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https://sarabic.ae/20241023/المحاكمة-العاجلة-الزمالك-المصري-في-ورطة-فهل-ينسحب-بعد-احتجاز-لاعبيه-في-الإمارات-1094055479.html
المحاكمة العاجلة... الزمالك المصري في ورطة فهل ينسحب بعد احتجاز لاعبيه في الإمارات؟
المحاكمة العاجلة... الزمالك المصري في ورطة فهل ينسحب بعد احتجاز لاعبيه في الإمارات؟
سبوتنيك عربي
لا تزال تداعيات أزمة ثلاثي الزمالك المصري تشغل الوسط الرياضي بعد قرار السلطات الإماراتية المفاجئ بتحويل الثلاثي للمحاكمة العاجلة بعد التعدي على أحد رجال الأمن،... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T06:03+0000
2024-10-23T06:03+0000
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أوضح الإعلامي المصري هاني حتحوت، أن إدارة نادي الزمالك مندهشة ومصدومة من تسارع الأحداث والأوضاع في الإمارات، عقب ما حدث مع فرد الأمن الإماراتي، مضيفا أن أنه "تمت إحالة لاعبي الزمالك ومدير الكرة عبد الواحد السيد إلى المحاكمة العاجلة اليوم، وذلك باعتبارها جنحة وليست جناية أو جريمة كبيرة".وتابع حتحوت: "اعتداء لاعبي الزمالك على فرد الأمن تصرف غير لائق، والرجل تنازل عن البلاغ وتم الصلح، ولكن هناك ما يعرف باسم حق الدولة، وهو ما جعل القضية تتفاقم ويتم تحويلها إلى المحاكمة العاجلة".وأردف الإعلامي هاني حتحوت، أنه "قد يصدر قرار من المحكمة الإماراتية ببراءة لاعبي الزمالك أو الخروج بكفالة مالية، وقد يستمر الوضع كما هو مع احتجازهم، وقد يتم صدور قرار يقضي بمنعهم من دخول الإمارات مرة أخرى وقد يتطور الوضع إلى المنع من دخول دول الخليج بشكل عام".يأتي ذلك في وقت نفى حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، التعرض لأي إساءة خلال تواجد البعثة في أبوظبي لخوض مباريات السوبر المصري.وقال حسام المندوه، في تصريحات صحيفة، إن "المعاملة التي وجدناها في الإمارات طيبة جدا، هي كرة قدم في النهاية ومهما حدث من مشاكل أو (شدة ملعب) أو عصبية زيادة، لكن دائما وأبدا نؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات".كما كذب المندوه ما صرح به أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي بشأن التفكير في الانسحاب من مباراة الأهلي، قائلا: "لم نصدر أي بيان يؤكد انسحابنا من نهائي السوبر، كنا مشغولين فقط بسبب الأزمة، ربما نطلب تأجيل المباراة أو ندرس الأمر بشكل عام، لكن إن شاء الله المباراة ستقام ونسعد جماهير الزمالك".وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال إن مجلس الإدارة سوف يجتمع لمناقشة قرار الانسحاب من بطولة السوبر بسبب ما وصفه بالتعنت والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة، بعد احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق نبيل دونجا ومصطفى شلبي في السجن.يُذكر أنه عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي، حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه. وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقوالهما في الواقعة.وبحسب موقع "في الجول"، فإن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهم الثلاثي الذي تم اتهامه من قبل فرد الأمن الإماراتي بالاعتداء عليه. وسيتم عرض الثلاثي على نيابة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241022/الزمالك-المصري-يحاول-حل-أزمة-اللاعبين-المحتجزين-في-أبو-ظبي-قبل-عرضهما-على-النيابة-1094020930.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, منوعات, رياضة

المحاكمة العاجلة... الزمالك المصري في ورطة فهل ينسحب بعد احتجاز لاعبيه في الإمارات؟

06:03 GMT 23.10.2024
© AP Photo / Ahmed Gamilجمهور نادي الزمالك
جمهور نادي الزمالك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Ahmed Gamil
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لا تزال تداعيات أزمة ثلاثي الزمالك المصري تشغل الوسط الرياضي بعد قرار السلطات الإماراتية المفاجئ بتحويل الثلاثي للمحاكمة العاجلة بعد التعدي على أحد رجال الأمن، خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.
أوضح الإعلامي المصري هاني حتحوت، أن إدارة نادي الزمالك مندهشة ومصدومة من تسارع الأحداث والأوضاع في الإمارات، عقب ما حدث مع فرد الأمن الإماراتي، مضيفا أن أنه "تمت إحالة لاعبي الزمالك ومدير الكرة عبد الواحد السيد إلى المحاكمة العاجلة اليوم، وذلك باعتبارها جنحة وليست جناية أو جريمة كبيرة".
وتابع حتحوت: "اعتداء لاعبي الزمالك على فرد الأمن تصرف غير لائق، والرجل تنازل عن البلاغ وتم الصلح، ولكن هناك ما يعرف باسم حق الدولة، وهو ما جعل القضية تتفاقم ويتم تحويلها إلى المحاكمة العاجلة".
وأردف الإعلامي هاني حتحوت، أنه "قد يصدر قرار من المحكمة الإماراتية ببراءة لاعبي الزمالك أو الخروج بكفالة مالية، وقد يستمر الوضع كما هو مع احتجازهم، وقد يتم صدور قرار يقضي بمنعهم من دخول الإمارات مرة أخرى وقد يتطور الوضع إلى المنع من دخول دول الخليج بشكل عام".
يأتي ذلك في وقت نفى حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، التعرض لأي إساءة خلال تواجد البعثة في أبوظبي لخوض مباريات السوبر المصري.
وقال حسام المندوه، في تصريحات صحيفة، إن "المعاملة التي وجدناها في الإمارات طيبة جدا، هي كرة قدم في النهاية ومهما حدث من مشاكل أو (شدة ملعب) أو عصبية زيادة، لكن دائما وأبدا نؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات".
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
الزمالك المصري يحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي قبل عرضهما على النيابة
أمس, 06:48 GMT
كما كذب المندوه ما صرح به أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي بشأن التفكير في الانسحاب من مباراة الأهلي، قائلا: "لم نصدر أي بيان يؤكد انسحابنا من نهائي السوبر، كنا مشغولين فقط بسبب الأزمة، ربما نطلب تأجيل المباراة أو ندرس الأمر بشكل عام، لكن إن شاء الله المباراة ستقام ونسعد جماهير الزمالك".
وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال إن مجلس الإدارة سوف يجتمع لمناقشة قرار الانسحاب من بطولة السوبر بسبب ما وصفه بالتعنت والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة، بعد احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق نبيل دونجا ومصطفى شلبي في السجن.
يُذكر أنه عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي، حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه. وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقوالهما في الواقعة.
وبحسب موقع "في الجول"، فإن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهم الثلاثي الذي تم اتهامه من قبل فرد الأمن الإماراتي بالاعتداء عليه. وسيتم عرض الثلاثي على نيابة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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