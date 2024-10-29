الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"

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ع الموجة مع ايلي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
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29 د
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خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
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59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
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183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
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شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
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https://sarabic.ae/20241029/الأهلي-يتوج-بطلا-لثلاث-قارات-بعد-التغلب-على-العين-بثلاثية-في-إنتركونتنينتال-1094297770.html
الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"
الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"
سبوتنيك عربي
نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T20:53+0000
2024-10-29T20:53+0000
مجتمع
رياضة
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تغلب فريق الشياطين الحمر على العين الإماراتي بثلاثة أهداف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي النادي المصري في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "بطولة كونكاكاف".سيطر النادي الأهلي المصري على مجريات المباراة، التي شهدت حضوريا جماهيريا غفيرا باستاد القاهرة الدولي، حيث سجل الأهداف كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة". وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه يحصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.ويفترض أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. على أن يصعد الفائز إلى نهائي كأس القارات "إنتركونتيننتال" ليلعب مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بالدوحة، يوم 18 ديسمبر القادم.ويشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد استطاع، الخميس الماضي، أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري على أرض الإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20241029/مواجهة-من-العيار-الثقيل-في-قلب-القاهرة-الأهلي-والعين-أمام-تحدي-الإنتركونتيننتال--1094276368.html
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رياضة, نادي الأهلي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, نادي الأهلي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"

20:53 GMT 29.10.2024
© AP Photoالنادي الأهلي
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© AP Photo
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نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.
تغلب فريق الشياطين الحمر على العين الإماراتي بثلاثة أهداف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي النادي المصري في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "بطولة كونكاكاف".
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مجتمع
مواجهة من العيار الثقيل في قلب القاهرة... الأهلي والعين أمام تحدي "الإنتركونتيننتال"
11:23 GMT
سيطر النادي الأهلي المصري على مجريات المباراة، التي شهدت حضوريا جماهيريا غفيرا باستاد القاهرة الدولي، حيث سجل الأهداف كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".
وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه يحصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.
ويفترض أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. على أن يصعد الفائز إلى نهائي كأس القارات "إنتركونتيننتال" ليلعب مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بالدوحة، يوم 18 ديسمبر القادم.
ويشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد استطاع، الخميس الماضي، أن يقتنص بطولة كأس السوبر المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد هزيمته لغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في نزال أسطوري على أرض الإمارات العربية المتحدة.
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