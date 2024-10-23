https://sarabic.ae/20241023/كيف-عاقب-ريال-مدريد-منافسه-دورتموند-في-دوري-أبطال-أوروبا-1094059096.html

كيف عاقب ريال مدريد منافسه دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟... فيديو

كيف عاقب ريال مدريد منافسه دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟... فيديو

سبوتنيك عربي

عاقب ريال مدريد الإسباني ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، عندما قلب تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T08:11+0000

2024-10-23T08:11+0000

2024-10-23T08:11+0000

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وأنهى بروسيا دورتموند الشوط الأول، متقدما بهدفين سجلهما دونيل مالين وجيمي بينو جيتنز في الدقيقتين 30 و34.لكن الفريق المدريدي هز شباك ضيفه الألماني بخماسية في الشوط الثاني، حيث قلص المدافع الألماني أنطونيو روديغر الفارق بهدف أول في الدقيقة 60، فيما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليتعادل الفريقان.وفي غضون ثلاث دقائق، قلب ريال مدريد النتيجة لصالحه حيث أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 83، وسجل فينيسيوس الهدف الثاني له والرابع لصاحب الأرض في الدقيقة 86، بينما أكمل فينيسيوس "الهاتريك" بتسجيل هدف ثالث والخامس للريال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وكرر ريال مدريد فوزه على دورتموند للمرة الثانية على التوالي بعدما هزمه في نهائي المسابقة العام الماضي، وتجاوز كبوة الخسارة أمام ليل الفرنسي في الجولة الماضية.وتجمد رصيد بروسيا دورتموند عند ست نقاط ليتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب، بعدما تلقى خسارته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط متقدما للمركز التاسع.وسيلعب ريال مدريد في الجولة القادمة على أرضه أمام ميلان الإيطالي بينما سيلعب دورتموند ضد ضيفه شتورم غراتس النمساوي في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات, الأخبار