https://sarabic.ae/20241029/مواجهة-من-العيار-الثقيل-في-قلب-القاهرة-الأهلي-والعين-أمام-تحدي-الإنتركونتيننتال--1094276368.html
مواجهة من العيار الثقيل في قلب القاهرة... الأهلي والعين أمام تحدي "الإنتركونتيننتال"
مواجهة من العيار الثقيل في قلب القاهرة... الأهلي والعين أمام تحدي "الإنتركونتيننتال"
سبوتنيك عربي
تستضيف مصر مواجهة عربية قوية بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، بين نادي الأهلي المصري ونادي العين الإماراتي ضمن بطولة كأس... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T11:23+0000
2024-10-29T11:23+0000
2024-10-29T11:23+0000
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العين الإماراتي
العين الإماراتي
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تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، على ملعب القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس "الإنتركونتيننتال".المواجهة العربية تقع ضمن ما أطلق عليه الفيفا "كأس إفريقيا-آسيا- الهادئ" ويصعد الفائز منها لدور كأس التحدي.وفاز فريق العين الإماراتي على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي بنتيجة (6-2).بدوره، سيفتقد النادي الأهلي لجهود كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول للإصابة فضلا، عن 4 لاعبين شباب لأسباب فنية.ويصعد الفائز في الدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية.يذكر أن الفائز من الأهلي والعين سيحصل على مليوني دولار، بينما يحصد الخاسر على مليون دولار.الحبس والغرامة... القضاء الإماراتي يعلن رسميا عقوبة لاعبي الزمالك الثلاثةالنهائي على ملعب "لوسيل"... الكشف عن ملاعب كأس "إنتركونتيننتال" في قطر
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رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, العين الإماراتي, العين الإماراتي
رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, العين الإماراتي, العين الإماراتي
مواجهة من العيار الثقيل في قلب القاهرة... الأهلي والعين أمام تحدي "الإنتركونتيننتال"
تستضيف مصر مواجهة عربية قوية بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، بين نادي الأهلي المصري ونادي العين الإماراتي ضمن بطولة كأس "الإنتركونتيننتال".
تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، على ملعب القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس "الإنتركونتيننتال".
المواجهة العربية تقع ضمن ما أطلق عليه الفيفا "كأس إفريقيا-آسيا- الهادئ" ويصعد الفائز منها لدور كأس التحدي.
وفاز فريق العين الإماراتي على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي بنتيجة (6-2).
بدوره، سيفتقد النادي الأهلي لجهود كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول للإصابة
فضلا، عن 4 لاعبين شباب لأسباب فنية.
ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والعين، مع الفائز من بطل أميركا الجنوبية (الذي لم يحدد) وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.
ويصعد الفائز في الدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا
في المباراة النهائية.
يذكر أن الفائز من الأهلي والعين
سيحصل على مليوني دولار، بينما يحصد الخاسر على مليون دولار.