت قناة "أون تاسن سبورتس" المصرية، أمس الخميس، أن مسؤولي بيراميدز وضعوا "شرطًا صادمًا" للموافقة على رحيل رمضان صبحي، نجم الفريق إلى نظيره الزمالك، في الانتقالات الجارية.وأفادت القناة بأن "إدارة بيراميدز، أكدت رفضها التام للتفريط في خدمات اللاعب قبل بداية الموسم الحالي"، مشيرة إلى أن "الشرط الوحيد لرحيل رمضان صبحي، للزمالك هو انضمام أحمد سيد (زيزو)، نجم الفريق الأبيض إلى بيراميدز، في الموسم الجديد".ولفتت إلى أن "رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز المصري، لم يصله عرض رسمي حتى الآن، فضلا عن أن اللاعب نفسه لا يميل لارتداء القميص الأبيضن، منوهة إلى أن "بيراميدز طلب مليوني دولار لرحيل مدافعه أسامة جلال، إلى الزمالك، كما رفض (النادي) عرضا من الأخدود السعودي لإعارة لاعبه مصطفى فتحي، لمدة موسم واحد مقابل 800 ألف دولار".ويشار إلى أن اسم رمضان صبحي، قد ارتبط بالانضمام إلى "القلعة البيضاء" المصرية لتدعيم الجانب الهجومي في الموسم الجديد.فقد استبعد مسؤولو نادي الزمالك، في العام 2021، على سبيل المثال، فكرة ضم رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي السابق، ونجم بيراميدز الحالي، خلال الانتقالات الصيفية، آنذاك، وذلك نتيجة لارتفاع المقابل المادي الذي يطلبه اللاعب.
https://sarabic.ae/20230523/لم-يحقق-أي-بطولة-بيراميدز-يحدد-سعر-بيع-رمضان-صبحي-1077352802.html
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الأخبار, رياضة, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

بيراميدز المصري يكشف شرطه للموافقة على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

09:01 GMT 20.09.2024
© AP Photo / Mike Egertonاللاعب المصري رمضان صبحي
اللاعب المصري رمضان صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Mike Egerton
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كشف نادي بيراميدز المصري، عن شرطه "الصادم" للموافقة على رحيل لاعب المنتخب المصري رمضان صبحي، إلى نادي الزمالك.
وذكرت قناة "أون تاسن سبورتس" المصرية، أمس الخميس، أن مسؤولي بيراميدز وضعوا "شرطًا صادمًا" للموافقة على رحيل رمضان صبحي، نجم الفريق إلى نظيره الزمالك، في الانتقالات الجارية.
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لم يحقق أي بطولة... بيراميدز يحدد سعر بيع رمضان صبحي
23 مايو 2023, 14:48 GMT
وأفادت القناة بأن "إدارة بيراميدز، أكدت رفضها التام للتفريط في خدمات اللاعب قبل بداية الموسم الحالي"، مشيرة إلى أن "الشرط الوحيد لرحيل رمضان صبحي، للزمالك هو انضمام أحمد سيد (زيزو)، نجم الفريق الأبيض إلى بيراميدز، في الموسم الجديد".
ولفتت إلى أن "رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز المصري، لم يصله عرض رسمي حتى الآن، فضلا عن أن اللاعب نفسه لا يميل لارتداء القميص الأبيضن، منوهة إلى أن "بيراميدز طلب مليوني دولار لرحيل مدافعه أسامة جلال، إلى الزمالك، كما رفض (النادي) عرضا من الأخدود السعودي لإعارة لاعبه مصطفى فتحي، لمدة موسم واحد مقابل 800 ألف دولار".
ويشار إلى أن اسم رمضان صبحي، قد ارتبط بالانضمام إلى "القلعة البيضاء" المصرية لتدعيم الجانب الهجومي في الموسم الجديد.
فقد استبعد مسؤولو نادي الزمالك، في العام 2021، على سبيل المثال، فكرة ضم رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي السابق، ونجم بيراميدز الحالي، خلال الانتقالات الصيفية، آنذاك، وذلك نتيجة لارتفاع المقابل المادي الذي يطلبه اللاعب.
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