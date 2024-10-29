https://sarabic.ae/20241029/الأهلي-يتوج-بطلا-لثلاث-قارات-بعد-التغلب-على-العين-بثلاثية-في-إنتركونتنينتال-1094297770.html
الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"
الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"
سبوتنيك عربي
نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T20:53+0000
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تغلب فريق الشياطين الحمر على العين الإماراتي بثلاثة أهداف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي النادي المصري في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "بطولة كونكاكاف".سيطر النادي الأهلي المصري على مجريات المباراة، التي شهدت حضوريا جماهيريا غفيرا باستاد القاهرة الدولي، حيث سجل الأهداف كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة". وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه يحصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.ويفترض أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. على أن يصعد الفائز إلى نهائي كأس القارات "إنتركونتيننتال" ليلعب مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بالدوحة، يوم 18 ديسمبر القادم.ويشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد استطاع، الخميس الماضي، أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري على أرض الإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20241029/مواجهة-من-العيار-الثقيل-في-قلب-القاهرة-الأهلي-والعين-أمام-تحدي-الإنتركونتيننتال--1094276368.html
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رياضة, نادي الأهلي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, نادي الأهلي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"
نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.
تغلب فريق الشياطين الحمر على العين الإماراتي بثلاثة أهداف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي النادي المصري في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "بطولة كونكاكاف".
سيطر النادي الأهلي المصري على مجريات المباراة، التي شهدت حضوريا جماهيريا غفيرا باستاد القاهرة الدولي، حيث سجل الأهداف كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".
وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي
، فإنه يحصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.
ويفترض أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. على أن يصعد الفائز إلى نهائي كأس القارات "إنتركونتيننتال" ليلعب مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بالدوحة، يوم 18 ديسمبر القادم.
ويشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد استطاع، الخميس الماضي، أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري
، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري على أرض الإمارات العربية المتحدة.