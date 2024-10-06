https://sarabic.ae/20241006/قائد-ريال-مدريد-يغادر-الملعب-باكيا-فيديو-للإصابة-القوية-التي-صدمت-الجميع-1093475797.html
قائد ريال مدريد يغادر الملعب باكيا... فيديو للإصابة القوية التي صدمت الجميع
قائد ريال مدريد يغادر الملعب باكيا... فيديو للإصابة القوية التي صدمت الجميع
سبوتنيك عربي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإصابة القوية التي تعرض لها قائد فريق ريال مدريد، المدافع داني كارفاخال، في ركبته خلال مباراته مع ضيفه فياريال. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T07:39+0000
2024-10-06T07:39+0000
2024-10-06T07:54+0000
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كارفخال
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع الاجتماعي، لحظة إصابة المدافع، داني كارفاخال، في ركبته، حيث أنه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، تدخل كارفاخال مع لاعب فياريال، يرمي بينو، وسقط ممسكا بركبته وهو يصرخ من شدة الألم، قبل أن يخرج من ملعب المباراة محمولا على نقالة.وكتب كارفاخال على حسابه في إنستغرام، اليوم الأحد، أنه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وأضاف: "أتطلع لبدء فترة التعافي والعودة مجددا كالوحش".وصرح مدرب ريال مدريد، كالو أنشيلتي، بعد المباراة أن كارفاخال تعرض لإصابة خطيرة.وفاز النادي الملكي الإسباني على ضيفه فياريال بهدفين نظيفين في الدوري المحلي لكرة القدم. ويحتل ريال المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف خلف برشلونة، ولكل منهما 21 نقطة. لقطة مدهشة.. مشجع كرة قدم يكسب 40 ألف يورو في تحد طريف وصعب.. فيديوميسي يفقد أعصابه وينفعل على حكم مباراة في الدوري الأمريكي... فيديو
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نادي الفيديو, منتخب إسبانيا, كأس ملك إسبانيا, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد, كارفخال
نادي الفيديو, منتخب إسبانيا, كأس ملك إسبانيا, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد, كارفخال
قائد ريال مدريد يغادر الملعب باكيا... فيديو للإصابة القوية التي صدمت الجميع
07:39 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 07:54 GMT 06.10.2024)
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإصابة القوية التي تعرض لها قائد فريق ريال مدريد، المدافع داني كارفاخال، في ركبته خلال مباراته مع ضيفه فياريال.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع الاجتماعي، لحظة إصابة المدافع، داني كارفاخال، في ركبته، حيث أنه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، تدخل كارفاخال مع لاعب فياريال، يرمي بينو، وسقط ممسكا بركبته وهو يصرخ من شدة الألم، قبل أن يخرج من ملعب المباراة محمولا على نقالة.
وكتب كارفاخال على حسابه في إنستغرام، اليوم الأحد، أنه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وأضاف: "أتطلع لبدء فترة التعافي والعودة مجددا كالوحش".
وصرح مدرب ريال مدريد، كالو أنشيلتي، بعد المباراة أن كارفاخال تعرض لإصابة خطيرة.
وفاز النادي الملكي الإسباني
على ضيفه فياريال بهدفين نظيفين في الدوري المحلي لكرة القدم. ويحتل ريال المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف خلف برشلونة، ولكل منهما 21 نقطة.