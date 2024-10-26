https://sarabic.ae/20241026/النهائي-على-ملعب-لوسيل-الكشف-عن-ملاعب-كأس-إنتركونتيننتال-في-قطر--1094183852.html
النهائي على ملعب "لوسيل"... الكشف عن ملاعب كأس "إنتركونتيننتال" في قطر
النهائي على ملعب "لوسيل"... الكشف عن ملاعب كأس "إنتركونتيننتال" في قطر
سبوتنيك عربي
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ملاعب المرحلة النهائية من بطولة كأس "إنتركونتيننتال - 2024"، المقرر إقامتها في دولة قطر، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
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وستقام الـ3 مباريات الأخيرة من كأس "إنتركونتيننتال - 2024" في قطر، وتم الاستقرار على استضافتهم بملعبي "974" و"لوسيل".وانطلقت بطولة كأس "إنتركونتيننتال"، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وفاز فريق العين الإماراتي في المباراة الافتتاحية على أوكلاند النوزيلندي (6-2)، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي، على كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.وتقام مباراة الأهلي والعين، في تمام التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، لتحديد بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.وفي حال تأهل النادي الأهلي المصري إلى المرحلة النهائية من كأس "إنتركونتيننتال"، سيخوض مباراة كأس التحدي مع الفائز من ديربي الأمريكتين، على ملعب "974".وإليكم مواعيد مباريات كأس "إنتركونتيننتال - 2024"، المقرر إقامتها في قطر بعد تحديد الملاعب:ديربي الأمريكتين: بطل كأس "ليبرتادوريس 2024" x باتشوكا المكسيكي (الأربعاء 11 ديسمبر) على ملعب "974".كأس "التحدي": الفائز من الأهلي والعين x الفائز من مباراة ديربي الأمريكتين (السبت 14 ديسمبر) على ملعب "974".نهائي كأس "إنتركونتيننتال": ريال مدريد الإسباني x الفائز من مباراة كأس "التحدي" (الأربعاء 18 ديسمبر) على ملعب "لوسيل".ولا يزال بطل كأس "ليبرتادوريس 2024"، المجهول الوحيد حتى الآن، حيث تقام المباراة النهائية من البطولة، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في بوينتس آيرس بالأرجنتين.
https://sarabic.ae/20241023/كيف-عاقب-ريال-مدريد-منافسه-دورتموند-في-دوري-أبطال-أوروبا-1094059096.html
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رياضة, العالم, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر
رياضة, العالم, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر
النهائي على ملعب "لوسيل"... الكشف عن ملاعب كأس "إنتركونتيننتال" في قطر
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ملاعب المرحلة النهائية من بطولة كأس "إنتركونتيننتال - 2024"، المقرر إقامتها في دولة قطر، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وستقام الـ3 مباريات الأخيرة من كأس "إنتركونتيننتال - 2024" في قطر
، وتم الاستقرار على استضافتهم بملعبي "974" و"لوسيل".
وانطلقت بطولة كأس "إنتركونتيننتال"، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وفاز فريق العين الإماراتي في المباراة الافتتاحية على أوكلاند النوزيلندي (6-2)، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي، على كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.
وتقام مباراة الأهلي والعين، في تمام التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، لتحديد بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.
وفي حال تأهل النادي الأهلي المصري
إلى المرحلة النهائية من كأس "إنتركونتيننتال"، سيخوض مباراة كأس التحدي مع الفائز من ديربي الأمريكتين، على ملعب "974".
وإليكم مواعيد مباريات كأس "إنتركونتيننتال - 2024"، المقرر إقامتها في قطر بعد تحديد الملاعب:
ديربي الأمريكتين: بطل كأس "ليبرتادوريس 2024" x باتشوكا المكسيكي (الأربعاء 11 ديسمبر) على ملعب "974".
كأس "التحدي": الفائز من الأهلي والعين x الفائز من مباراة ديربي الأمريكتين (السبت 14 ديسمبر) على ملعب "974".
نهائي كأس "إنتركونتيننتال": ريال مدريد الإسباني x الفائز من مباراة كأس "التحدي" (الأربعاء 18 ديسمبر) على ملعب "لوسيل".
ويوم 18 ديسمبر المقبل، المحدد لنهائي بطولة كأس "إنتركونتيننتال - 2024"، يتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، وهو اليوم الذي شهد إقامة نهائي كأس العالم 2022، بين فرنسا والأرجنتين، والذي احتضنه ملعب "لوسيل".
ولا يزال بطل كأس "ليبرتادوريس 2024"، المجهول الوحيد حتى الآن، حيث تقام المباراة النهائية من البطولة، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في بوينتس آيرس بالأرجنتين.