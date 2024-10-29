مواجهة من العيار الثقيل في قلب القاهرة... الأهلي والعين أمام تحدي "الإنتركونتيننتال"

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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
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بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
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مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
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شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20241029/مواجهة-من-العيار-الثقيل-في-قلب-القاهرة-الأهلي-والعين-أمام-تحدي-الإنتركونتيننتال--1094276368.html
مواجهة من العيار الثقيل في قلب القاهرة... الأهلي والعين أمام تحدي "الإنتركونتيننتال"
مواجهة من العيار الثقيل في قلب القاهرة... الأهلي والعين أمام تحدي "الإنتركونتيننتال"
سبوتنيك عربي
تستضيف مصر مواجهة عربية قوية بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، بين نادي الأهلي المصري ونادي العين الإماراتي ضمن بطولة كأس... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T11:23+0000
2024-10-29T11:23+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
نادي الأهلي
العين الإماراتي
العين الإماراتي
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تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، على ملعب القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس "الإنتركونتيننتال".المواجهة العربية تقع ضمن ما أطلق عليه الفيفا "كأس إفريقيا-آسيا- الهادئ" ويصعد الفائز منها لدور كأس التحدي.وفاز فريق العين الإماراتي على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي بنتيجة (6-2).بدوره، سيفتقد النادي الأهلي لجهود كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول للإصابة فضلا، عن 4 لاعبين شباب لأسباب فنية.ويصعد الفائز في الدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية.يذكر أن الفائز من الأهلي والعين سيحصل على مليوني دولار، بينما يحصد الخاسر على مليون دولار.الحبس والغرامة... القضاء الإماراتي يعلن رسميا عقوبة لاعبي الزمالك الثلاثةالنهائي على ملعب "لوسيل"... الكشف عن ملاعب كأس "إنتركونتيننتال" في قطر
https://sarabic.ae/20241028/الأهلي-المصري-يعلن-موعد-رحيل-النجم-التونسي-معلول-1094227777.html
https://sarabic.ae/20241024/النادي-الأهلي-المصري-يتوج-بكأس-السوبر-المصري-للمرة-الـ15-في-تاريخه-1094141933.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, العين الإماراتي, العين الإماراتي
رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, العين الإماراتي, العين الإماراتي

مواجهة من العيار الثقيل في قلب القاهرة... الأهلي والعين أمام تحدي "الإنتركونتيننتال"

11:23 GMT 29.10.2024
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© AP Photo
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تستضيف مصر مواجهة عربية قوية بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، بين نادي الأهلي المصري ونادي العين الإماراتي ضمن بطولة كأس "الإنتركونتيننتال".
تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، على ملعب القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس "الإنتركونتيننتال".
المواجهة العربية تقع ضمن ما أطلق عليه الفيفا "كأس إفريقيا-آسيا- الهادئ" ويصعد الفائز منها لدور كأس التحدي.
وفاز فريق العين الإماراتي على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي بنتيجة (6-2).
علي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
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الأهلي المصري يعلن موعد رحيل النجم التونسي معلول
أمس, 07:25 GMT
بدوره، سيفتقد النادي الأهلي لجهود كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول للإصابة فضلا، عن 4 لاعبين شباب لأسباب فنية.
ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والعين، مع الفائز من بطل أميركا الجنوبية (الذي لم يحدد) وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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النادي الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه
24 أكتوبر, 20:39 GMT
ويصعد الفائز في الدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية.
يذكر أن الفائز من الأهلي والعين سيحصل على مليوني دولار، بينما يحصد الخاسر على مليون دولار.
الحبس والغرامة... القضاء الإماراتي يعلن رسميا عقوبة لاعبي الزمالك الثلاثة
النهائي على ملعب "لوسيل"... الكشف عن ملاعب كأس "إنتركونتيننتال" في قطر
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