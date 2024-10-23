كيف عاقب ريال مدريد منافسه دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟... فيديو

عربي
بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241023/كيف-عاقب-ريال-مدريد-منافسه-دورتموند-في-دوري-أبطال-أوروبا-1094059096.html
كيف عاقب ريال مدريد منافسه دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟... فيديو
كيف عاقب ريال مدريد منافسه دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟... فيديو
سبوتنيك عربي
عاقب ريال مدريد الإسباني ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، عندما قلب تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T08:11+0000
2024-10-23T08:11+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094058321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcb7f57677ed5faf77bfb84ad8469778.jpg
وأنهى بروسيا دورتموند الشوط الأول، متقدما بهدفين سجلهما دونيل مالين وجيمي بينو جيتنز في الدقيقتين 30 و34.لكن الفريق المدريدي هز شباك ضيفه الألماني بخماسية في الشوط الثاني، حيث قلص المدافع الألماني أنطونيو روديغر الفارق بهدف أول في الدقيقة 60، فيما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليتعادل الفريقان.وفي غضون ثلاث دقائق، قلب ريال مدريد النتيجة لصالحه حيث أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 83، وسجل فينيسيوس الهدف الثاني له والرابع لصاحب الأرض في الدقيقة 86، بينما أكمل فينيسيوس "الهاتريك" بتسجيل هدف ثالث والخامس للريال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وكرر ريال مدريد فوزه على دورتموند للمرة الثانية على التوالي بعدما هزمه في نهائي المسابقة العام الماضي، وتجاوز كبوة الخسارة أمام ليل الفرنسي في الجولة الماضية.وتجمد رصيد بروسيا دورتموند عند ست نقاط ليتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب، بعدما تلقى خسارته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط متقدما للمركز التاسع.وسيلعب ريال مدريد في الجولة القادمة على أرضه أمام ميلان الإيطالي بينما سيلعب دورتموند ضد ضيفه شتورم غراتس النمساوي في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20241006/قائد-ريال-مدريد-يغادر-الملعب-باكيا-فيديو-للإصابة-القوية-التي-صدمت-الجميع-1093475797.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094058321_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_dac1a0736a65fc6681a3336b5d132110.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات, الأخبار

كيف عاقب ريال مدريد منافسه دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟... فيديو

08:11 GMT 23.10.2024
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
ريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
عاقب ريال مدريد الإسباني ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، عندما قلب تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأنهى بروسيا دورتموند الشوط الأول، متقدما بهدفين سجلهما دونيل مالين وجيمي بينو جيتنز في الدقيقتين 30 و34.
لكن الفريق المدريدي هز شباك ضيفه الألماني بخماسية في الشوط الثاني، حيث قلص المدافع الألماني أنطونيو روديغر الفارق بهدف أول في الدقيقة 60، فيما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليتعادل الفريقان.
وفي غضون ثلاث دقائق، قلب ريال مدريد النتيجة لصالحه حيث أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 83، وسجل فينيسيوس الهدف الثاني له والرابع لصاحب الأرض في الدقيقة 86، بينما أكمل فينيسيوس "الهاتريك" بتسجيل هدف ثالث والخامس للريال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وكرر ريال مدريد فوزه على دورتموند للمرة الثانية على التوالي بعدما هزمه في نهائي المسابقة العام الماضي، وتجاوز كبوة الخسارة أمام ليل الفرنسي في الجولة الماضية.
إصابة داني كارفخال لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
مجتمع
قائد ريال مدريد يغادر الملعب باكيا... فيديو للإصابة القوية التي صدمت الجميع
6 أكتوبر, 07:39 GMT
وتجمد رصيد بروسيا دورتموند عند ست نقاط ليتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب، بعدما تلقى خسارته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط متقدما للمركز التاسع.
وسيلعب ريال مدريد في الجولة القادمة على أرضه أمام ميلان الإيطالي بينما سيلعب دورتموند ضد ضيفه شتورم غراتس النمساوي في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские солдаты во время наземной операции на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:03 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала